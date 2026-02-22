Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Как война в Украине может дойти до Латвии — «Неаткарига»

Neatkarīgā Rīta Avīze 22 февраля, 2026 11:09

Важно 0 комментариев

Публицист Арнис Клуйнис накануне годовщины начала вторжения России в Украину размышляет о дальнейших перспективах военного конфликта, приводит исторические параллели и подводит некоторые предварительные итоги.

"Через четыре года с момента вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года конец этой войны и её результаты столь же неясны, как и в день вторжения", - начинает он свою статью, назвав далее войну "системой, которая сама по себе способна существовать неограниченно долго".

"Начатую Россией войну в Украине уже сейчас можно сравнить с обеими войнами, получившими ранг мировых. Во многом это традиция - считать Европу центром мира и игнорировать войны, которые европейцев коснулись почти в такой же малой степени, насколько европейские войны XX века затронули остальной мир.

По продолжительности войне в Украине ещё есть куда тянуться до Второй мировой войны, длившейся с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года.

История не дала человеку гарантий того, что в ней можно найти шаблон для любой войны и др. событий, конец которых заранее узнает тот, у кого хватит ума (времени, эрудиции, справочных материалов), чтобы распознать нужный шаблон. Нет, надо считаться и даже гордиться тем, что у нас всегда есть возможность предоставить истории небывалые доселе зигзаги - а значит, и новые шаблоны, чтобы было что перебирать нашим преемникам.

Открытость будущего ранее небывшему не позволяет совершенно однозначно сказать "да" или "нет" о том, "повторит ли 2022 год 1939-й" - с уточняющей отсылкой ко Второй мировой войне. То есть к очень большой войне. Общеизвестно, что разворачивание такой войны не происходило так быстро, как в 1939-м. Руководители стран Запада и США преподносят это как свой успех. Они, дескать, снабжая Украину оружием и деньгами, не позволили России зайти дальше проведённой в Украине линии фронта, но и не взбесили российского диктатора Путина до применения атомного оружия. Для такого хода мысли имеется опасный прецедент в Германии после Первой мировой. Там политики, лишившие кайзера власти, преподносили народу в качестве главного своего достижения то, что они предотвратили вход оккупационных войск в Германию. Увы, немцы это преимущество использовали, чтобы ковать оружие реваншизма, и ввязались в войну, в результате которой немцы не в двукратном, а в многократном размере испытали (в том числе в виде массовых смертей), что означает превратить свою страну в поле боя и оказаться в оккупации.

Пример Германии учит, что избегание радикальных решений может привести к куда более радикальным решениям. Проще говоря, избегание разгрома России на территории Украины руками украинцев, если бы в них было вложено достаточно много оружия, может привести к необходимости воевать на своей территории своими руками. Потребовалось почти четыре года, чтобы главы стран НАТО осознали необходимость готовитья к войне хотя бы в такой версии, как откуп от войны деньгами, вложенными в производство оружия. Однако от оружия мало толку в странах, для чьего населения хороший тон - хвалиться в СМИ, что они вовсе не убийцы и либо не будут воевать никогда, никак и ни за что, либо будут воевать лишь до тех пор, пока настоящая война неотличима от компьютерной игры - пока на голову не падают снаряды и не приходят враги, которые разобьют и компьютеры, и лица игроков.

Давайте верить, что украинцы смогут заслужить мир славой, что они не позволяют плохо обходиться с собой. Однако в Европе много мест, где у людей словно на лбу написано, что они подчинятся любому, у кого есть пистолет, нож или просто готовность бить и пинать. Это провоцирует на передел власти, в котором будет трудно остаться в стороне и Латвии и её коренным жителям".

