Экономист: налоги снова придётся повышать. Само собой, после выборов

Он делает этот вывод, исходя из того, что при увеличении госдолга, которое является неизбежным последствием бюджетного дефицита, без повышения налогов никак не обойтись.

"И не надо тут рассказывать про какие-то инвестиции, которые где-то что-то окупают и увеличивают доходы государства. Госбюджет - это механизм перераспределения: собирают налоги, потом перераспределяют из одного кармана в другой. В бюджете есть и небольшие расходы, стимулирующие экономику, но это цифры после запятой.

Если налогов недостаточно, надо брать в долг, а тогда растёт и он, и проценты - тогда налоги надо повышать только для того, чтобы их платить.

Наши герои-вожди за 10 лет этих процентов быстро нагнали. Было около 200 миллионов, сейчас примерно 600, через несколько лет приблизимся к миллиарду, потом достигнем общей суммы расходов на образование. И это только проценты. Народ не скупится с благодарностью - за эти годы ещё быстрее выросли зарплаты, премии и политические рейтинги тех, кто реализует такую политику.

Ещё бы нет. Исчезновение денег в чёрной дыре осуществляется под очень звучными названиями. Например, в 2021-м был "оздоровительный бюджет", в 2022-м - "для безопасности и людей", а теперь - просто "для безопасности". Одним словом, хотя бы с безопасностью у нас всё чики-пики.

Видимо, это безопасность от взыскателей долгов, поскольку рост оборонного бюджета - это лишь малая часть от денег, одолженных и попросту потраченных за эти годы. Зато проволочный забор построен.

Есть предложение. Чтобы избиратель меньше мучился, систему образования надо вообще прихлопнуть. От этого будет двойная польза. Во-первых, дурак будет меньше мучиться, потому что ничего не понимает. Во-вторых, будет больше денег на уплату процентов и налоги будут повышать помедленнее".