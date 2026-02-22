Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп ввел ЧП в Вашингтоне из-за запаха фекалий

© Deutsche Welle 22 февраля, 2026 11:40

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в округе Колумбия после масштабного загрязнения Потомака сточными водами, поручив FEMA усилить меры реагирования и координацию помощи пострадавшему региону.

Президент США Дональд Трамп одобрил введение чрезвычайного положения в столичном округе Колумбия в связи с загрязнением сточными водами местной реки Потомак "для усиления мер реагирования в связи с чрезвычайными ситуациями, возникшими в результате обрушения канализационной трубы с 19 января 2026 года и в настоящее время". Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщило Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) на своем сайте.

"Действия президента уполномочивают FEMA координировать все усилия по оказанию помощи при стихийных бедствиях для смягчения трудностей и страданий, вызванных чрезвычайной ситуацией", - говорится в сообщении ведомства. Координатором операций по реагированию в пострадавшем регионе назначен сотрудник FEMA Марк О'Хэнлон.

Ранее Трамп высказывал беспокойство из-за запаха фекалий в Вашингтоне

О масштабной экологической катастрофе в реке Потомак глава Белого дома сообщил 17 февраля в своей соцсети Truth Social. По его словам, из-за прорыва канализационной линии в штате Мэриленд в Потомак были сброшены несколько миллионов галлонов неочищенных сточных вод.

Дональд Трамп возложил ответственность за произошедшее на губернатора штата Мэриленд демократа Уэса Мура и его команду, обвинив их в ненадлежащем управлении системами водоотведения. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что водоснабжение и инфраструктура этого штата нуждаются в капитальном ремонте.

Река Потомак протяженностью около 652 км протекает через восточные штаты Мэриленд, Вирджиния и Западная Вирджиния. Столица США Вашингтон находится на берегу Потомака.

Эстонцы недовольны новым поездом Рига — Таллин; в чём причина?
Эстонцы недовольны новым поездом Рига — Таллин; в чём причина?

Команда ледокола «Варма» спасла людей с дрейфующей льдины в море
Команда ледокола «Варма» спасла людей с дрейфующей льдины в море

«Постановлением суда в целом удовлетворена»: как Ланга отреагировала на штраф в 200 евро
«Постановлением суда в целом удовлетворена»: как Ланга отреагировала на штраф в 200 евро

Предлагают освободить от подоходного налога родителей, содержащих двух и более детей

Такие поправки к закону о подоходном налоге с населения (ПНН) инициировала оппозиционная партия "Латвия на первом месте".

«Постановлением суда в целом удовлетворена»: как Ланга отреагировала на штраф в 200 евро

Недавно мы сообщали о том, что решил Рижский городской суд по делу Аболы против Ланги. Публикация об этом судебном разбирательстве появилась и в других СМИ. В частности, ответчица, депутат Рижской думы Лиана Ланга, отреагировала на ту, что вышла на портале Jauns.lv.

Лекарство подорожало почти втрое; глава аптечного общества: «Мне не хотелось бы верить в это»

Глава Минздрава Хосам Абу Мери обещал жителям Латвии, что будет проведена реформа цен на лекарства и что медикаменты подешевеют. Однако в реальности это происходит не всегда, как видно из обращения зрителя на телеканал TV24 в программу Uz līnijas.

Команда ледокола «Варма» спасла людей с дрейфующей льдины в море

Об этом агентству LETA сообщили в управлении Рижского свободного порта.

«Я не слушаю предупреждений»: почему тысячи жителей Латвии продолжают ездить в Белоруссию

Спецслужбы и МИД Латвии годами призывают не совершать таких поездок, предупреждают о риске задержания и вербовки. Однако автобусы в Минск продолжают ходить, турфирмы предлагают путёвки, в соцсетях полно восторженных отзывов о посещении Белоруссии. Корреспондент LSM.lv Эмилия Гаспарян пообщалась и с теми, кто туда ездит, и с организаторами поездок, и с теми, кто побывал за решёткой в Белоруссии.

Уиткофф допустил скорую встречу Зеленского и Путина

Усилия США в переговорном процессе по окончанию войны в Украине могут привести к личной встрече Зеленского и Путина в ближайшие три недели, заявил спецпосланник США Уиткофф. В переговорах также может участвовать Трамп.