Главные новости

Экономист: налоги снова придётся повышать. Само собой, после выборов
Важно

Экономист: налоги снова придётся повышать. Само собой, после выборов

«Без неё церемония не состоится»: обсуждают поездку министра Даце Мелбарде на Олимпиаду
Важно

«Без неё церемония не состоится»: обсуждают поездку министра Даце Мелбарде на Олимпиаду

Команда ледокола «Варма» спасла людей с дрейфующей льдины в море
Важно

Команда ледокола «Варма» спасла людей с дрейфующей льдины в море

Предлагают освободить от подоходного налога родителей, содержащих двух и более детей

Такие поправки к закону о подоходном налоге с населения (ПНН) инициировала оппозиционная партия "Латвия на первом месте".

Такие поправки к закону о подоходном налоге с населения (ПНН) инициировала оппозиционная партия "Латвия на первом месте".

«Постановлением суда в целом удовлетворена»: как Ланга отреагировала на штраф в 200 евро

Недавно мы сообщали о том, что решил Рижский городской суд по делу Аболы против Ланги. Публикация об этом судебном разбирательстве появилась и в других СМИ. В частности, ответчица, депутат Рижской думы Лиана Ланга, отреагировала на ту, что вышла на портале Jauns.lv.

Недавно мы сообщали о том, что решил Рижский городской суд по делу Аболы против Ланги. Публикация об этом судебном разбирательстве появилась и в других СМИ. В частности, ответчица, депутат Рижской думы Лиана Ланга, отреагировала на ту, что вышла на портале Jauns.lv.

Лекарство подорожало почти втрое; глава аптечного общества: «Мне не хотелось бы верить в это»

Глава Минздрава Хосам Абу Мери обещал жителям Латвии, что будет проведена реформа цен на лекарства и что медикаменты подешевеют. Однако в реальности это происходит не всегда, как видно из обращения зрителя на телеканал TV24 в программу Uz līnijas.

Глава Минздрава Хосам Абу Мери обещал жителям Латвии, что будет проведена реформа цен на лекарства и что медикаменты подешевеют. Однако в реальности это происходит не всегда, как видно из обращения зрителя на телеканал TV24 в программу Uz līnijas.

Команда ледокола «Варма» спасла людей с дрейфующей льдины в море

Об этом агентству LETA сообщили в управлении Рижского свободного порта.

Об этом агентству LETA сообщили в управлении Рижского свободного порта.

«Я не слушаю предупреждений»: почему тысячи жителей Латвии продолжают ездить в Белоруссию

Спецслужбы и МИД Латвии годами призывают не совершать таких поездок, предупреждают о риске задержания и вербовки. Однако автобусы в Минск продолжают ходить, турфирмы предлагают путёвки, в соцсетях полно восторженных отзывов о посещении Белоруссии. Корреспондент LSM.lv Эмилия Гаспарян пообщалась и с теми, кто туда ездит, и с организаторами поездок, и с теми, кто побывал за решёткой в Белоруссии.

Спецслужбы и МИД Латвии годами призывают не совершать таких поездок, предупреждают о риске задержания и вербовки. Однако автобусы в Минск продолжают ходить, турфирмы предлагают путёвки, в соцсетях полно восторженных отзывов о посещении Белоруссии. Корреспондент LSM.lv Эмилия Гаспарян пообщалась и с теми, кто туда ездит, и с организаторами поездок, и с теми, кто побывал за решёткой в Белоруссии.

Трамп ввел ЧП в Вашингтоне из-за запаха фекалий

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в округе Колумбия после масштабного загрязнения Потомака сточными водами, поручив FEMA усилить меры реагирования и координацию помощи пострадавшему региону.

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в округе Колумбия после масштабного загрязнения Потомака сточными водами, поручив FEMA усилить меры реагирования и координацию помощи пострадавшему региону.

Уиткофф допустил скорую встречу Зеленского и Путина

Усилия США в переговорном процессе по окончанию войны в Украине могут привести к личной встрече Зеленского и Путина в ближайшие три недели, заявил спецпосланник США Уиткофф. В переговорах также может участвовать Трамп.

Усилия США в переговорном процессе по окончанию войны в Украине могут привести к личной встрече Зеленского и Путина в ближайшие три недели, заявил спецпосланник США Уиткофф. В переговорах также может участвовать Трамп.

