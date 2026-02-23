На посольстве России в Сеуле вывесили баннер «Победа за нами»

На здании посольства России в Сеуле в воскресенье, 22 февраля, появился 15-метровый баннер в цветах флага РФ с надписью "Победа будет за нами" на русском языке. Баннер был вывешен в преддверии четвертой годовщины начала полномасштабной войны в Украине.

Министерство иностранных дел Южной Кореи "выразило обеспокоенность по поводу большого баннера", сообщает агентство "Ренхап". В ведомстве подчеркнули, что это может создать "ненужную напряженность в отношениях с гражданами Южной Кореи и другими странами", так как воспринимается как отсылка к войне России против Украины.

Российское посольство, несмотря на озабоченность южнокорейского МИДа, отказалось снимать баннер со здания. Баннер вывешен в связи с Днем дипломатического работника и Днем защитника Отечества, говорится в Telegram-канале дипломатического ведомства.

"Крылатое выражение на растяжке знакомо всем россиянам и связано с нашей историей, в том числе с мобилизацией советского народа на победу над фашистской Германией и с другими славными страницами российской истории", - подчеркнули представители посольства. Они также заявили, что размещение этого баннера "способствует патриотической консолидации россиян и не должно оскорблять ничьих чувств в силу указанной исторической коннотации".