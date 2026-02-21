Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 21. Февраля Завтра: Ariadne, Eleonora
Доступность

«Даже при Ушакове не было такого свинарника», «наш идеал — Мухосранск»: рижане — о столице (1)

Редакция PRESS 21 февраля, 2026 17:56

Важно 1 комментариев

Ещё одна вечная тема - это грязные улицы Риги, особенно зимой. О них не писал, наверное, только ленивый. Причём неважно, к какой партии принадлежит мэр столицы. Однако в последнее время партию нынешнего мэра, то есть "Прогрессивных", критикуют что-то уж очень много.

"Такой Ригу задумали и создали "Прогрессивные". Всё в одном: создана велополоса, которая используется 4-5 месяцев в году, при этом испоганили движение по магистральной улице, уродливые деревянные ящики, из одного торчит культяпкой дерево, куча лома - пристёгнутых велосипедов, в результате чего половина тротуара - как в Мухосранске..." - пишет на платформе "Х" журналист Ольгертс Типанс. 

Такая тема не могла не остаться без откликов, разумеется: 

- Сколько можно вечно ныть о том, что движение испоганили? Магистральные улицы вообще не должны проходить через исторический центр города.

- С годами, посещая Хельсинки, я заметил, что прежде всего создали объездные дороги, магистральные дуги, построили многоуровневые перекрёстки и т.д., и только в завершение всего в центре города внедрили все велочудеса.

- Сколько магистралей проходят через Старую Ригу? Или, по-вашему, "исторической" можно назвать Ригу от Иманты до Плявниеки?

- Риге не нужны такие магистральные улицы, которые как канализация движения.

- Рига Ушакова нам больше нравилась, что правда, то правда. Ну не готовы мы к этим коммунистическим западноевропейским извращениям "Прогрессивных". Какие там деревца, зелень или скамеечки - Мухосранск наш идеал, лужи, грязь и автомобильные выхлопные газы - неотъемлемая часть быта каждого рижанина. Так тому и быть, да.

- А как деревья должны зимой выглядеть? С листьями, что ли?

- А вот это уже ложь, что "используется 4-5 месяцев в году". Летом вообще большинству нужно бы пересесть на велосипеды - намного полезнее для здоровья, и пробки исчезли бы.

- Да, к счастью, у нас в памяти ещё осталась улица до того, как её испоганили скамейками и деревцами. Ещё вот только тротуары слишком широкие, их спокойно можно сузить, расширив проезжую часть, чтобы можно было вдавить педаль в пол, как на ул. Бривибас. Четырёхполосному шоссе на ул. Чака быть!

- Лень выходить и фотографировать машины, стоящие в снегу, которые месяц не двигались с места. Полны улицы и дворы. Ни пройти, ни проехать.

- То, что в местах, утыканных столбиками, и в кучах велолома будет скапливаться снег и грязь, было коню ясно. Проскочившему в думу политическому пердуну надо "как в Европе". С уважением, конь.

- По крайней мере, эру столбиков надо прекратить, это не работает, затрудняет уборку улиц (часть чистят, часть нет), в результате всё грязное - улицы, машины, здания, пешеходные дорожки и т.д.

- Никогда, даже в ужасные времена при Ушакове, не было такого свинарника, как этой зимой. "Прогрессивные" совершенно неспособны нормально что-то сделать.

- Разве же ещё неясно, что всё, к чему прикасается "прогрессивная" зараза, превращается в помойку? Всё.

- Во-во, давайте лучше сроем дома и построим 6-полосное шоссе, это точно всё решит.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Очередной прогноз Херманиса: после выборов проект Rail Baltica будет ликвидирован
Важно

Очередной прогноз Херманиса: после выборов проект Rail Baltica будет ликвидирован

В соцсети интересуются: «Когда прекратится сообщение с Минском и Москвой?» (ВИДЕО)
Важно

В соцсети интересуются: «Когда прекратится сообщение с Минском и Москвой?» (ВИДЕО) (1)

«В школе надо восстановить правописание и диктанты»; народ удивляется — когда их успели отменить?
Важно

«В школе надо восстановить правописание и диктанты»; народ удивляется — когда их успели отменить?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В воскресенье в Риге — до +2 градусов; зато облачно и вероятен гололёд (1)

Важно 17:15

Важно 1 комментариев

В ночь на воскресенье, 22 февраля, на большей части территории Латвии ожидается снег и мокрый снег, согласно прогнозам синоптиков.

В ночь на воскресенье, 22 февраля, на большей части территории Латвии ожидается снег и мокрый снег, согласно прогнозам синоптиков.

Читать

Невероятно, но факт: от пожара рижанина спасла крыса (1)

Важно 16:22

Важно 1 комментариев

Крысы, которые всегда были вредителями в одном из домов рижского микрорайона Вецдаугава, спасли жизнь хозяину этого дома утром в пятницу. О том, как это случилось, рассказала программа Degpunktā.

Крысы, которые всегда были вредителями в одном из домов рижского микрорайона Вецдаугава, спасли жизнь хозяину этого дома утром в пятницу. О том, как это случилось, рассказала программа Degpunktā.

Читать

«В школе надо восстановить правописание и диктанты»; народ удивляется — когда их успели отменить? (1)

Важно 16:08

Важно 1 комментариев

Проблема грамотности в последнее время довольно остро ощущается, наверное, во всём мире: в интернете множество жалоб на разных языках о том, что люди разучились правильно писать. В Латвии тоже это волнует многих - кто-то считает, что идёт поголовная деградация, кто-то особой трагедии в этом не видит.

Проблема грамотности в последнее время довольно остро ощущается, наверное, во всём мире: в интернете множество жалоб на разных языках о том, что люди разучились правильно писать. В Латвии тоже это волнует многих - кто-то считает, что идёт поголовная деградация, кто-то особой трагедии в этом не видит.

Читать

В соцсети интересуются: «Когда прекратится сообщение с Минском и Москвой?» (ВИДЕО) (1)

Важно 15:28

Важно 1 комментариев

Такой пост, который содержит только этот вопрос и видео автобуса с надписью "Минсктранс", выезжающего с Рижского аатовокзала, публикует на платформе "Х" специалист по коммуникациям и экоактивистка Майя Крастиня.

Такой пост, который содержит только этот вопрос и видео автобуса с надписью "Минсктранс", выезжающего с Рижского аатовокзала, публикует на платформе "Х" специалист по коммуникациям и экоактивистка Майя Крастиня.

Читать

В Елгаве идёт опрос по поводу названий улиц Судрабу Эджус и Прохорова; чем не угодили? (1)

Новости Латвии 14:54

Новости Латвии 1 комментариев

Елгавское самоуправление призывает жителей города в конце нынешней недели принять участие в опросе по поводу переименования этих улиц и о том, как в будущем выбирать названия новым или переименованным улицам, сообщает агентство LETA.

Елгавское самоуправление призывает жителей города в конце нынешней недели принять участие в опросе по поводу переименования этих улиц и о том, как в будущем выбирать названия новым или переименованным улицам, сообщает агентство LETA.

Читать

Сеть супермаркетов Sky теперь сотрудничает с Bolt Food (1)

Бизнес 14:41

Бизнес 1 комментариев

Об этом агентству LETA сообщило предприятие Bolt Food. 

Об этом агентству LETA сообщило предприятие Bolt Food. 

Читать