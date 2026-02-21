В соцсети интересуются: «Когда прекратится сообщение с Минском и Москвой?» (ВИДЕО)

Интересно, что в комментариях ей, помимо прочего, советуют посетить Минск. Есть, конечно, и другие мнения:
- Минск - впечатляющий город. Там есть что посмотреть! Интересные музеи! Риге до такого уровня ещё лет тридцать надо расти.
- Да, а ещё у них имеется мощный изолятор для задержанных КГБ. Очень интересное место, где вербовать полезных идиотов.
- Это вопрос к прогрессивному министру сообщения Атису Швинке!
- Никогда, лучше съездите посмотреть Минск, а не русофобствуйте. Есть люди, для кого это последняя возможность навестить друзей или родных. Те, кому там есть что делать, и будут это решать, а не кто-то другой.
- Учитывая, что наш крупнейший стратегический партнёр снимает санкции с Белоруссии и идёт борьба за возможности обеспечить логистику, этого не произойдёт.
- Когда автобус сломается.
- Когда "Новое единство" и "Прогрессивных" унесут на кладбище...
- А как в Литве и Эстонии? Читал, что в Польше с апреля восстанавливают железнодорожное сообщение с Белоруссией.
- Когда большинство решит. Вот так просто.
- Я бы охотно посетил Минск.
- Спросила у своих из "Прогрессивных" или только в "Х" чирикнула?
- Когда Ригу освободят от "Прогрессивных"?
А один из комментаторов выложил табличку, где указано, в какие числа состоятся последние рейсы из Риги в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Псков, Минск, Витебск и Гомель.