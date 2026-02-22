По данным погранслужбы Латвии, только за декабрь прошлого года в Белоруссию из Латвии въехали 5592 человека, за январь нынешнего - 2857.

На автовокзале в Даугавпилсе пассажирам задали вопрос, слышали ли они предупреждение от СГБ, что ездить в Белоруссию опасно.

"Я не слушаю. Я еду к любимому. Бояться там абсолютно нечего, всё хорошо, всё супер", - отвечает Валерия.

"Да, я к мужу, у меня выхода нет. Его сюда не пускают - визу не дают", - поясняет Елена.

"Мы как-то не боимся. Путешествуем по всем странам, мир, дружба. У нас семья во всех странах, поэтому мы вне всей этой ситуации, всё равно игнорируем и дружим, независимо от гражданства", - считают Виктория и Ирина.

Сотрудница предприятия LatLines, организующего поездки в Белоруссию, рассказывает, что происходит на границе: "Сотрудники КГБ приходят только, если каких-то очень подозрительных личностей забирают к себе поговорить". - "Значит, не было такого, что уведут десять, а приведут девять?" - "Редко, но случается. Значит, где-то замечен, что-то сказал. Не знаю, те, кого уводят, не признаются, зачем их выводили из автобуса".

Как уже сообщалось, коммерческие рейсы туристических автобусов в Россию и Белоруссию запрещены с 1 ноября прошлого года. Регулярные рейсы пока курсируют, но маршруты будут закрыты, когда у перевозчиков закончатся лицензии.

По информации на белорусских сайтах, у предприятия Dautrans лицензия на маршрут до Витебска закончилась 31 января. У LatLines на маршрут до Минска закончится 26 февраля, на Гомель - 27 июня.

До сих пор турфирмы предлагают поездки в Белорусси в санатории и на экскурсии. В "Фейсбуке" и "Телеграме" множество сайтов и каналов, где обсуждают въезд и выезд, пересечение границы. Есть и те, кто не только ездит, но и публикует отзывы и видео о своих поездках в соцсетях.

Один из таких блогеров - даугавпилчанин Сергей Крепостной, опубликовавший видео, снятое в Минске, на платформе "ТикТок": "У меня там бабушка живёт, я всю жизнь езжу, с детства, с этим никогда не было проблем, только в последнее время. И то, по-моему, это такая спорная проблема".

На вопрос о вербовке и риске задержания Сергей отвечает: "Это странно - меня вербовать и задерживать. Например, какая у меня может быть информация? От меня даже если и шла информация, то лишь такая, которую и без того можно в интернете увидеть. Это не проблема". - "Значит, вы считаете, что обычному гражданину Латвии в Белоруссии безопасно?" - "Если он нормально, ну, едет туда чисто к родственникам. Он не публиковал чего-то [в соцсетях], возможно - давайте скинем кого-то с должности или ещё что-то, думаю, вообще нет никаких проблем. Но на всякий случай всем надо телефончик проверить, прежде чем туда ехать".

А вот что по этому поводу думает Дмитрий Михайлов, латвийский гражданин, освобождённый летом из белорусской тюрьмы:

"Законы тут и там очень разные. Мы даже не говорим о том, что ты можешь быть политическим противником Лукашенко или пламенным его фанатом, это вообще никого волновать не будет.

Со мной несколько раз связывались родственники людей, которые просто поехали в Белоруссию. Забрали телефоны. У одного нашли подписку на телеканал "Дождь" в "Телеграме", он был задержан на сутки. Он заплатил штраф и вернулся. У второго нашли фотографии президента Белоруссии, какие-то карикатуры. Его задержали на границе на несколько часов. Он не въехал в Белоруссию, вернулся назад.

Люди должны оценивать факторы риска. Что из-за какой-то глупости они могут оказаться в ситуации, где их жизнь и существование, возможность быть человеком будет в опасности. Да, в камере будут люди, которые поделятся с тобой туалетной бумагой, трусы дадут, которых две пары прислали. А вы представьте, я через это прошёл. Вчера ты был бизнесменом, у тебя сеть магазинов, а сегодня ты радуешься, что тебе носки дали.

Если вы готовы ради этой вкусной колбасы на такой риск, езжайте, милые. Пробуйте белорусскую колбасу!"