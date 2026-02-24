Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Нил Ушаков покинул правление партии «Согласие»

Редакция PRESS 24 февраля, 2026 13:03

Новости Латвии 0 комментариев

Депутат Европейского парламента Нил Ушаков покинул правление партии «Согласие», подтвердив эту информацию агентству LETA. По его словам, решение связано с необходимостью сосредоточиться на работе над бюджетом Европейского союза на 2027 год.

При этом политик подчеркнул, что остаётся членом партии и не планирует её покидать.
«Здесь нет никакого подтекста», — отметил Ушаков.

Ранее он также объяснял своё отсутствие на конгрессе «Согласия» занятостью в Европарламенте, где является главным докладчиком по бюджету ЕС на 2027 год.

Напомним, 7 февраля партия «Согласие» объявила о сотрудничестве с «Партией центра» и фактическом возрождении объединения «Центр Согласия», которое планирует участвовать в выборах в Сейм этой осенью.

На днях из партии "Согласие" вышли Анна Владова и Регина Лочмеле.

Самая токсичная еда в мире? Что не так с лососиной
Самая токсичная еда в мире? Что не так с лососиной

Под видом полицейских ходят по домам и грабят: Госполиция — о фейковом видео
Под видом полицейских ходят по домам и грабят: Госполиция — о фейковом видео

Позор, а не история успеха! Соцсети — о минимальных зарплатах в Латвии
Позор, а не история успеха! Соцсети — о минимальных зарплатах в Латвии (2)

34 жалобы с декабря: PTAC взялся за торговца мебелью

Новости Латвии 13:25

Новости Латвии 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC) получил несколько десятков жалоб от потребителей на интернет-магазин n1home.lv, сообщает LETA.

«Россия атакует наши мечты»: Ринкевич обратился к нации

Новости Латвии 13:14

Новости Латвии 0 комментариев

В четвертую годовщину начала полномасштабной войны России против Украины президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал латвийское общество мобилизоваться еще сильнее, не уставать и продолжать поддерживать как Украину, так и самих себя.

Происки врагов: наблюдаются перебои в работе многих государственных сайтов

Важно 13:13

Важно 0 комментариев

Во вторник наблюдаются перебои в работе многих сайтов государственных и муниципальных учреждений, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Тут у нас хотят ввести плату за отдых на природе — вы как, согласны?

Новости Латвии 13:09

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня состоится панельная дискуссия экспертов по поводу планов ввести в будущем плату за активный отдых на природе, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Видземского планового региона Зане Каке.

Сколько Латвия потратит на военную базу «Селия»?

Новости Латвии 12:44

Новости Латвии 0 комментариев

В развитие военной базы "Селия" в Сецской волости Айзкраукльского края планируется вложить 228 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

«Вместе до победы!»: в Риге прошла акция в поддержку Украины. ФОТО

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Во вторник, в день четвертой годовщины войны в Украине, примерно 500 человек собрались в Риге у памятника Свободы в рамках акции "Вместе до победы!".

