Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 21. Февраля Завтра: Ariadne, Eleonora
Доступность

Невероятно, но факт: от пожара рижанина спасла крыса

tv3.lv 21 февраля, 2026 16:22

Важно 0 комментариев

Крысы, которые всегда были вредителями в одном из домов рижского микрорайона Вецдаугава, спасли жизнь хозяину этого дома утром в пятницу. О том, как это случилось, рассказала программа Degpunktā.

Тропинка, ведущая к небольшому частному дому, до сих пор мокрая. Несколько часов назад здесь были раскатаны пожарные шланги, внутри тушили огонь. Обитатель этого дома по имени Леонид уже начал наводить порядок, но ещё не успел смыть с лица сажу.

Он охотно впустил в дом съёмочную группу и поведал, как всё случилось: "Это произошло ночью, ближе к утру. Я там спал и слышал, что кто-то у меня там швыряет вещи. Оказалось, что это была крыса. Крыса меня разбудила. И я пошёл её искать. И увидел огонь. Сначала сам попытался потушить, но не получилось. Вызвал скорую помощь.... то есть нет, пожарную команду. Ну, они всё и сделали".

За последние два года Леонид, по его словам, убил уже 128 крыс. Но на сей раз животное, которое обычно не является желанным гостем в жилище человека, если оно, конечно, не ручное, оказалось его спасителем.

"Спасибо ей, спасибо, что меня спасла. Это было в шесть утра. Ну, виноват тут я, моя вина. Здесь нельзя было держать дрова, а держал. Ну, ничего, я всё приведу в порядок", - говорит Леонид.

В нескольких комнатах дома выбиты оконные стёкла, но хозяин не опускает руки и уверен, что со всем справится и будет дальше жить здесь - а проживает он тут уже 50 лет.

Иллюстративное фото.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В соцсети интересуются: «Когда прекратится сообщение с Минском и Москвой?» (ВИДЕО)
Важно

В соцсети интересуются: «Когда прекратится сообщение с Минском и Москвой?» (ВИДЕО) (1)

Очередной прогноз Херманиса: после выборов проект Rail Baltica будет ликвидирован
Важно

Очередной прогноз Херманиса: после выборов проект Rail Baltica будет ликвидирован

«В школе надо восстановить правописание и диктанты»; народ удивляется — когда их успели отменить?
Важно

«В школе надо восстановить правописание и диктанты»; народ удивляется — когда их успели отменить?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Даже при Ушакове не было такого свинарника», «наш идеал — Мухосранск»: рижане — о столице

Важно 17:56

Важно 0 комментариев

Ещё одна вечная тема - это грязные улицы Риги, особенно зимой. О них не писал, наверное, только ленивый. Причём неважно, к какой партии принадлежит мэр столицы. Однако в последнее время партию нынешнего мэра, то есть "Прогрессивных", критикуют что-то уж очень много.

Ещё одна вечная тема - это грязные улицы Риги, особенно зимой. О них не писал, наверное, только ленивый. Причём неважно, к какой партии принадлежит мэр столицы. Однако в последнее время партию нынешнего мэра, то есть "Прогрессивных", критикуют что-то уж очень много.

Читать
Загрузка

В воскресенье в Риге — до +2 градусов; зато облачно и вероятен гололёд

Важно 17:15

Важно 0 комментариев

В ночь на воскресенье, 22 февраля, на большей части территории Латвии ожидается снег и мокрый снег, согласно прогнозам синоптиков.

В ночь на воскресенье, 22 февраля, на большей части территории Латвии ожидается снег и мокрый снег, согласно прогнозам синоптиков.

Читать

«В школе надо восстановить правописание и диктанты»; народ удивляется — когда их успели отменить?

Важно 16:08

Важно 0 комментариев

Проблема грамотности в последнее время довольно остро ощущается, наверное, во всём мире: в интернете множество жалоб на разных языках о том, что люди разучились правильно писать. В Латвии тоже это волнует многих - кто-то считает, что идёт поголовная деградация, кто-то особой трагедии в этом не видит.

Проблема грамотности в последнее время довольно остро ощущается, наверное, во всём мире: в интернете множество жалоб на разных языках о том, что люди разучились правильно писать. В Латвии тоже это волнует многих - кто-то считает, что идёт поголовная деградация, кто-то особой трагедии в этом не видит.

Читать

В соцсети интересуются: «Когда прекратится сообщение с Минском и Москвой?» (ВИДЕО)

Важно 15:28

Важно 0 комментариев

Такой пост, который содержит только этот вопрос и видео автобуса с надписью "Минсктранс", выезжающего с Рижского аатовокзала, публикует на платформе "Х" специалист по коммуникациям и экоактивистка Майя Крастиня.

Такой пост, который содержит только этот вопрос и видео автобуса с надписью "Минсктранс", выезжающего с Рижского аатовокзала, публикует на платформе "Х" специалист по коммуникациям и экоактивистка Майя Крастиня.

Читать

В Елгаве идёт опрос по поводу названий улиц Судрабу Эджус и Прохорова; чем не угодили?

Новости Латвии 14:54

Новости Латвии 0 комментариев

Елгавское самоуправление призывает жителей города в конце нынешней недели принять участие в опросе по поводу переименования этих улиц и о том, как в будущем выбирать названия новым или переименованным улицам, сообщает агентство LETA.

Елгавское самоуправление призывает жителей города в конце нынешней недели принять участие в опросе по поводу переименования этих улиц и о том, как в будущем выбирать названия новым или переименованным улицам, сообщает агентство LETA.

Читать

Сеть супермаркетов Sky теперь сотрудничает с Bolt Food

Бизнес 14:41

Бизнес 0 комментариев

Об этом агентству LETA сообщило предприятие Bolt Food. 

Об этом агентству LETA сообщило предприятие Bolt Food. 

Читать