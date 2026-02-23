Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Они уже в пути! Первые аисты вылетели домой — и летят через зоны военных действий!

Редакция PRESS 23 февраля, 2026 12:25

Животные

Пока мы только начинаем ждать весну, аисты уже возвращаются.

Польские орнитологи, которые отслеживают птиц с помощью GPS-передатчиков, сообщили: весенняя миграция 2026 года стартовала. Первые пернатые с трекерами уже покинули места зимовки.

И маршрут — не для слабонервных.

Один немецкий аист уже добрался до Сирии.
Двое других летят через Судан.

Аист по имени 03-Hamburg (вылупился в 2019 году) зиму провёл на мусорных полигонах возле Шарм-эль-Шейха в Египте. 6 февраля он вылетел, сделал остановку на свалке в районе Беэр-Шевы в Израиле, пересёк Ливан — и сейчас находится в Сирии.

Молодой аист Seppl (2023 года рождения) осенью был в Чаде. Затем пересёк Судан — и пропал с радаров. Связь появилась только в январе в долине сезонной реки в сотнях километров от Белого Нила. 16 февраля он уже пролетел Хартум и находился примерно в 100 км от границы Египта.

Опытный аист Suckau2 тоже зимовал в Чаде. В ноябре сигнал исчез — в Судане идёт гражданская война, мобильная сеть во многих районах разрушена. Передатчик «ожил» лишь 11 февраля. 14 февраля птица была у Белого Нила, 15-го — у Голубого, 16-го — уже севернее, на полпути к Египту.

Орнитологи напоминают: эти аисты несколько раз пролетали через районы, где мобильная связь не работает из-за боевых действий. Сигнал появлялся только там, где сеть ещё функционирует.

Тысячи километров. Пустыни. Война. Разрушенная инфраструктура.

И точка на карте, которая медленно движется на север.

Весна ближе, чем кажется.
 
 
 
 
 
 

 

Главные новости

«Подарок» от многодетной семьи: неблагодарность жильцов шокировала мужчину (ВИДЕО)
Важно

«Подарок» от многодетной семьи: неблагодарность жильцов шокировала мужчину (ВИДЕО) (2)

Авария в Пардаугаве: грузовик не уступил дорогу трамваю
Важно

Авария в Пардаугаве: грузовик не уступил дорогу трамваю

«Жизнь прекрасна»: неприятный инцидент в Риге с экс-министром из Эстонии
Важно

«Жизнь прекрасна»: неприятный инцидент в Риге с экс-министром из Эстонии (2)

Авария в Пардаугаве: грузовик не уступил дорогу трамваю

Важно 18:35

В Риге на улице Баускас в понедельник грузовой автомобиль столкнулся с трамваем, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

В Риге на улице Баускас в понедельник грузовой автомобиль столкнулся с трамваем, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Оставьте русский язык в торговле: в Риге готовится акция протеста

Важно 18:29

28 февраля 2026 года в 13:00 в Риге, у офиса Нацблока на ул. Торня 4-1Б состоится пикет против новой статьи в законе о защите прав потребителей. Эта статья запрещает обслуживание клиентов на языках стран, не являющихся членами ЕС или кандидатами в ЕС, в том числе - на русском языке.

28 февраля 2026 года в 13:00 в Риге, у офиса Нацблока на ул. Торня 4-1Б состоится пикет против новой статьи в законе о защите прав потребителей. Эта статья запрещает обслуживание клиентов на языках стран, не являющихся членами ЕС или кандидатами в ЕС, в том числе - на русском языке.

Латвия распродает ценности с молотка: среди лотов творение Дома Фаберже

Важно 18:21

Государственное акционерное общество «Государственная недвижимость» (VNĪ) начало первые ценовые опросы для реализации имущества, перешедшего в собственность государства, приняв эту функцию от Службы государственных доходов. В рамках первых опросов можно приобрести ювелирные изделия, транспортные средства и другие предметы. Ознакомиться с доступными лотами можно в разделе аукционов на сайте vni.lv. Первые ценовые опросы завершатся 27 февраля, сообщил член правления VNĪ Андрис Варна.

Государственное акционерное общество «Государственная недвижимость» (VNĪ) начало первые ценовые опросы для реализации имущества, перешедшего в собственность государства, приняв эту функцию от Службы государственных доходов. В рамках первых опросов можно приобрести ювелирные изделия, транспортные средства и другие предметы. Ознакомиться с доступными лотами можно в разделе аукционов на сайте vni.lv. Первые ценовые опросы завершатся 27 февраля, сообщил член правления VNĪ Андрис Варна.

84 евро за провод: как МОН намеренно переплатило миллионы за компьютеры для школ

Выбор редакции 18:17

При руководстве министра образования и науки Латвии Анды Чакши («Новое Единство») Министерство образования и науки (IZM) реализовало беспрецедентную схему, позволившую исключить из закупки компанию, предложившую самую низкую цену на поставку компьютеров, пишет inc-baltics.com.

При руководстве министра образования и науки Латвии Анды Чакши («Новое Единство») Министерство образования и науки (IZM) реализовало беспрецедентную схему, позволившую исключить из закупки компанию, предложившую самую низкую цену на поставку компьютеров, пишет inc-baltics.com.

Малыш с игрушкой вместо мамы: история Панчa растрогала мир

Животные 18:13

Семимесячный японский макак по кличке Панч стал звездой соцсетей. Видео из зоопарка Ichikawa Zoo разлетелись по миру: маленькая обезьянка сжимает мягкую игрушку и прячется от взрослых сородичей.

Семимесячный японский макак по кличке Панч стал звездой соцсетей. Видео из зоопарка Ichikawa Zoo разлетелись по миру: маленькая обезьянка сжимает мягкую игрушку и прячется от взрослых сородичей.

Проблемы интеграции: украинские беженцы вливаются в латвийское общество

Новости Латвии 18:12

Интеграция украинских беженцев в Латвии постепенно улучшается, однако по-прежнему остаются проблемы, особенно в сферах здравоохранения и трудоустройства, свидетельствует опрос Агентства ООН по делам беженцев за 2025 год.

Интеграция украинских беженцев в Латвии постепенно улучшается, однако по-прежнему остаются проблемы, особенно в сферах здравоохранения и трудоустройства, свидетельствует опрос Агентства ООН по делам беженцев за 2025 год.

Разреженный воздух против диабета? Учёные нашли неожиданный механизм

Наука 17:46

Люди, живущие высоко в горах, реже страдают диабетом — это наблюдение известно давно. Но почему так происходит, долго оставалось загадкой.

Люди, живущие высоко в горах, реже страдают диабетом — это наблюдение известно давно. Но почему так происходит, долго оставалось загадкой.

