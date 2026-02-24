Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Риге ещё повезло: снег и гололед затрудняют движение по всей Латвии

© LETA 24 февраля, 2026 08:00

Новости Латвии 0 комментариев

По информации издания "Latvijas valsts ceļu", во вторник утром снег и лед затруднят движение по основным и региональным дорогам страны практически на всей территории Латвии.

Сегодня утром удовлетворительные условия движения наблюдаются только на Вентспилсской автомагистрали, Рижской объездной дороге со стороны Юрмалы и дорогах вокруг Екабпилса, но в остальной части страны дорожная ситуация хуже.

Во вторник утром затруднены условия движения на Таллиннском, Видземском и Валмиерском шоссе, на Рижской объездной дороге со стороны Видземе, на участке Баускского шоссе от Дзимтмисы до Гренцтале, на участке Елгавского шоссе от Дальбе до Мейтене, на участках Лиепайского шоссе от Каге до перекрестка Апшупес и от Мазблидене до Лиепаи, а также на дороге Лиепая-Ручава.

Сложные условия движения также на участках Даугавпилсского шоссе от Риги до Айвиекстесского моста и от Ницгале до Патерниеки, на участке Резекненского шоссе от Варакляни до Терехова, на дороге Гребнева – Резекне – Даугавпилс – граница Литвы, на Кокнесском шоссе и объездах Даугавпилса и Резекне.

Передвижение по региональным дорогам в Латвии затруднено, за исключением районов вокруг Риги и Екабпилса.
 

Ребёнок из пересаженной матки: в Великобритании родился первый малыш

В Великобритании произошло событие, которое ещё недавно казалось фантастикой.

В Великобритании произошло событие, которое ещё недавно казалось фантастикой.

34 жалобы с декабря: PTAC взялся за торговца мебелью

Центр защиты прав потребителей (PTAC) получил несколько десятков жалоб от потребителей на интернет-магазин n1home.lv, сообщает LETA.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) получил несколько десятков жалоб от потребителей на интернет-магазин n1home.lv, сообщает LETA.

«Россия атакует наши мечты»: Ринкевич обратился к нации

В четвертую годовщину начала полномасштабной войны России против Украины президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал латвийское общество мобилизоваться еще сильнее, не уставать и продолжать поддерживать как Украину, так и самих себя.

В четвертую годовщину начала полномасштабной войны России против Украины президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал латвийское общество мобилизоваться еще сильнее, не уставать и продолжать поддерживать как Украину, так и самих себя.

Происки врагов: наблюдаются перебои в работе многих государственных сайтов

Во вторник наблюдаются перебои в работе многих сайтов государственных и муниципальных учреждений, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Во вторник наблюдаются перебои в работе многих сайтов государственных и муниципальных учреждений, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Тут у нас хотят ввести плату за отдых на природе — вы как, согласны?

Сегодня состоится панельная дискуссия экспертов по поводу планов ввести в будущем плату за активный отдых на природе, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Видземского планового региона Зане Каке.

Сегодня состоится панельная дискуссия экспертов по поводу планов ввести в будущем плату за активный отдых на природе, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Видземского планового региона Зане Каке.

Нил Ушаков покинул правление партии «Согласие»

Депутат Европейского парламента Нил Ушаков покинул правление партии «Согласие», подтвердив эту информацию агентству LETA. По его словам, решение связано с необходимостью сосредоточиться на работе над бюджетом Европейского союза на 2027 год.

Депутат Европейского парламента Нил Ушаков покинул правление партии «Согласие», подтвердив эту информацию агентству LETA. По его словам, решение связано с необходимостью сосредоточиться на работе над бюджетом Европейского союза на 2027 год.

Сколько Латвия потратит на военную базу «Селия»?

В развитие военной базы "Селия" в Сецской волости Айзкраукльского края планируется вложить 228 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

В развитие военной базы "Селия" в Сецской волости Айзкраукльского края планируется вложить 228 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

