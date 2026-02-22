«Без неё церемония не состоится»: обсуждают поездку министра Даце Мелбарде на Олимпиаду

Вот что пишут:

- Очень хорошо. Наверняка без неё даже церемония не состоялась бы.

- Орден тоже надо ей дать за успехи спортсменов... Не забудьте, пожалуйста!

- В других странах Севера тоже есть такая традиция - министры обязательно должны ездить на закрытие Олимпийских игр?

- Она и хоккейные матчи смотрела в VIP-ложе с Калвитисом и ещё некоторыми функционерами, потом в Ригу, а теперь - на церемонию закрытия... Хорошо, что есть деньги налогоплательщиков!

- В других странах Севера есть традиция - игнорировать прокремлёвские мероприятия. Но если уж так хочется в Италию посреди зимы, можно ведь притвориться, что не замечаешь этого, не так ли, Даце Мелбарде и Минобрнауки? Не смущает даже близость выборов, потому что партию ведь и поменять можно. Какая следующая?

- Коррупционный туризм.

- Ну ведь она тоже хочет отдохнуть, сколько можно пахать в поте лица? Сделает какой-нибудь тур по миланским бутикам, покрасуется на официальных мероприятиях и поедет домой.

- На Rail Baltic?

- Автостопом.