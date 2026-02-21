Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В воскресенье в Риге — до +2 градусов; зато облачно и вероятен гололёд

© LETA 21 февраля, 2026 17:15

В ночь на воскресенье, 22 февраля, на большей части территории Латвии ожидается снег и мокрый снег, согласно прогнозам синоптиков.

Небо над Латвией ночью будет пасмурным, на большей части территории страны ожидаются осадки, преимущественно снег и мокрый снег. Местами в центральных районах снежный покров увеличится на 5-7 см. Кое-где ожидается небольшой моросящий замерзающий дождь, так что автодороги будут скользкими.

Умеренный южный ветер сменится западным и северо-западным, в прибрежных районах он по-прежнему будет порывистым - до 15 м/с. Температура воздуха упадёт до -1-6 градусов.

В Риге ночью небо закроют облака, ожидаются снег и мокрый снег, также возможен небольшой моросящий ледяной дождь. Будет дуть умеренный южный ветер, к утру сменится на западный и северо-западный. Температура воздуха - в пределах -4-5 градусов.

Днём в воскресенье время от времени будет солнечно, осадки ожидаются только в первой половине дня на востоке и кое-где в центральных районах. По-прежнему в отдельных районах сохранится вероятность гололедицы. Западный ветер останется порывистым на побережье, а вечером уже по всей стране будет преобладать слабый ветер. Максимальная температура воздуха -от -2 до +2 градусов.

Хотя в Риге днём будет преимущественно сухо, солнечные лучи сквозь облака пробьются только после полудня. Будет дуть в основном умеренный западный и северо-западный ветер, который утихнет к вечеру. Воздух прогреется до 0...+2 градусов.

Невероятно, но факт: от пожара рижанина спасла крыса
«В школе надо восстановить правописание и диктанты»; народ удивляется — когда их успели отменить?
«Даже при Ушакове не было такого свинарника», «наш идеал — Мухосранск»: рижане — о столице
Ещё одна вечная тема - это грязные улицы Риги, особенно зимой. О них не писал, наверное, только ленивый. Причём неважно, к какой партии принадлежит мэр столицы. Однако в последнее время партию нынешнего мэра, то есть "Прогрессивных", критикуют что-то уж очень много.

Невероятно, но факт: от пожара рижанина спасла крыса

Крысы, которые всегда были вредителями в одном из домов рижского микрорайона Вецдаугава, спасли жизнь хозяину этого дома утром в пятницу. О том, как это случилось, рассказала программа Degpunktā.

«В школе надо восстановить правописание и диктанты»; народ удивляется — когда их успели отменить?

Проблема грамотности в последнее время довольно остро ощущается, наверное, во всём мире: в интернете множество жалоб на разных языках о том, что люди разучились правильно писать. В Латвии тоже это волнует многих - кто-то считает, что идёт поголовная деградация, кто-то особой трагедии в этом не видит.

В соцсети интересуются: «Когда прекратится сообщение с Минском и Москвой?» (ВИДЕО)

Такой пост, который содержит только этот вопрос и видео автобуса с надписью "Минсктранс", выезжающего с Рижского аатовокзала, публикует на платформе "Х" специалист по коммуникациям и экоактивистка Майя Крастиня.

В Елгаве идёт опрос по поводу названий улиц Судрабу Эджус и Прохорова; чем не угодили?

Елгавское самоуправление призывает жителей города в конце нынешней недели принять участие в опросе по поводу переименования этих улиц и о том, как в будущем выбирать названия новым или переименованным улицам, сообщает агентство LETA.

Сеть супермаркетов Sky теперь сотрудничает с Bolt Food

Об этом агентству LETA сообщило предприятие Bolt Food. 

