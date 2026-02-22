Экс-премьер Борис Джонсон: Великобритании следует немедленно отправить в Украину небоевые войска

«Я не вижу никаких логических причин, по которым мы не должны отправить туда мирные сухопутные войска, чтобы показать нашу поддержку, нашу конституционную поддержку свободной, независимой Украины. Это политический вопрос. Речь идет о том, является ли Украина свободной страной или нет. Если это вассальное государство России, чего хочет Путин, то, очевидно, Путин должен решать, кто приезжает в его страну. Если нет, то решать должны украинцы», — сказал Борис Джонсон.

Он уточнил, что войска следует направлять в мирные регионы для выполнения нестроевых задач.

«Если у нас есть план по размещению войск после войны, после того, как Путин снисходительно согласится на прекращение огня, то почему бы не сделать это сейчас?», — заявил Борис Джонсон.

Джонсон занимал пост премьер-министра Великобритании во время полномасштабного вторжения России в Украину четыре года назад.

В эксклюзивном интервью политическому обозревателю Би-би-си Лоре Кюнсберг он заявил, что конфликта можно было бы избежать, если бы западные союзники уделили больше внимания усиливающейся агрессии Путина и аннексии Крыма в 2014 году.

В настоящее время правительство Великобритании работает вместе с союзниками по «коалиции желающих» над планом размещения сил для сохранения мира и стабильности в Украине, но только при условии заключения мирного соглашения.

Вместе с Борисом Джонсоном в беседе, состоявшейся всего за несколько дней до четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, участвовал бывший глава Вооруженных сил Великобритании адмирал сэр Тони Радакин.

Джонсон и Радакин рассказали о моменте вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года и о первых днях войны, когда было принято решение поддержать президента Владимира Зеленского.

Они согласились с тем, что, несмотря на значительную поддержку со стороны Великобритании, западные союзники действовали слишком медленно и осторожно в оказании помощи Украине.

Союзникам часто требовались месяцы, чтобы договориться об отправке оружия, запрошенного президентом Зеленским.

Сэр Тони Радакин сказал, что Украина считает такой подход «слишком медленным, и это вызывает глубокое разочарование — эта напряженность существовала с самого начала».

Российский лидер Владимир Путин, скорее всего, расценит присутствие международных войск, участвующих в миротворческой миссии или нет, как серьезную провокацию.

В сентябре прошлого года Путин заявил, что любые войска, развернутые в Украине, будут «законными целями».

Комментируя слова Бориса Джонсона о необходимости отправки британских небоевых войск в Украину, представитель Министерства обороны Великобритании сказал Би-би-си: «Мы гордимся лидерством Великобритании в Украине — поддержкой борьбы сегодня и работой по обеспечению мира завтра».

«Именно поэтому правительство оказывает беспрецедентно высокий уровень военной поддержки, включая недавно принятый пакет средств противовоздушной обороны на полмиллиарда фунтов стерлингов, ускоренное выделение 200 миллионов фунтов британским военным на подготовку к развертыванию в Украине, а также сотрудничество с более чем 30 странами в рамках возглавляемой Великобританией „коалиции желающих“», — заявило британское оборонное ведомство.

Борис Джонсон назвал «трагичной» неспособность противостоять Путину в связи с аннексией Крыма в 2014 году, когда премьер-министром Великобритании был Дэвид Кэмерон.

А на вопрос о том, способствовали ли Великобритания и западные союзники вторжению Путина в Украину, не воспринимая его агрессию достаточно серьезно, Джонсон ответил: «Я так думаю. Неспособность что-либо предпринять в Крыму была трагичной».

«Я думаю, что Путина воодушевила неспособность Запада в Сирии наказать Асада за применение химического оружия», — продолжил Борис Джонсон.

«Я думаю, что в феврале 2022 года Путин еще больше осмелел, увидев ситуацию в Афганистане, и у него возникло общее ощущение, что Запад отступает. Он увидел эти ужасающие фотографии американцев, вынужденных бежать из Афганистана, и вывода британских войск, и это действительно придало ему смелости», — сказал Джонсон.

Он считает, что «общая неопределенность позиции Запада» нанесла вред Украине.

«Если бы у нас была ясность и простота в отношении Украины, а не бесконечные двусмысленности и неясности, мы могли бы спасти ситуацию, могли бы предотвратить это вторжение», — сказал Джонсон, выразив сожаление по поводу того, что не предпринял более решительных действий будучи премьер-министром Великобритании.

«Я думаю, что мы должны были сделать больше», — сказал он.

«Настоящая проблема с Украиной заключается в том, что Путин до сих пор не верит или не убедился в том, что Запад рассматривает статус свободной и независимой европейской страны как важнейшую стратегическую цель для Украины», — отметил бывший британский премьер.

«И пока он не увидит доказательств того, что мы полны решимости, я думаю, он просто будет продолжать в том же духе. В этом и заключается наша проблема. В этом фундаментальном отсутствии решимости», — добавил Борис Джонсон.