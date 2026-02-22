Уиткофф допустил скорую встречу Зеленского и Путина

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, являющийся главным переговорщиком американской делегации в усилиях по достижению мира в Украине, допустил возможность скорой личной встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина. Усилия США могут привести к такой встрече уже в ближайшие три недели, заявил Уиткофф в эфире телеканала Fox News в субботу, 21 февраля.

По его словам, он и зять Трампа Джаред Кушнер, также участвующий в переговорах с Киевом и Москвой, "настроены оптимистично". Они надеются, что их предложения "помогут сблизить позиции сторон в течение ближайших трех недель", что может сделать возможным саммит Украины и РФ.

Возможна трехсторонняя встреча с участием Трампа

Кроме того, Уиткофф не исключил возможность трехсторонней встречи с участием Трампа в том случае, если он увидит перспективу заключения мирного соглашения. "Думаю, он не захочет участвовать во встрече, если не будет уверен, что сможет довести дело до конца и добиться наилучшего результата", - отметил спецпосланник президента США. Он также выразил надежду на "хорошие новости в ближайшие недели".

Уиткофф также отверг критику за многократные личные встречи с Путиным и подчеркнул невозможность "заключить сделку", не понимая позиции другой стороны. "Мне нужно было понять его мотивацию, его цели и так далее", - пояснил он. По словам спецпосланника Трампа, российский лидер во время их личных встреч "всегда был предельно откровенен" и прямо обозначал свои "красные линии".

Зеленский готов встретиться с Путиным на нейтральной территории

Владимир Зеленский неоднократно выражал готовность к личной встрече с российским президентом, но отклонял предложения приехать для этого в Москву и приглашал его в ответ в Киев. В частности, несколько дней назад он заявил, что поручил "поднять вопрос" о встрече с Путиным. Личные переговоры на высшем уровне он назвал лучшим способом добиться прорыва в решении территориального вопроса. Поэтому, по словам Зеленского, он поручил своей переговорной команде поднять вопрос о встрече двух лидеров в Женеве.

В конце января Зеленский отмечал, что решение территориального вопроса в переговорах с Россией невозможно без контактов с главой Кремля, развязавшим войну против его страны. "Мы должны иметь возможность в том или ином формате поддерживать контакты с Российской Федерацией, в том числе с лидером России. Без такого формата мы, исходя из того, что я вижу, наши команды не смогут договориться по территориальным вопросам", - указал он.