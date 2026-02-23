Почему не работает? В системе e-veselība случился сбой

Как ранее сообщало агентство ЛЕТА, с 2025 года функции оператора системы e-veselība перешли к обществу с ограниченной ответственностью «Латвийский центр цифрового здравоохранения».
Задача центра — координировать цифровизацию отрасли здравоохранения, создавать и поддерживать цифровые медицинские услуги, а также обеспечивать функционирование инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий в сфере здравоохранения.
Компания зарегистрирована в 2004 году, её основной капитал составляет 348 721 евро, свидетельствуют данные «Firmas.lv». Владельцем всех долей капитала является Министерство здравоохранения.