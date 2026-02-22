Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 22. Февраля Завтра: Adrians, Arija, Rigonda
Доступность

Экономист: налоги снова придётся повышать. Само собой, после выборов

Редакция PRESS 22 февраля, 2026 09:43

Важно 0 комментариев

Такой невесёлый прогноз даёт на портале pietiek.com экономист Гунтарс Витолс.

Он делает этот вывод, исходя из того, что при увеличении госдолга, которое является неизбежным последствием бюджетного дефицита, без повышения налогов никак не обойтись.

"И не надо тут рассказывать про какие-то инвестиции, которые где-то что-то окупают и увеличивают доходы государства. Госбюджет - это механизм перераспределения: собирают налоги, потом перераспределяют из одного кармана в другой. В бюджете есть и небольшие расходы, стимулирующие экономику, но это цифры после запятой. 

Если налогов недостаточно, надо брать в долг, а тогда растёт и он, и проценты - тогда налоги надо повышать только для того, чтобы их платить.

Наши герои-вожди за 10 лет этих процентов быстро нагнали. Было около 200 миллионов, сейчас примерно 600, через несколько лет приблизимся к миллиарду, потом достигнем общей суммы расходов на образование. И это только проценты. Народ не скупится с благодарностью - за эти годы ещё быстрее выросли зарплаты, премии и политические рейтинги тех, кто реализует такую политику.

Ещё бы нет. Исчезновение денег в чёрной дыре осуществляется под очень звучными названиями. Например, в 2021-м был "оздоровительный бюджет", в 2022-м - "для безопасности и людей", а теперь - просто "для безопасности". Одним словом, хотя бы с безопасностью у нас всё чики-пики.

Видимо, это безопасность от взыскателей долгов, поскольку рост оборонного бюджета - это лишь малая часть от денег, одолженных и попросту потраченных за эти годы. Зато проволочный забор построен.

Есть предложение. Чтобы избиратель меньше мучился, систему образования надо вообще прихлопнуть. От этого будет двойная польза. Во-первых, дурак будет меньше мучиться, потому что ничего не понимает. Во-вторых, будет больше денег на уплату процентов и налоги будут повышать помедленнее".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Команда ледокола «Варма» спасла людей с дрейфующей льдины в море
Важно

Команда ледокола «Варма» спасла людей с дрейфующей льдины в море

Эстонцы недовольны новым поездом Рига — Таллин; в чём причина?
Важно

Эстонцы недовольны новым поездом Рига — Таллин; в чём причина?

«Постановлением суда в целом удовлетворена»: как Ланга отреагировала на штраф в 200 евро
Важно

«Постановлением суда в целом удовлетворена»: как Ланга отреагировала на штраф в 200 евро

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Предлагают освободить от подоходного налога родителей, содержащих двух и более детей

Важно 13:21

Важно 0 комментариев

Такие поправки к закону о подоходном налоге с населения (ПНН) инициировала оппозиционная партия "Латвия на первом месте".

Такие поправки к закону о подоходном налоге с населения (ПНН) инициировала оппозиционная партия "Латвия на первом месте".

Читать
Загрузка

«Постановлением суда в целом удовлетворена»: как Ланга отреагировала на штраф в 200 евро

Важно 13:12

Важно 0 комментариев

Недавно мы сообщали о том, что решил Рижский городской суд по делу Аболы против Ланги. Публикация об этом судебном разбирательстве появилась и в других СМИ. В частности, ответчица, депутат Рижской думы Лиана Ланга, отреагировала на ту, что вышла на портале Jauns.lv.

Недавно мы сообщали о том, что решил Рижский городской суд по делу Аболы против Ланги. Публикация об этом судебном разбирательстве появилась и в других СМИ. В частности, ответчица, депутат Рижской думы Лиана Ланга, отреагировала на ту, что вышла на портале Jauns.lv.

Читать

Лекарство подорожало почти втрое; глава аптечного общества: «Мне не хотелось бы верить в это»

Важно 12:49

Важно 0 комментариев

Глава Минздрава Хосам Абу Мери обещал жителям Латвии, что будет проведена реформа цен на лекарства и что медикаменты подешевеют. Однако в реальности это происходит не всегда, как видно из обращения зрителя на телеканал TV24 в программу Uz līnijas.

Глава Минздрава Хосам Абу Мери обещал жителям Латвии, что будет проведена реформа цен на лекарства и что медикаменты подешевеют. Однако в реальности это происходит не всегда, как видно из обращения зрителя на телеканал TV24 в программу Uz līnijas.

Читать

Команда ледокола «Варма» спасла людей с дрейфующей льдины в море

Важно 12:31

Важно 0 комментариев

Об этом агентству LETA сообщили в управлении Рижского свободного порта.

Об этом агентству LETA сообщили в управлении Рижского свободного порта.

Читать

«Я не слушаю предупреждений»: почему тысячи жителей Латвии продолжают ездить в Белоруссию

Важно 12:22

Важно 0 комментариев

Спецслужбы и МИД Латвии годами призывают не совершать таких поездок, предупреждают о риске задержания и вербовки. Однако автобусы в Минск продолжают ходить, турфирмы предлагают путёвки, в соцсетях полно восторженных отзывов о посещении Белоруссии. Корреспондент LSM.lv Эмилия Гаспарян пообщалась и с теми, кто туда ездит, и с организаторами поездок, и с теми, кто побывал за решёткой в Белоруссии.

Спецслужбы и МИД Латвии годами призывают не совершать таких поездок, предупреждают о риске задержания и вербовки. Однако автобусы в Минск продолжают ходить, турфирмы предлагают путёвки, в соцсетях полно восторженных отзывов о посещении Белоруссии. Корреспондент LSM.lv Эмилия Гаспарян пообщалась и с теми, кто туда ездит, и с организаторами поездок, и с теми, кто побывал за решёткой в Белоруссии.

Читать

Трамп ввел ЧП в Вашингтоне из-за запаха фекалий

Важно 11:40

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в округе Колумбия после масштабного загрязнения Потомака сточными водами, поручив FEMA усилить меры реагирования и координацию помощи пострадавшему региону.

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в округе Колумбия после масштабного загрязнения Потомака сточными водами, поручив FEMA усилить меры реагирования и координацию помощи пострадавшему региону.

Читать

Уиткофф допустил скорую встречу Зеленского и Путина

Мир 11:33

Мир 0 комментариев

Усилия США в переговорном процессе по окончанию войны в Украине могут привести к личной встрече Зеленского и Путина в ближайшие три недели, заявил спецпосланник США Уиткофф. В переговорах также может участвовать Трамп.

Усилия США в переговорном процессе по окончанию войны в Украине могут привести к личной встрече Зеленского и Путина в ближайшие три недели, заявил спецпосланник США Уиткофф. В переговорах также может участвовать Трамп.

Читать