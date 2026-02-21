"Такой Ригу задумали и создали "Прогрессивные". Всё в одном: создана велополоса, которая используется 4-5 месяцев в году, при этом испоганили движение по магистральной улице, уродливые деревянные ящики, из одного торчит культяпкой дерево, куча лома - пристёгнутых велосипедов, в результате чего половина тротуара - как в Мухосранске..." - пишет на платформе "Х" журналист Ольгертс Типанс.
Такая тема не могла не остаться без откликов, разумеется:
- Сколько можно вечно ныть о том, что движение испоганили? Магистральные улицы вообще не должны проходить через исторический центр города.
- С годами, посещая Хельсинки, я заметил, что прежде всего создали объездные дороги, магистральные дуги, построили многоуровневые перекрёстки и т.д., и только в завершение всего в центре города внедрили все велочудеса.
- Сколько магистралей проходят через Старую Ригу? Или, по-вашему, "исторической" можно назвать Ригу от Иманты до Плявниеки?
- Риге не нужны такие магистральные улицы, которые как канализация движения.
- Рига Ушакова нам больше нравилась, что правда, то правда. Ну не готовы мы к этим коммунистическим западноевропейским извращениям "Прогрессивных". Какие там деревца, зелень или скамеечки - Мухосранск наш идеал, лужи, грязь и автомобильные выхлопные газы - неотъемлемая часть быта каждого рижанина. Так тому и быть, да.
- А как деревья должны зимой выглядеть? С листьями, что ли?
- А вот это уже ложь, что "используется 4-5 месяцев в году". Летом вообще большинству нужно бы пересесть на велосипеды - намного полезнее для здоровья, и пробки исчезли бы.
- Да, к счастью, у нас в памяти ещё осталась улица до того, как её испоганили скамейками и деревцами. Ещё вот только тротуары слишком широкие, их спокойно можно сузить, расширив проезжую часть, чтобы можно было вдавить педаль в пол, как на ул. Бривибас. Четырёхполосному шоссе на ул. Чака быть!
- Лень выходить и фотографировать машины, стоящие в снегу, которые месяц не двигались с места. Полны улицы и дворы. Ни пройти, ни проехать.
- То, что в местах, утыканных столбиками, и в кучах велолома будет скапливаться снег и грязь, было коню ясно. Проскочившему в думу политическому пердуну надо "как в Европе". С уважением, конь.
- По крайней мере, эру столбиков надо прекратить, это не работает, затрудняет уборку улиц (часть чистят, часть нет), в результате всё грязное - улицы, машины, здания, пешеходные дорожки и т.д.
- Никогда, даже в ужасные времена при Ушакове, не было такого свинарника, как этой зимой. "Прогрессивные" совершенно неспособны нормально что-то сделать.
- Разве же ещё неясно, что всё, к чему прикасается "прогрессивная" зараза, превращается в помойку? Всё.
- Во-во, давайте лучше сроем дома и построим 6-полосное шоссе, это точно всё решит.