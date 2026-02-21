"Такой Ригу задумали и создали "Прогрессивные". Всё в одном: создана велополоса, которая используется 4-5 месяцев в году, при этом испоганили движение по магистральной улице, уродливые деревянные ящики, из одного торчит культяпкой дерево, куча лома - пристёгнутых велосипедов, в результате чего половина тротуара - как в Мухосранске..." - пишет на платформе "Х" журналист Ольгертс Типанс.

Такая тема не могла не остаться без откликов, разумеется:

- Сколько можно вечно ныть о том, что движение испоганили? Магистральные улицы вообще не должны проходить через исторический центр города.

- С годами, посещая Хельсинки, я заметил, что прежде всего создали объездные дороги, магистральные дуги, построили многоуровневые перекрёстки и т.д., и только в завершение всего в центре города внедрили все велочудеса.

- Сколько магистралей проходят через Старую Ригу? Или, по-вашему, "исторической" можно назвать Ригу от Иманты до Плявниеки?

- Риге не нужны такие магистральные улицы, которые как канализация движения.

- Рига Ушакова нам больше нравилась, что правда, то правда. Ну не готовы мы к этим коммунистическим западноевропейским извращениям "Прогрессивных". Какие там деревца, зелень или скамеечки - Мухосранск наш идеал, лужи, грязь и автомобильные выхлопные газы - неотъемлемая часть быта каждого рижанина. Так тому и быть, да.

- А как деревья должны зимой выглядеть? С листьями, что ли?

- А вот это уже ложь, что "используется 4-5 месяцев в году". Летом вообще большинству нужно бы пересесть на велосипеды - намного полезнее для здоровья, и пробки исчезли бы.

- Да, к счастью, у нас в памяти ещё осталась улица до того, как её испоганили скамейками и деревцами. Ещё вот только тротуары слишком широкие, их спокойно можно сузить, расширив проезжую часть, чтобы можно было вдавить педаль в пол, как на ул. Бривибас. Четырёхполосному шоссе на ул. Чака быть!

- Лень выходить и фотографировать машины, стоящие в снегу, которые месяц не двигались с места. Полны улицы и дворы. Ни пройти, ни проехать.

- То, что в местах, утыканных столбиками, и в кучах велолома будет скапливаться снег и грязь, было коню ясно. Проскочившему в думу политическому пердуну надо "как в Европе". С уважением, конь.

- По крайней мере, эру столбиков надо прекратить, это не работает, затрудняет уборку улиц (часть чистят, часть нет), в результате всё грязное - улицы, машины, здания, пешеходные дорожки и т.д.

- Никогда, даже в ужасные времена при Ушакове, не было такого свинарника, как этой зимой. "Прогрессивные" совершенно неспособны нормально что-то сделать.

- Разве же ещё неясно, что всё, к чему прикасается "прогрессивная" зараза, превращается в помойку? Всё.

- Во-во, давайте лучше сроем дома и построим 6-полосное шоссе, это точно всё решит.