«Постановлением суда в целом удовлетворена»: как Ланга отреагировала на штраф в 200 евро

Вот её комментарий по этому поводу:

"Добрый день, JaunsLV!

Считаю, что суд я выиграла, так как иск Наталии Аболы суд не удовлетворил:

1/ я не должна публично извиниться перед истицей,

2/ не надо удалять ни один комментарий, мне тоже комментарий удалять не надо,

3/ не взысканы 10 000 EUR за оскорбление "чести и достоинства" Наталии Аболы, так как суд признал, что оскорбления, мною созданного, нет.

Комментарии под своим постом я не читала, поскольку комментариев под моими постами в соцсетях - тысячи. Согласно заключению СГБ, "Фейсбук" - это сайт для частного общения, где я не могу нести ответственность за чужие комментарии - за них должны бы отвечать сами авторы комментариев, а не я.

В целом постановлением суда удовлетворена!

Дерусифицируй Латвию"

В комментариях под этим твитом отметился, в частности, ещё один депутат РД Эрик Стендзениекс, написавший, причём по-русски: "Отрицательно выиграла".

Откликов на пост не сказать чтобы много, вот некоторые:

- Тысячи комментариев? Под отрыжками вашего идиотизма в лучшем случае - десять комментариев.

- В основном от одних и тех же десяти персонажей.

- Кстати, кажется, Абола тоже депутат Рижской думы, и суд не имел права рассматривать это дело, пока оно не рассмотрено во всех досудебных инстанциях. В данном случае это комиссия Рижской думы по этике, поскольку обе стороны по делу - депутатки Рижской думы. Уже поэтому приговор должен быть отменён.

- Радуйся... Ты ведёшь себя инфантильно. Взрослый человек должен признавать свои ошибки, принимать недостатки людей, их неумение и т.д. Если не можешь помочь, если не понимаешь, если не привлекает другой человек, то твоё единственное право - помолчать.