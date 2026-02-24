Нил Ушаков покинул правление партии «Согласие»

При этом политик подчеркнул, что остаётся членом партии и не планирует её покидать.

«Здесь нет никакого подтекста», — отметил Ушаков.

Ранее он также объяснял своё отсутствие на конгрессе «Согласия» занятостью в Европарламенте, где является главным докладчиком по бюджету ЕС на 2027 год.

Напомним, 7 февраля партия «Согласие» объявила о сотрудничестве с «Партией центра» и фактическом возрождении объединения «Центр Согласия», которое планирует участвовать в выборах в Сейм этой осенью.

На днях из партии "Согласие" вышли Анна Владова и Регина Лочмеле.