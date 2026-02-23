Некоторым людям пробиотики лучше не пить. Вы один из них?

Но всё не так просто.
Исследования последних лет показали: есть как минимум три группы людей, которым пробиотические добавки могут не помочь — а иногда даже помешать.
- После антибиотиков — не спешите в аптеку
Логика кажется очевидной: антибиотики «убили всё», значит надо срочно заселить кишечник «хорошими» бактериями.
Однако в исследовании под руководством учёных из Weizmann Institute of Science выяснилось: у людей, которые принимали коммерческий пробиотик после курса антибиотиков, микробиом восстанавливался дольше всех.
Через пять месяцев он всё ещё не вернулся к исходному состоянию.
У тех, кто просто «подождал», микробиом восстановился за три недели.
Причина? Коммерческие пробиотики содержат ограниченное число штаммов, которые могут «вытеснять» естественное разнообразие кишечных бактерий.
2. Пациенты с онкологией на иммунотерапии
Для онкологических больных разнообразие микробиома особенно важно. Исследования показывают: пациенты с более «богатым» набором кишечных бактерий лучше отвечают на иммунотерапию.
Но добавки с пробиотиками могут снижать это разнообразие.
В исследовании учёных из MD Anderson Cancer Center пациенты с меланомой на высоковолокнистой диете без пробиотиков отвечали на лечение значительно лучше. А у тех, кто одновременно принимал пробиотические добавки, эффект был слабее.
Учёные предполагают: стандартные пробиотики могут нивелировать пользу клетчатки.
3. Беременные
Некоторые исследования предполагали, что пробиотики могут снижать риск гестационного диабета или преэклампсии. Но мета-анализы этого не подтвердили.
Более того, есть данные, что в ряде случаев риск осложнений может даже повышаться.
Проблема в том, что добавки не регулируются так строго, как лекарства, и их состав может сильно отличаться.
Что делать вместо этого?
Эксперты сходятся в одном: для большинства здоровых людей коммерческие пробиотики — в лучшем случае пустая трата денег.
Вместо капсул — разнообразное питание: овощи, фрукты, цельные продукты, клетчатка. Натуральные источники бактерий вроде йогурта или квашеных продуктов допустимы, но их эффект временный.
Микробиом — не универсальная формула.
И «одна баночка для всех» работает далеко не всегда.