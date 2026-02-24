Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Февраля Завтра: Diana, Dina, Dins
Доступность

«Россия атакует наши мечты»: Ринкевич обратился к нации

© LETA 24 февраля, 2026 13:14

Новости Латвии

В четвертую годовщину начала полномасштабной войны России против Украины президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал латвийское общество мобилизоваться еще сильнее, не уставать и продолжать поддерживать как Украину, так и самих себя.

В видеообращении, распространенном канцелярией президента, Ринкевич отметил, что Россия всеми силами пытается стереть Украину с карты мира и Европы, и стало ясно, что окончание войны не будет ни быстрым, ни простым.

Президент подчеркнул, что за четыре года войны ситуация изменилась не только в Украине. "За это время изменился не только мировой порядок, но и мы сами. Мы осознали свою ответственность", - отметил Ринкевич, добавив, что война идет по всей Европе - в море, в воздухе, на земле и в интернете. Однако, вне зависимости от формы этой гибридной войны, цель восточного соседа остается прежней: уничтожать и подрывать. "Россия нападает на наши убеждения, но мы противопоставляем этому свою волю. Россия атакует наши мечты, а мы отвечаем верой в себя. Россия нападает на наш патриотизм, но наша любовь к Латвии только укрепляется", - заявил президент в своем обращении.

Ринкевич отмечает очевидную необходимость еще большей мобилизации: на каждую выполненную задачу появляются две новые, технологии войны развиваются стремительно, и уставать нельзя. В своем обращении он благодарит всех, кто на протяжении этих лет оказывал реальную помощь Украине: земессаргов, военных, а также тех, кто объединяет людей и действует на благо коллег, друзей и соседей. Общая ответственность также включает обеспечение безопасности сограждан, напомнил президент.

Обращение в годовщину войны распространила и премьер-министр Латвии Эвика Силиня. "Латвия вместе с Украиной. Мы не устанем поддерживать борьбу украинцев за независимость и свою землю", - пообещала она, напомнив, что результаты опроса, проведенного в 2025 году, показывают: 74% жителей Латвии хотят, чтобы в Украине установился справедливый мир на условиях украинского народа.

За четыре года с момента полномасштабного вторжения России Латвия оказала Украине помощь на сумму более 1 млрд евро. Из них 675 млн евро составила военная поддержка, 304 млн евро - поддержка украинского гражданского населения в Латвии, 92 млн евро - гуманитарная помощь и 17 млн евро - средства на реконструкцию Украины.

В 2026 году Латвия продолжит оказывать военную помощь Украине в размере не менее 0,25% от внутреннего валового продукта (ВВП) страны. Эта поддержка будет включать товары латвийской военной промышленности, взносы в международную коалицию дронов, обучение украинских военнослужащих и участие в инициативах международной поддержки, отметила глава правительства.

Сегодня Силиня отправилась с рабочим визитом в Киев, куда прибыли лидеры стран Балтии, Скандинавии и других европейских государств, а также председатель Европейской комиссии. В ходе визита премьер-министр примет участие в памятных мероприятиях и дискуссиях на высоком уровне о дальнейших шагах поддержки Украины, а также о ходе мирных переговоров.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!

Главные новости

Самая токсичная еда в мире? Что не так с лососиной
Эксклюзив

Самая токсичная еда в мире? Что не так с лососиной

Позор, а не история успеха! Соцсети — о минимальных зарплатах в Латвии
Важно

Позор, а не история успеха! Соцсети — о минимальных зарплатах в Латвии (2)

«На выходных мы не работаем»: Мурниеце в шоке от RNP
Важно

«На выходных мы не работаем»: Мурниеце в шоке от RNP

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ребёнок из пересаженной матки: в Великобритании родился первый малыш

Всюду жизнь 13:42

Всюду жизнь 0 комментариев

В Великобритании произошло событие, которое ещё недавно казалось фантастикой.

В Великобритании произошло событие, которое ещё недавно казалось фантастикой.

Читать
Загрузка

34 жалобы с декабря: PTAC взялся за торговца мебелью

Новости Латвии 13:25

Новости Латвии 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC) получил несколько десятков жалоб от потребителей на интернет-магазин n1home.lv, сообщает LETA.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) получил несколько десятков жалоб от потребителей на интернет-магазин n1home.lv, сообщает LETA.

Читать

Происки врагов: наблюдаются перебои в работе многих государственных сайтов

Важно 13:13

Важно 0 комментариев

Во вторник наблюдаются перебои в работе многих сайтов государственных и муниципальных учреждений, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Во вторник наблюдаются перебои в работе многих сайтов государственных и муниципальных учреждений, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Читать

Тут у нас хотят ввести плату за отдых на природе — вы как, согласны?

Новости Латвии 13:09

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня состоится панельная дискуссия экспертов по поводу планов ввести в будущем плату за активный отдых на природе, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Видземского планового региона Зане Каке.

Сегодня состоится панельная дискуссия экспертов по поводу планов ввести в будущем плату за активный отдых на природе, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Видземского планового региона Зане Каке.

Читать

Нил Ушаков покинул правление партии «Согласие»

Новости Латвии 13:03

Новости Латвии 0 комментариев

Депутат Европейского парламента Нил Ушаков покинул правление партии «Согласие», подтвердив эту информацию агентству LETA. По его словам, решение связано с необходимостью сосредоточиться на работе над бюджетом Европейского союза на 2027 год.

Депутат Европейского парламента Нил Ушаков покинул правление партии «Согласие», подтвердив эту информацию агентству LETA. По его словам, решение связано с необходимостью сосредоточиться на работе над бюджетом Европейского союза на 2027 год.

Читать

Сколько Латвия потратит на военную базу «Селия»?

Новости Латвии 12:44

Новости Латвии 0 комментариев

В развитие военной базы "Селия" в Сецской волости Айзкраукльского края планируется вложить 228 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

В развитие военной базы "Селия" в Сецской волости Айзкраукльского края планируется вложить 228 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Читать