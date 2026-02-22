Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 22. Февраля Завтра: Adrians, Arija, Rigonda
Доступность

«Постановлением суда в целом удовлетворена»: как Ланга отреагировала на штраф в 200 евро

Редакция PRESS 22 февраля, 2026 13:12

Важно 0 комментариев

Недавно мы сообщали о том, что решил Рижский городской суд по делу Аболы против Ланги. Публикация об этом судебном разбирательстве появилась и в других СМИ. В частности, ответчица, депутат Рижской думы Лиана Ланга, отреагировала на ту, что вышла на портале Jauns.lv.

Вот её комментарий по этому поводу:

"Добрый день, JaunsLV!

Считаю, что суд я выиграла, так как иск Наталии Аболы суд не удовлетворил:

1/ я не должна публично извиниться перед истицей,

2/ не надо удалять ни один комментарий, мне тоже комментарий удалять не надо,

3/ не взысканы 10 000 EUR за оскорбление "чести и достоинства" Наталии Аболы, так как суд признал, что оскорбления, мною созданного, нет.

Комментарии под своим постом я не читала, поскольку комментариев под моими постами в соцсетях - тысячи. Согласно заключению СГБ, "Фейсбук" - это сайт для частного общения, где я не могу нести ответственность за чужие комментарии - за них должны бы отвечать сами авторы комментариев, а не я.

В целом постановлением суда удовлетворена!

Дерусифицируй Латвию"

В комментариях под этим твитом отметился, в частности, ещё один депутат РД Эрик Стендзениекс, написавший, причём по-русски: "Отрицательно выиграла".

Откликов на пост не сказать чтобы много, вот некоторые:

- Тысячи комментариев? Под отрыжками вашего идиотизма в лучшем случае - десять комментариев.

- В основном от одних и тех же десяти персонажей.

- Кстати, кажется, Абола тоже депутат Рижской думы, и суд не имел права рассматривать это дело, пока оно не рассмотрено во всех досудебных инстанциях. В данном случае это комиссия Рижской думы по этике, поскольку обе стороны по делу - депутатки Рижской думы. Уже поэтому приговор должен быть отменён.

- Радуйся... Ты ведёшь себя инфантильно. Взрослый человек должен признавать свои ошибки, принимать недостатки людей, их неумение и т.д. Если не можешь помочь, если не понимаешь, если не привлекает другой человек, то твоё единственное право  - помолчать.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Команда ледокола «Варма» спасла людей с дрейфующей льдины в море
Важно

Команда ледокола «Варма» спасла людей с дрейфующей льдины в море

«Без неё церемония не состоится»: обсуждают поездку министра Даце Мелбарде на Олимпиаду
Важно

«Без неё церемония не состоится»: обсуждают поездку министра Даце Мелбарде на Олимпиаду

Экономист: налоги снова придётся повышать. Само собой, после выборов
Важно

Экономист: налоги снова придётся повышать. Само собой, после выборов

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Предлагают освободить от подоходного налога родителей, содержащих двух и более детей

Важно 13:21

Важно 0 комментариев

Такие поправки к закону о подоходном налоге с населения (ПНН) инициировала оппозиционная партия "Латвия на первом месте".

Такие поправки к закону о подоходном налоге с населения (ПНН) инициировала оппозиционная партия "Латвия на первом месте".

Читать

Лекарство подорожало почти втрое; глава аптечного общества: «Мне не хотелось бы верить в это»

Важно 12:49

Важно 0 комментариев

Глава Минздрава Хосам Абу Мери обещал жителям Латвии, что будет проведена реформа цен на лекарства и что медикаменты подешевеют. Однако в реальности это происходит не всегда, как видно из обращения зрителя на телеканал TV24 в программу Uz līnijas.

Глава Минздрава Хосам Абу Мери обещал жителям Латвии, что будет проведена реформа цен на лекарства и что медикаменты подешевеют. Однако в реальности это происходит не всегда, как видно из обращения зрителя на телеканал TV24 в программу Uz līnijas.

Читать

Команда ледокола «Варма» спасла людей с дрейфующей льдины в море

Важно 12:31

Важно 0 комментариев

Об этом агентству LETA сообщили в управлении Рижского свободного порта.

Об этом агентству LETA сообщили в управлении Рижского свободного порта.

Читать

«Я не слушаю предупреждений»: почему тысячи жителей Латвии продолжают ездить в Белоруссию

Важно 12:22

Важно 0 комментариев

Спецслужбы и МИД Латвии годами призывают не совершать таких поездок, предупреждают о риске задержания и вербовки. Однако автобусы в Минск продолжают ходить, турфирмы предлагают путёвки, в соцсетях полно восторженных отзывов о посещении Белоруссии. Корреспондент LSM.lv Эмилия Гаспарян пообщалась и с теми, кто туда ездит, и с организаторами поездок, и с теми, кто побывал за решёткой в Белоруссии.

Спецслужбы и МИД Латвии годами призывают не совершать таких поездок, предупреждают о риске задержания и вербовки. Однако автобусы в Минск продолжают ходить, турфирмы предлагают путёвки, в соцсетях полно восторженных отзывов о посещении Белоруссии. Корреспондент LSM.lv Эмилия Гаспарян пообщалась и с теми, кто туда ездит, и с организаторами поездок, и с теми, кто побывал за решёткой в Белоруссии.

Читать

Трамп ввел ЧП в Вашингтоне из-за запаха фекалий

Важно 11:40

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в округе Колумбия после масштабного загрязнения Потомака сточными водами, поручив FEMA усилить меры реагирования и координацию помощи пострадавшему региону.

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в округе Колумбия после масштабного загрязнения Потомака сточными водами, поручив FEMA усилить меры реагирования и координацию помощи пострадавшему региону.

Читать

Уиткофф допустил скорую встречу Зеленского и Путина

Мир 11:33

Мир 0 комментариев

Усилия США в переговорном процессе по окончанию войны в Украине могут привести к личной встрече Зеленского и Путина в ближайшие три недели, заявил спецпосланник США Уиткофф. В переговорах также может участвовать Трамп.

Усилия США в переговорном процессе по окончанию войны в Украине могут привести к личной встрече Зеленского и Путина в ближайшие три недели, заявил спецпосланник США Уиткофф. В переговорах также может участвовать Трамп.

Читать