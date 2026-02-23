Малыш с игрушкой вместо мамы: история Панчa растрогала мир

Панч родился прошлым летом. Его мать — молодая и неопытная — вскоре перестала о нём заботиться. Сотрудники зоопарка объясняют: у приматов такое случается редко, но возможно — особенно если самка рожает впервые или испытывает стресс. В этом случае детёныш появился на свет во время сильной жары.

У макак новорождённые обычно сразу цепляются за мать — это и безопасность, и тренировка мышц. У Панча такой опоры не было. Тогда киперы дали ему мягкую игрушку-орангутана.

И он вцепился в неё.

На кадрах видно, как Панч бродит один, обнимая игрушку. Старшие макаки таскают его, оттесняют, гоняют по вольеру. В одном из роликов крупная особь буквально крутит его по кругу, после чего малыш убегает и прячется за камнем, прижимая игрушку к груди.

Специалисты подчёркивают: с точки зрения поведения это не «травля», а обычная иерархия у японских макак — строгая, матрилинейная. Но без матери Панч может не освоить «язык подчинения», который помогает вписаться в стаю.

Тем временем поток посетителей в зоопарк резко вырос. Администрации пришлось усилить ограждения и просить гостей соблюдать тишину.

История тронула миллионы.

Но эксперты напоминают: макаки быстро взрослеют — через четыре года Панч станет взрослым самцом.

И игрушка ему уже не понадобится.