«В школе надо восстановить правописание и диктанты»; народ удивляется — когда их успели отменить?

О деградации в своём посте на платформе "Тредс" пишет и Лига:

"Учителя, что происходит на уроках латышского в современной школьной программе? Так много молодёжи пишет с грамматическими ошибками, не говоря уже о литературе. Недавно у меня двадцатилетняя девушка спрашивала, кто такой Упитис. О Гёте в школе тоже не слышала. Молодёжь в целом классная, но образовательная система - какая-то хаотичная, с признаками деградации. Думаю, в школе надо восстановить правописание и диктанты. Коллега из Канады пишет, что в армии надо от руки писать [свою] биографию. А если есть грамматические ошибки - исправлять самому".

Вот что пишут ей в ответ:

- Я ломала копья, шею и другие предметы/части тела, доказывая, что писать должны уметь все, а не только дипломированные филологи. Впрочем, есть довольно много сочувствующих, утверждающих, что учителям "других предметов" не обязательно уметь писать буквы и ставить запятые. Вот к чему мы пришли - все дураки. Потому что человек, который не в состоянии выразить свои мысли на понятном устном и письменном языке, - дурак.

- Сейчас STEM. Уметь писать не обязательно. Если серьёзно, у меня дети с довольно большой разницей в возрасте, могу хорошо наблюдать деградацию. Трудновато научиться писать, если всё, что нужно делать, это отметить правильный вариант в клеточке на планшете. Что касается литературы... В 6-м классе (12 лет!) они полтора месяца мусолили "Принцессу Гундегу", в 8-м - "Битву у Книпска". Вместо того, чтобы читать, думать и учиться понимать - постоянные проверки содержания и пересказы глав.

- С латышским языком грустно. Средняя оценка в классе дочери (8-й) - 5,88. Читают только фрагменты книг, всю книгу прочитать не задают. Не думаю, что это вина учительницы, скорее - образовательной системы, потому что, очевидно, в образовательной программе чтение книг не предусмотрено. Русский, английский идут на ура, а с латышским очень слабо.

- Учительница латышского языка и литературы здесь: читать им противно, даже 2 страницы, писать тоже. После исправления ошибки не пересматривают, продолжают писать так же. Правила забывают уже на следующий день, через недели говорят, что ничего такого вообще не учили.

- Я, увы, не замечаю, чтобы старшее поколение писало как-то правильнее. При чтении комментаторов от людей любого возраста во всех поколениях есть те, у кого в тексте полно ошибок.

- Как это "восстановить"? Они никуда не пропали! Диктанты пишут уже с 1-го класса. Доступен кружок чистописания. За внеклассное чтение надо сдать тетрадь, заполненную по определённым критериям. Для каждого возрастного этапа свой объём, но письмо не отменено.

- Правописание латышского языка с учеников требуют только на уроках латышского. По уходе с урока его с собой не берут. Между собой переписываются чуть ли не иероглифами, потому что глаза сломаешь, читая эти записки. Разговаривают по-английски. Учительница истории в эссе ошибки подчёркивает, но на оценку это не влияет, значит - правописание можно не соблюдать. За диктант оценку поставить нельзя, проценты ни на что не влияют, зачем стараться.

- Надо восстановить правописание и диктанты? У кого-то в школе они пропали? Точно не у моего школьника.

- А разве системе нужны умные, интеллигентные люди?

- Сорокалетние уже пишут ну та-а-ак хорошо. Все писали диктанты и грамматику вроде как зубрили. Жду примеров, в какой школе правописание в последние надцать лет убрали. Очень интересует. Индивидуальное незнание/нежелание знать/делать - вот это было всегда и везде, будь тебе сорок лет или девятнадцать...

- Прости, тут больше не "Совдепия", где научили - так НАУЧИЛИ.

- Возможно, наибольшая проблема в том, что хорошего владения латышским ожидают только от уроков латышского. Язык, не в первую очередь, но нужно доводить до ума и на других уроках, и учителя не должны игнорировать плохое умение писать и ошибки. Понимание STEM-предметов тоже глубоко коренится в чтении сложных текстов.

- Пример из жизни. Ребёнок родственников, заканчивая 9-й класс, заявил матери, что самое большое озеро в мире - Лубанс. Были и другие чудеса, правда, их не помню.