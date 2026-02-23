Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Куда сдать использованный шприц? В аптеках Риги их обычно не принимают

23 февраля, 2026

Зрительница программы Bez Tabu жалуется, что ей не удалось сдать использованные медицинские шприцы - довольно опасные отходы - ни в одной из посещённых ею аптек Риги. Много говорится о второй жизни одежды, сортировке отходов, переработке, а также о правильной утилизации опасных отходов, что существенно снижает воздействие на окружающую среду. Однако при поиске информации о том, где находятся, например, такие пункты приёма, можно легко запутаться.

Редакция программы получила сообщение от Паулы, которая столкнулась с такой проблемой:

«Здравствуйте! Обращаюсь к вам за помощью. Где в Риге можно сдать использованные медицинские шприцы? Обращалась в ближайшие аптеки — фармацевты пожимают плечами и не знают, куда их можно сдать, потому что аптеки принимают только использованные, просроченные медикаменты, а не шприцы. Все знают, куда сдавать старые батарейки, а вот шприцы?! Недостаток информации…» — пишет женщина.

Ей не удалось сдать эти опасные отходы ни в одной из посещённых аптек Риги, поэтому журналисты решили провести свой эксперимент и отправились в три случайно выбранные столичные аптеки, чтобы попытать удачу. В ходе эксперимента в одной из аптек им случайно удалось получить список конкретных пунктов приёма опасных отходов. Хотя просроченные лекарства принимает большинство аптек, закона, который обязывал бы их принимать также шприцы, не существует.

«Лекарства классифицируются как опасные отходы. Их ни в коем случае нельзя выбрасывать в бытовой мусор. Нельзя сливать в канализацию. Нужно быть очень ответственными. В Латвии в этом вопросе система очень неупорядочена. Известны пункты приёма шприцев, которые больше связаны с употреблением наркотиков, где шприцы обменивают на новые, чистые. Аптеки в данном случае участвуют добровольно. Опросив членов Латвийского фармацевтического общества, мы выяснили, что они обеспечивают это в индивидуальном порядке», — комментирует Зане Мелберга, президент Латвийского фармацевтического общества.

Поставщик услуг по управлению отходами «Eco Baltia vide» также указывает, что перед походом в аптеку стоит просто позвонить и уточнить, принимают ли там такие опасные отходы. Существует и другой способ утилизации шприцев — обратиться к специализированным компаниям по обращению с опасными отходами.

«В Латвии уже развились сортировочные заводы, куда поступают несортированные отходы. У нас, в Eco Baltia Vide, также есть такой завод, где одним из этапов является ручная сортировка отходов. Чтобы снизить риск того, что сотрудники могут уколоться шприцами, выброшенными в бытовой мусор, мы призываем не выбрасывать их в контейнеры для несортированных отходов!» — Алесе Звайгзне, представитель Eco Baltia vide.

Выбрасывать шприцы в бытовой мусор нельзя, но некоторым всё же приходит в голову мысль выбросить их в общественную урну, например, на автобусной остановке… А затем бедный дворник, опустошая урну, может уколоться.

Список мест, где можно сдать шприцы и другие опасные отходы, доступен по адресу: https://bao.lv/privatpersonam/

