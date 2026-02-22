Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Памятник «Новому единству» и его правлению»: неприглядная картина на границе (ВИДЕО) (4)

Редакция PRESS 22 февраля, 2026 17:20

Важно 4 комментариев

На границе с Литвой, в Медуми, пользователь платформы "Х" заметил нечто, его не порадовавшее. Настолько, что даже не поленился заснять и выложить в сеть видео, на котором виден пограничный столб. Когда-то на столбе висел герб Латвии, но его то ли кто-то оторвал, то ли он сам отвалился. 

Выглядит это, конечно, не слишком радостно.

"Ехал мимо, не мог не остановиться... С пограничного столба сорван герб Латвийской Республики..." - говорится в твите.

Увиденное огорчает не только автора:

- Даже снег не почищен... и столб больше похож на позорное пятно, а не на пограничный столб.

- СГБ, это гибридная угроза? Придёт зелёный ватник и скажет, что ничего не знает, ведь ни пограничного столба нет, ни герба...

- То, что я тут вижу... Всё логично, и только... Столб относится к системе и так же разрушен, как и всё прочее... и вообще потенциально идеальный памятник правлению "Нового единства". В будущем - в каком-нибудь мемориальном комплексе памяти НЕ. Важно было бы местонахождение этого мемориала. Думаю, было бы хорошо и только справедливо выделить ему какой-нибудь клочок земли в Гетлини... Хотя всегда найдётся кто-то, кто и здесь отыщет нечто хорошее... с аргументом, что для установленного в 1482 году этот пограничный столб даже неплохо сохранился.

- Это всё в целом отражает государство как таковое, не так ли, Эдгар Ринкевич?

 

 

