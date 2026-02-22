Лекарство подорожало почти втрое; глава аптечного общества: «Мне не хотелось бы верить в это»

Телезритель пожаловался, что до реформы он за некое лекарство для сердца и сосудов платил 17 евро, а после - 49 евро. За тот же самый препарат. Который, кстати, он толком назвать не смог. Возможно, речь идёт о нескольких лекарствах, но это не меняет сути дела.

"Что вы толкуете о 75 центах, тут лекарство на триста процентов подорожало, йохайды!" - мужчина высказался весьма эмоционально.

Глава Латвийского аптечного общества, фармацевт Агнесе Ритене прокомментировала это, предположив, что ему просто поменяли лекарство: "Мне не хотелось бы верить, что какое-то лекарство настолько подорожало". Могло быть и так, что раньше препарат или некий комплект препаратов выписывали на месяц, а теперь - на три.

Ритене также объяснила, что цену лекарств в Латвии определяет изготовитель, подчеркнув, что такого роста цены за счёт аптеки быть не может, возможно, такую цену установил именно изготовитель, либо поменялось само лекарство/совокупность лекарств, которые принимает пациент.