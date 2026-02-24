Риге ещё повезло: снег и гололед затрудняют движение по всей Латвии

Сегодня утром удовлетворительные условия движения наблюдаются только на Вентспилсской автомагистрали, Рижской объездной дороге со стороны Юрмалы и дорогах вокруг Екабпилса, но в остальной части страны дорожная ситуация хуже.

Во вторник утром затруднены условия движения на Таллиннском, Видземском и Валмиерском шоссе, на Рижской объездной дороге со стороны Видземе, на участке Баускского шоссе от Дзимтмисы до Гренцтале, на участке Елгавского шоссе от Дальбе до Мейтене, на участках Лиепайского шоссе от Каге до перекрестка Апшупес и от Мазблидене до Лиепаи, а также на дороге Лиепая-Ручава.

Сложные условия движения также на участках Даугавпилсского шоссе от Риги до Айвиекстесского моста и от Ницгале до Патерниеки, на участке Резекненского шоссе от Варакляни до Терехова, на дороге Гребнева – Резекне – Даугавпилс – граница Литвы, на Кокнесском шоссе и объездах Даугавпилса и Резекне.

Передвижение по региональным дорогам в Латвии затруднено, за исключением районов вокруг Риги и Екабпилса.

