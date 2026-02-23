Они уже в пути! Первые аисты вылетели домой — и летят через зоны военных действий!

Польские орнитологи, которые отслеживают птиц с помощью GPS-передатчиков, сообщили: весенняя миграция 2026 года стартовала. Первые пернатые с трекерами уже покинули места зимовки.

И маршрут — не для слабонервных.

Один немецкий аист уже добрался до Сирии.

Двое других летят через Судан.

Аист по имени 03-Hamburg (вылупился в 2019 году) зиму провёл на мусорных полигонах возле Шарм-эль-Шейха в Египте. 6 февраля он вылетел, сделал остановку на свалке в районе Беэр-Шевы в Израиле, пересёк Ливан — и сейчас находится в Сирии.

Молодой аист Seppl (2023 года рождения) осенью был в Чаде. Затем пересёк Судан — и пропал с радаров. Связь появилась только в январе в долине сезонной реки в сотнях километров от Белого Нила. 16 февраля он уже пролетел Хартум и находился примерно в 100 км от границы Египта.

Опытный аист Suckau2 тоже зимовал в Чаде. В ноябре сигнал исчез — в Судане идёт гражданская война, мобильная сеть во многих районах разрушена. Передатчик «ожил» лишь 11 февраля. 14 февраля птица была у Белого Нила, 15-го — у Голубого, 16-го — уже севернее, на полпути к Египту.

Орнитологи напоминают: эти аисты несколько раз пролетали через районы, где мобильная связь не работает из-за боевых действий. Сигнал появлялся только там, где сеть ещё функционирует.

Тысячи километров. Пустыни. Война. Разрушенная инфраструктура.

И точка на карте, которая медленно движется на север.

Весна ближе, чем кажется.















