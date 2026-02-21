Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В соцсети интересуются: «Когда прекратится сообщение с Минском и Москвой?» (ВИДЕО)

Редакция PRESS 21 февраля, 2026 15:28

Важно 0 комментариев

Такой пост, который содержит только этот вопрос и видео автобуса с надписью "Минсктранс", выезжающего с Рижского аатовокзала, публикует на платформе "Х" специалист по коммуникациям и экоактивистка Майя Крастиня.

Интересно, что в комментариях ей, помимо прочего, советуют посетить Минск. Есть, конечно, и другие мнения:

- Минск - впечатляющий город. Там есть что посмотреть! Интересные музеи! Риге до такого уровня ещё лет тридцать надо расти.

- Да, а ещё у них имеется мощный изолятор для задержанных КГБ. Очень интересное место, где вербовать полезных идиотов.

- Это вопрос к прогрессивному министру сообщения Атису Швинке!

 - Никогда, лучше съездите посмотреть Минск, а не русофобствуйте. Есть люди, для кого это последняя возможность навестить друзей или родных. Те, кому там есть что делать, и будут это решать, а не кто-то другой.

- Учитывая, что наш крупнейший стратегический партнёр снимает санкции с Белоруссии и идёт борьба за возможности обеспечить логистику, этого не произойдёт.

- Когда автобус сломается.

- Когда "Новое единство" и "Прогрессивных" унесут на кладбище...

- А как в Литве и Эстонии? Читал, что в Польше с апреля восстанавливают железнодорожное сообщение с Белоруссией. 

- Когда большинство решит. Вот так просто. 

- Я бы охотно посетил Минск.

- Спросила у своих из "Прогрессивных" или только в "Х" чирикнула?

- Когда Ригу освободят от "Прогрессивных"?

А один из комментаторов выложил табличку, где указано, в какие числа состоятся последние рейсы из Риги в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Псков, Минск, Витебск и Гомель.

 

 

