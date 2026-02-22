"Через четыре года с момента вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года конец этой войны и её результаты столь же неясны, как и в день вторжения", - начинает он свою статью, назвав далее войну "системой, которая сама по себе способна существовать неограниченно долго".

"Начатую Россией войну в Украине уже сейчас можно сравнить с обеими войнами, получившими ранг мировых. Во многом это традиция - считать Европу центром мира и игнорировать войны, которые европейцев коснулись почти в такой же малой степени, насколько европейские войны XX века затронули остальной мир.

По продолжительности войне в Украине ещё есть куда тянуться до Второй мировой войны, длившейся с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года.

История не дала человеку гарантий того, что в ней можно найти шаблон для любой войны и др. событий, конец которых заранее узнает тот, у кого хватит ума (времени, эрудиции, справочных материалов), чтобы распознать нужный шаблон. Нет, надо считаться и даже гордиться тем, что у нас всегда есть возможность предоставить истории небывалые доселе зигзаги - а значит, и новые шаблоны, чтобы было что перебирать нашим преемникам.

Открытость будущего ранее небывшему не позволяет совершенно однозначно сказать "да" или "нет" о том, "повторит ли 2022 год 1939-й" - с уточняющей отсылкой ко Второй мировой войне. То есть к очень большой войне. Общеизвестно, что разворачивание такой войны не происходило так быстро, как в 1939-м. Руководители стран Запада и США преподносят это как свой успех. Они, дескать, снабжая Украину оружием и деньгами, не позволили России зайти дальше проведённой в Украине линии фронта, но и не взбесили российского диктатора Путина до применения атомного оружия. Для такого хода мысли имеется опасный прецедент в Германии после Первой мировой. Там политики, лишившие кайзера власти, преподносили народу в качестве главного своего достижения то, что они предотвратили вход оккупационных войск в Германию. Увы, немцы это преимущество использовали, чтобы ковать оружие реваншизма, и ввязались в войну, в результате которой немцы не в двукратном, а в многократном размере испытали (в том числе в виде массовых смертей), что означает превратить свою страну в поле боя и оказаться в оккупации.

Пример Германии учит, что избегание радикальных решений может привести к куда более радикальным решениям. Проще говоря, избегание разгрома России на территории Украины руками украинцев, если бы в них было вложено достаточно много оружия, может привести к необходимости воевать на своей территории своими руками. Потребовалось почти четыре года, чтобы главы стран НАТО осознали необходимость готовитья к войне хотя бы в такой версии, как откуп от войны деньгами, вложенными в производство оружия. Однако от оружия мало толку в странах, для чьего населения хороший тон - хвалиться в СМИ, что они вовсе не убийцы и либо не будут воевать никогда, никак и ни за что, либо будут воевать лишь до тех пор, пока настоящая война неотличима от компьютерной игры - пока на голову не падают снаряды и не приходят враги, которые разобьют и компьютеры, и лица игроков.

Давайте верить, что украинцы смогут заслужить мир славой, что они не позволяют плохо обходиться с собой. Однако в Европе много мест, где у людей словно на лбу написано, что они подчинятся любому, у кого есть пистолет, нож или просто готовность бить и пинать. Это провоцирует на передел власти, в котором будет трудно остаться в стороне и Латвии и её коренным жителям".