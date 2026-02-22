Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Уиткофф допустил скорую встречу Зеленского и Путина

© Deutsche Welle 22 февраля, 2026 11:33

Мир 0 комментариев

Усилия США в переговорном процессе по окончанию войны в Украине могут привести к личной встрече Зеленского и Путина в ближайшие три недели, заявил спецпосланник США Уиткофф. В переговорах также может участвовать Трамп.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, являющийся главным переговорщиком американской делегации в усилиях по достижению мира в Украине, допустил возможность скорой личной встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина. Усилия США могут привести к такой встрече уже в ближайшие три недели, заявил Уиткофф в эфире телеканала Fox News в субботу, 21 февраля.

По его словам, он и зять Трампа Джаред Кушнер, также участвующий в переговорах с Киевом и Москвой, "настроены оптимистично". Они надеются, что их предложения "помогут сблизить позиции сторон в течение ближайших трех недель", что может сделать возможным саммит Украины и РФ.

Возможна трехсторонняя встреча с участием Трампа

Кроме того, Уиткофф не исключил возможность трехсторонней встречи с участием Трампа в том случае, если он увидит перспективу заключения мирного соглашения. "Думаю, он не захочет участвовать во встрече, если не будет уверен, что сможет довести дело до конца и добиться наилучшего результата", - отметил спецпосланник президента США. Он также выразил надежду на "хорошие новости в ближайшие недели".

Уиткофф также отверг критику за многократные личные встречи с Путиным и подчеркнул невозможность "заключить сделку", не понимая позиции другой стороны. "Мне нужно было понять его мотивацию, его цели и так далее", - пояснил он. По словам спецпосланника Трампа, российский лидер во время их личных встреч "всегда был предельно откровенен" и прямо обозначал свои "красные линии".

Зеленский готов встретиться с Путиным на нейтральной территории

Владимир Зеленский неоднократно выражал готовность к личной встрече с российским президентом, но отклонял предложения приехать для этого в Москву и приглашал его в ответ в Киев. В частности, несколько дней назад он заявил, что поручил "поднять вопрос" о встрече с Путиным. Личные переговоры на высшем уровне он назвал лучшим способом добиться прорыва в решении территориального вопроса. Поэтому, по словам Зеленского, он поручил своей переговорной команде поднять вопрос о встрече двух лидеров в Женеве.

В конце января Зеленский отмечал, что решение территориального вопроса в переговорах с Россией невозможно без контактов с главой Кремля, развязавшим войну против его страны. "Мы должны иметь возможность в том или ином формате поддерживать контакты с Российской Федерацией, в том числе с лидером России. Без такого формата мы, исходя из того, что я вижу, наши команды не смогут договориться по территориальным вопросам", - указал он.

Команда ледокола «Варма» спасла людей с дрейфующей льдины в море

Эстонцы недовольны новым поездом Рига — Таллин; в чём причина?

«Без неё церемония не состоится»: обсуждают поездку министра Даце Мелбарде на Олимпиаду

Предлагают освободить от подоходного налога родителей, содержащих двух и более детей

Такие поправки к закону о подоходном налоге с населения (ПНН) инициировала оппозиционная партия "Латвия на первом месте".

«Постановлением суда в целом удовлетворена»: как Ланга отреагировала на штраф в 200 евро

Недавно мы сообщали о том, что решил Рижский городской суд по делу Аболы против Ланги. Публикация об этом судебном разбирательстве появилась и в других СМИ. В частности, ответчица, депутат Рижской думы Лиана Ланга, отреагировала на ту, что вышла на портале Jauns.lv.

Лекарство подорожало почти втрое; глава аптечного общества: «Мне не хотелось бы верить в это»

Глава Минздрава Хосам Абу Мери обещал жителям Латвии, что будет проведена реформа цен на лекарства и что медикаменты подешевеют. Однако в реальности это происходит не всегда, как видно из обращения зрителя на телеканал TV24 в программу Uz līnijas.

Команда ледокола «Варма» спасла людей с дрейфующей льдины в море

Об этом агентству LETA сообщили в управлении Рижского свободного порта.

«Я не слушаю предупреждений»: почему тысячи жителей Латвии продолжают ездить в Белоруссию

Спецслужбы и МИД Латвии годами призывают не совершать таких поездок, предупреждают о риске задержания и вербовки. Однако автобусы в Минск продолжают ходить, турфирмы предлагают путёвки, в соцсетях полно восторженных отзывов о посещении Белоруссии. Корреспондент LSM.lv Эмилия Гаспарян пообщалась и с теми, кто туда ездит, и с организаторами поездок, и с теми, кто побывал за решёткой в Белоруссии.

Трамп ввел ЧП в Вашингтоне из-за запаха фекалий

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в округе Колумбия после масштабного загрязнения Потомака сточными водами, поручив FEMA усилить меры реагирования и координацию помощи пострадавшему региону.

