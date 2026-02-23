В результате министерство приобрело значительно более дорогую технику у других поставщиков, а разница в цене в ряде позиций объяснялась лишь наличием проводной мыши, которая, судя по стоимости, обошлась бюджету в 84 евро за штуку. После отставки Чакши её сменила министр от той же партии — Даце Мелбарде, которая и приняла поставленные компьютеры.

История началась в конце 2024 года, когда IZM при поддержке фондов Европейского союза в рамках проекта по оснащению школ для внедрения обновлённого содержания образования планировало закупить компьютерную технику на сумму 20,08 миллиона евро. При объявлении закупки министерство указало в системе электронных закупок EIS, что будет корректировать количество приобретаемых устройств, чтобы получить максимальное возможное их число, однако впоследствии поступило ровно наоборот.

21 октября 2024 года вечером в системе был сформирован так называемый «корзинный» заказ, включавший 19 тысяч Chromebook от компании Capital по цене 260 евро за единицу, ещё 1497 аналогичных устройств от Baltijas Informācijas Tehnoloģijas по цене на 70 евро выше, несколько позиций от ATEA, а также 3495 ноутбуков с операционной системой Windows по 399 евро за штуку. Общая стоимость этой корзины составляла 12,3 миллиона евро за 40,7 тысячи компьютеров, то есть около 298 евро за единицу без НДС — исключительно выгодную цену.

Однако уже к концу той же недели ситуация резко изменилась. В день утверждения закупки, 25 октября, руководитель проектов IT-департамента IZM Эвия Стoчка направила в компанию Capital срочный запрос с требованием предоставить полную техническую спецификацию одной из позиций, указав, что в системе EIS описание товара якобы не соответствует требованиям. Capital в тот же день предоставила все необходимые данные и повторно подтвердила соответствие 29 октября, направив информацию как самой Стoчке, так и Каспарсу Велдре — бывшему школьному учителю из Риги, который в тот момент являлся членом закупочной комиссии и заместителем директора IT-департамента министерства.

Несмотря на это, за день до публикации итогов закупки Велдре сообщил компании Capital, что министерство в последний момент меняет технические требования, требуя больший объём памяти, более мощный процессор и одновременно сокращая общее количество закупаемых компьютеров. Capital уже ранним утром подтвердила, что готова поставить технику, соответствующую новым условиям, однако это не повлияло на решение IZM.

Министерство отказалось признавать соответствие предложенных устройств новым требованиям и инициировало создание специальной ad hoc-комиссии для рассмотрения ситуации, хотя по условиям действующей генеральной договорённости право формировать такую комиссию имело исключительно Государственное агентство цифрового развития (VDAA). Несмотря на это, комиссия была создана, а компания Capital получила отказ не только в удовлетворении своих претензий, но и двухмесячный запрет на участие в каталоге EIS по соответствующему разделу. Фактически это означало блокирование участия компании в данной закупке. Решение было подписано Инитой Юхневичей, исполняющей обязанности госсекретаря IZM и главой Государственной службы качества образования.

В самой компании Capital подчёркивают, что с подобной практикой столкнулись впервые и что никаких реальных нарушений допущено не было. В свою очередь, IZM признало, что в 2024 году механизм временного отстранения поставщиков применялся лишь один раз — именно в этом случае, и за всю историю министерства подобных решений ранее не принималось.

Пока Capital находилась под запретом, 20 января 2025 года министерство сформировало новый заказ, победителями которого стали компания BIT и объединение «Tcon и Lielvārds». Примечательно, что этот заказ был оформлен всего за неделю до окончания двухмесячного запрета Capital.

Если бы IZM подождало всего несколько дней, то за выделенные 20 миллионов евро можно было бы приобрести примерно на 19 тысяч компьютеров больше.

В результате замены поставщика министерство понесло значительные дополнительные расходы. Вместо 3495 произведенных в Латвии компьютеров Capital Gauja с Windows, беспроводной оптической мышью и ценой 399,12 евро за единицу было закуплено почти вдвое больше компьютеров HP без сенсорных экранов, но с проводной мышью, по цене 483 евро. Таким образом, разница в 84 евро за штуку объяснялась исключительно наличием кабеля, что в совокупности дало около 640 тысяч евро переплаты без учёта НДС.

Кроме того, компания BIT поставила 20 294 компьютера по цене 485 евро за единицу, тогда как Capital несколькими месяцами ранее предлагала идентичные модели по 399 евро. Этот эпизод обошёлся бюджету ещё в 1,75 миллиона евро. Самые дешёвые компьютеры по цене 262 евро министерство в итоге не закупило вовсе.

В целом исключение самого дешёвого поставщика привело к удорожанию закупки примерно на 40 процентов, а средняя цена одного компьютера достигла 414,82 евро без НДС, или около 500 евро с НДС, что соответствует обычной розничной стоимости.

Особый интерес вызывает устойчивое доминирование компании BIT в закупках IZM. В 2022 году она поставила министерству 25 тысяч компьютеров на сумму 8,6 миллиона евро, что составило около 60 процентов её годового оборота. В 2023 году объём поставок составил 23,5 тысячи компьютеров на 6,8 миллиона евро, или 43 процента оборота, а в 2025 году — 24 тысячи компьютеров на сумму 11,1 миллиона евро.

А тем временем, 20 февраля 2026 года Государственное агентство цифрового развития провело дистанционное совещание с участием IZM и потенциальных поставщиков по поводу нового тендера, предусматривающего закупку 5600 стационарных компьютеров формата AIO с 24-дюймовыми мониторами на сумму около 3 миллионов евро за счёт фондов ЕС. Журналисты inc-baltics.com предлагают подключиться к анализу этой новой сделки Совет по конкуренции, Бюро по надзору за закупками, Госконтроль и прокуратуру.