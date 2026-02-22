Не пугать дождём и снегом: идёт сбор подписей, чтобы навели порядок в системе оповещений

В качестве представителя инициативы указан Дайнис Аболс. Он заявляет, что на практике эта система используется в том числе и для оповещений о погодных условиях, что не требует никаких моментальных действий.

"Такой подход создаёт риск того, что люди привыкнут игнорировать оповещения или отключат их на своих устройствах, в результате чего снизится эффективность системы в тех случаях, когда она реально жизненно важна и необходима", - считает Аболс, приводяший такие примеры, как наводнение, утечка опасных веществ и эвакуация.

Если уведомления рассылаются для тестирования системы, то об этом нужно оповестить население так, чтобы всем было понятно - примерно так же, как делается при проверке тревожных сирен.

Автор инициативы хочет также, чтобы повысили порог того, что следует считать чрезвычайными погодными условиями, а также чтобы все тесты были соответствующим образом маркированы.

Он призывает оценить опыт зарубежных стран, чтобы обеспечить эффективное и соразмерное использование системы. В результате в обществе сохранится доверие к системе оповещения и люди будут реагировать на уведомления в ситуациях, когда это действительно важно для общественной безопасности.

Напомним, что неделю назад мы сообщали о том, как жители Латвии отреагировали на очередное оповещение - всего лишь о сильном снегопаде.