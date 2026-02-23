Разреженный воздух против диабета? Учёные нашли неожиданный механизм

Теперь исследователи из Gladstone Institutes заявили, что нашли объяснение.

Оказывается, при нехватке кислорода эритроциты — обычные красные кровяные клетки — начинают вести себя иначе. Вместо того чтобы просто переносить кислород, они активно поглощают глюкозу из крови.

Фактически превращаются в «сахарные губки».

Исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism, показало: в условиях гипоксии (пониженного уровня кислорода) эритроциты меняют метаболизм и используют глюкозу для выработки молекул, помогающих эффективнее отдавать кислород тканям.

Побочный эффект — снижение уровня сахара в крови.

В экспериментах на мышах при низком содержании кислорода глюкоза буквально исчезала из крови почти мгновенно. Учёные сначала искали «поглотителя» в мышцах, печени и мозге — но ответ оказался в самих эритроцитах.

Более того, команда протестировала экспериментальный препарат HypoxyStat, который имитирует эффект высокогорья. В моделях диабета у мышей он полностью нормализовал уровень сахара и показал более сильный эффект, чем существующие лекарства.

Пока речь идёт о доклинических исследованиях. Но механизм, по словам авторов, может открыть новый подход к лечению диабета — не через поджелудочную железу или инсулин, а через метаболизм красных кровяных клеток.

Горы, возможно, лечат не только душу.