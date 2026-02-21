В воскресенье в Риге — до +2 градусов; зато облачно и вероятен гололёд

Небо над Латвией ночью будет пасмурным, на большей части территории страны ожидаются осадки, преимущественно снег и мокрый снег. Местами в центральных районах снежный покров увеличится на 5-7 см. Кое-где ожидается небольшой моросящий замерзающий дождь, так что автодороги будут скользкими.

Умеренный южный ветер сменится западным и северо-западным, в прибрежных районах он по-прежнему будет порывистым - до 15 м/с. Температура воздуха упадёт до -1-6 градусов.

В Риге ночью небо закроют облака, ожидаются снег и мокрый снег, также возможен небольшой моросящий ледяной дождь. Будет дуть умеренный южный ветер, к утру сменится на западный и северо-западный. Температура воздуха - в пределах -4-5 градусов.

Днём в воскресенье время от времени будет солнечно, осадки ожидаются только в первой половине дня на востоке и кое-где в центральных районах. По-прежнему в отдельных районах сохранится вероятность гололедицы. Западный ветер останется порывистым на побережье, а вечером уже по всей стране будет преобладать слабый ветер. Максимальная температура воздуха -от -2 до +2 градусов.

Хотя в Риге днём будет преимущественно сухо, солнечные лучи сквозь облака пробьются только после полудня. Будет дуть в основном умеренный западный и северо-западный ветер, который утихнет к вечеру. Воздух прогреется до 0...+2 градусов.