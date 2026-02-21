Невероятно, но факт: от пожара рижанина спасла крыса

Тропинка, ведущая к небольшому частному дому, до сих пор мокрая. Несколько часов назад здесь были раскатаны пожарные шланги, внутри тушили огонь. Обитатель этого дома по имени Леонид уже начал наводить порядок, но ещё не успел смыть с лица сажу.

Он охотно впустил в дом съёмочную группу и поведал, как всё случилось: "Это произошло ночью, ближе к утру. Я там спал и слышал, что кто-то у меня там швыряет вещи. Оказалось, что это была крыса. Крыса меня разбудила. И я пошёл её искать. И увидел огонь. Сначала сам попытался потушить, но не получилось. Вызвал скорую помощь.... то есть нет, пожарную команду. Ну, они всё и сделали".

За последние два года Леонид, по его словам, убил уже 128 крыс. Но на сей раз животное, которое обычно не является желанным гостем в жилище человека, если оно, конечно, не ручное, оказалось его спасителем.

"Спасибо ей, спасибо, что меня спасла. Это было в шесть утра. Ну, виноват тут я, моя вина. Здесь нельзя было держать дрова, а держал. Ну, ничего, я всё приведу в порядок", - говорит Леонид.

В нескольких комнатах дома выбиты оконные стёкла, но хозяин не опускает руки и уверен, что со всем справится и будет дальше жить здесь - а проживает он тут уже 50 лет.

Иллюстративное фото.