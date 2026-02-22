Команда ледокола «Варма» спасла людей с дрейфующей льдины в море

Вечером в субботу, 21 февраля, из Центра координации поиска и спасения на море (MRCC) поступила информация о том, что вблизи посёлка Плиеньциемс образовалась трещина во льду и в море унесло большую льдину. На обломке льда находились два человека, которые отправились на залив для занятий ходьбой с палками.

Немедленно было принято решение о начале спасательной операции, к поиску людей привлекли ледокол "Варма", принадлежащий дочернему предприятию Рижского свободного порта SIA LVR flote, находившийся ближе всего к месту происшествия.

После пяти часов интенсивных поисков примерно в час ночи команда ледокола нашла людей на льдине и подняла их на борт.

"Поисковые работы в море были сложными, их ещё более затрудняла темнота и много ледовых наносов, что мешало навигации", - отметили в порту.

Обоих спасённых около трёх часов ночи доставили в Рижский порт на судне "Лаура" и передали в распоряжение медиков.