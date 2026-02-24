«Россия атакует наши мечты»: Ринкевич обратился к нации

В видеообращении, распространенном канцелярией президента, Ринкевич отметил, что Россия всеми силами пытается стереть Украину с карты мира и Европы, и стало ясно, что окончание войны не будет ни быстрым, ни простым.

Президент подчеркнул, что за четыре года войны ситуация изменилась не только в Украине. "За это время изменился не только мировой порядок, но и мы сами. Мы осознали свою ответственность", - отметил Ринкевич, добавив, что война идет по всей Европе - в море, в воздухе, на земле и в интернете. Однако, вне зависимости от формы этой гибридной войны, цель восточного соседа остается прежней: уничтожать и подрывать. "Россия нападает на наши убеждения, но мы противопоставляем этому свою волю. Россия атакует наши мечты, а мы отвечаем верой в себя. Россия нападает на наш патриотизм, но наша любовь к Латвии только укрепляется", - заявил президент в своем обращении.

Ринкевич отмечает очевидную необходимость еще большей мобилизации: на каждую выполненную задачу появляются две новые, технологии войны развиваются стремительно, и уставать нельзя. В своем обращении он благодарит всех, кто на протяжении этих лет оказывал реальную помощь Украине: земессаргов, военных, а также тех, кто объединяет людей и действует на благо коллег, друзей и соседей. Общая ответственность также включает обеспечение безопасности сограждан, напомнил президент.

Обращение в годовщину войны распространила и премьер-министр Латвии Эвика Силиня. "Латвия вместе с Украиной. Мы не устанем поддерживать борьбу украинцев за независимость и свою землю", - пообещала она, напомнив, что результаты опроса, проведенного в 2025 году, показывают: 74% жителей Латвии хотят, чтобы в Украине установился справедливый мир на условиях украинского народа.

За четыре года с момента полномасштабного вторжения России Латвия оказала Украине помощь на сумму более 1 млрд евро. Из них 675 млн евро составила военная поддержка, 304 млн евро - поддержка украинского гражданского населения в Латвии, 92 млн евро - гуманитарная помощь и 17 млн евро - средства на реконструкцию Украины.

В 2026 году Латвия продолжит оказывать военную помощь Украине в размере не менее 0,25% от внутреннего валового продукта (ВВП) страны. Эта поддержка будет включать товары латвийской военной промышленности, взносы в международную коалицию дронов, обучение украинских военнослужащих и участие в инициативах международной поддержки, отметила глава правительства.

Сегодня Силиня отправилась с рабочим визитом в Киев, куда прибыли лидеры стран Балтии, Скандинавии и других европейских государств, а также председатель Европейской комиссии. В ходе визита премьер-министр примет участие в памятных мероприятиях и дискуссиях на высоком уровне о дальнейших шагах поддержки Украины, а также о ходе мирных переговоров.

