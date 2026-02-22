Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Эстонцы недовольны новым поездом Рига — Таллин; в чём причина?

tv3.lv 22 февраля, 2026 10:37

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца по маршруту Таллин - Тарту - Рига регулярно курсирует поезд. Движение обеспечивает эстонское государственное предприятие Elron. Маршрут был торжественно открыт в начале года и его ждали с нетерпением в обеих странах. О том, что пошло не так, рассказали TV3 Ziņas.

Оказалось, что запуск нового рейса вызвал "эффект домино" в Эстонии. У Elron мало подвижного состава, поэтому пришлось убрать один поезд с маршрута Валга - Тарту, чтобы можно было обеспечить этот самый новый рейс.

В результате утренний поезд, который годами возил жителей Валги и Отепя, малых городов на юге Эстонии, на работу и по делам в Тарту, теперь ходит на два с половиной часа позже: раньше он приходил в 9 утра, а теперь - в 11.30.

"Многие из нас работают в Тарту. Теперь мы не успеваем ни на работу, ни к врачу. Наша жизнь перевернулась вверх тормашками", - сердится жительница Валгского уезда.

Подливает масла в огонь ещё и финансовый вопрос: Эстония субсидирует новую международную линию на более чем миллион евро в год, а Латвия - нет. Местные жители считают, что Эстония ещё и доплачивает за ухудшение качества жизни.

Впрочем, власти обещают с марта запустить автобус из Валги в Тарту, чтобы облегчить людям жизнь.

Ситуация осложняется ещё и тем, что летом на этом самом участке железной дороги запланированы обширные работы по ремонту рельсов, то есть движение поездов будет ещё более ограничено. После ремонтов в 2027 году число рейсов из Валги, впрочем, обещают увеличить - будут и новые поезда.

