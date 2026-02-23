Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Малыш с игрушкой вместо мамы: история Панчa растрогала мир

23 февраля, 2026 18:13

Животные 0 комментариев

Семимесячный японский макак по кличке Панч стал звездой соцсетей. Видео из зоопарка Ichikawa Zoo разлетелись по миру: маленькая обезьянка сжимает мягкую игрушку и прячется от взрослых сородичей.

Панч родился прошлым летом. Его мать — молодая и неопытная — вскоре перестала о нём заботиться. Сотрудники зоопарка объясняют: у приматов такое случается редко, но возможно — особенно если самка рожает впервые или испытывает стресс. В этом случае детёныш появился на свет во время сильной жары.

У макак новорождённые обычно сразу цепляются за мать — это и безопасность, и тренировка мышц. У Панча такой опоры не было. Тогда киперы дали ему мягкую игрушку-орангутана.

И он вцепился в неё.

На кадрах видно, как Панч бродит один, обнимая игрушку. Старшие макаки таскают его, оттесняют, гоняют по вольеру. В одном из роликов крупная особь буквально крутит его по кругу, после чего малыш убегает и прячется за камнем, прижимая игрушку к груди.

Специалисты подчёркивают: с точки зрения поведения это не «травля», а обычная иерархия у японских макак — строгая, матрилинейная. Но без матери Панч может не освоить «язык подчинения», который помогает вписаться в стаю.

Тем временем поток посетителей в зоопарк резко вырос. Администрации пришлось усилить ограждения и просить гостей соблюдать тишину.

История тронула миллионы.
Но эксперты напоминают: макаки быстро взрослеют — через четыре года Панч станет взрослым самцом.

И игрушка ему уже не понадобится.

«Жизнь прекрасна»: неприятный инцидент в Риге с экс-министром из Эстонии
«Жизнь прекрасна»: неприятный инцидент в Риге с экс-министром из Эстонии (2)

Виноваты соцсети: продавцы гранул не справились с ажиотажем. А что сейчас?
Виноваты соцсети: продавцы гранул не справились с ажиотажем. А что сейчас?

Авария в Пардаугаве: грузовик не уступил дорогу трамваю
Авария в Пардаугаве: грузовик не уступил дорогу трамваю

Авария в Пардаугаве: грузовик не уступил дорогу трамваю

В Риге на улице Баускас в понедельник грузовой автомобиль столкнулся с трамваем, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Оставьте русский язык в торговле: в Риге готовится акция протеста

28 февраля 2026 года в 13:00 в Риге, у офиса Нацблока на ул. Торня 4-1Б состоится пикет против новой статьи в законе о защите прав потребителей. Эта статья запрещает обслуживание клиентов на языках стран, не являющихся членами ЕС или кандидатами в ЕС, в том числе - на русском языке.

Латвия распродает ценности с молотка: среди лотов творение Дома Фаберже

Государственное акционерное общество «Государственная недвижимость» (VNĪ) начало первые ценовые опросы для реализации имущества, перешедшего в собственность государства, приняв эту функцию от Службы государственных доходов. В рамках первых опросов можно приобрести ювелирные изделия, транспортные средства и другие предметы. Ознакомиться с доступными лотами можно в разделе аукционов на сайте vni.lv. Первые ценовые опросы завершатся 27 февраля, сообщил член правления VNĪ Андрис Варна.

84 евро за провод: как МОН намеренно переплатило миллионы за компьютеры для школ

При руководстве министра образования и науки Латвии Анды Чакши («Новое Единство») Министерство образования и науки (IZM) реализовало беспрецедентную схему, позволившую исключить из закупки компанию, предложившую самую низкую цену на поставку компьютеров, пишет inc-baltics.com.

Проблемы интеграции: украинские беженцы вливаются в латвийское общество

Интеграция украинских беженцев в Латвии постепенно улучшается, однако по-прежнему остаются проблемы, особенно в сферах здравоохранения и трудоустройства, свидетельствует опрос Агентства ООН по делам беженцев за 2025 год.

Разреженный воздух против диабета? Учёные нашли неожиданный механизм

Люди, живущие высоко в горах, реже страдают диабетом — это наблюдение известно давно. Но почему так происходит, долго оставалось загадкой.

