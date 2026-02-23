Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Некоторым людям пробиотики лучше не пить. Вы один из них?

Редакция PRESS 23 февраля, 2026 19:24

Азбука здоровья

Пробиотики давно продают как универсальное средство — «для живота», «для иммунитета», «для настроения». Проглотил капсулу — и в кишечнике воцарилась гармония.

Но всё не так просто.

Исследования последних лет показали: есть как минимум три группы людей, которым пробиотические добавки могут не помочь — а иногда даже помешать.

  1. После антибиотиков — не спешите в аптеку

Логика кажется очевидной: антибиотики «убили всё», значит надо срочно заселить кишечник «хорошими» бактериями.

Однако в исследовании под руководством учёных из Weizmann Institute of Science выяснилось: у людей, которые принимали коммерческий пробиотик после курса антибиотиков, микробиом восстанавливался дольше всех.

Через пять месяцев он всё ещё не вернулся к исходному состоянию.

У тех, кто просто «подождал», микробиом восстановился за три недели.

Причина? Коммерческие пробиотики содержат ограниченное число штаммов, которые могут «вытеснять» естественное разнообразие кишечных бактерий.

2. Пациенты с онкологией на иммунотерапии

Для онкологических больных разнообразие микробиома особенно важно. Исследования показывают: пациенты с более «богатым» набором кишечных бактерий лучше отвечают на иммунотерапию.

Но добавки с пробиотиками могут снижать это разнообразие.

В исследовании учёных из MD Anderson Cancer Center пациенты с меланомой на высоковолокнистой диете без пробиотиков отвечали на лечение значительно лучше. А у тех, кто одновременно принимал пробиотические добавки, эффект был слабее.

Учёные предполагают: стандартные пробиотики могут нивелировать пользу клетчатки.

3. Беременные

Некоторые исследования предполагали, что пробиотики могут снижать риск гестационного диабета или преэклампсии. Но мета-анализы этого не подтвердили.

Более того, есть данные, что в ряде случаев риск осложнений может даже повышаться.

Проблема в том, что добавки не регулируются так строго, как лекарства, и их состав может сильно отличаться.

Что делать вместо этого?

Эксперты сходятся в одном: для большинства здоровых людей коммерческие пробиотики — в лучшем случае пустая трата денег.

Вместо капсул — разнообразное питание: овощи, фрукты, цельные продукты, клетчатка. Натуральные источники бактерий вроде йогурта или квашеных продуктов допустимы, но их эффект временный.

Микробиом — не универсальная формула.

И «одна баночка для всех» работает далеко не всегда.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
