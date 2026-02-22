Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Не пугать дождём и снегом: идёт сбор подписей, чтобы навели порядок в системе оповещений

© LETA 22 февраля, 2026 15:19

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за то, чтобы были установлены более жёсткие и чётко определённые критерии для использования системы сотового оповещения - чтобы уведомления присылали лишь в таких ситуациях, когда реально необходимы конкретные и мгновенные действия со стороны населения.

В качестве представителя инициативы указан Дайнис Аболс. Он заявляет, что на практике эта система используется в том числе и для оповещений о погодных условиях, что не требует никаких моментальных действий.

"Такой подход создаёт риск того, что люди привыкнут игнорировать оповещения или отключат их на своих устройствах, в результате чего снизится эффективность системы в тех случаях, когда она реально жизненно важна и необходима", - считает Аболс, приводяший такие примеры, как наводнение, утечка опасных веществ и эвакуация.

Если уведомления рассылаются для тестирования системы, то об этом нужно оповестить население так, чтобы всем было понятно - примерно так же, как делается при проверке тревожных сирен.

Автор инициативы хочет также, чтобы повысили порог того, что следует считать чрезвычайными погодными условиями, а также чтобы все тесты были соответствующим образом маркированы.

Он призывает оценить опыт зарубежных стран, чтобы обеспечить эффективное и соразмерное использование системы. В результате в обществе сохранится доверие к системе оповещения и люди будут реагировать на уведомления в ситуациях, когда это действительно важно для общественной безопасности.

Напомним, что неделю назад мы сообщали о том, как жители Латвии отреагировали на очередное оповещение - всего лишь о сильном снегопаде. 

«Я не слушаю предупреждений»: почему тысячи жителей Латвии продолжают ездить в Белоруссию
Чего ждать от последней недели февраля? Всё-таки оттепели! Но снега нам ещё подвалит
«Постановлением суда в целом удовлетворена»: как Ланга отреагировала на штраф в 200 евро
Мужчина попытался проникнуть в охраняемую зону резиденции Трампа, он убит

Мужчина был застрелен после проникновения в охраняемую зону резиденции Трампа Мар-а-Лаго, сообщает Секретная служба.

«Памятник «Новому единству» и его правлению»: неприглядная картина на границе (ВИДЕО)

На границе с Литвой, в Медуми, пользователь платформы "Х" заметил нечто, его не порадовавшее. Настолько, что даже не поленился заснять и выложить в сеть видео, на котором виден пограничный столб. Когда-то на столбе висел герб Латвии, но его то ли кто-то оторвал, то ли он сам отвалился. 

Чего ждать от последней недели февраля? Всё-таки оттепели! Но снега нам ещё подвалит

Согласно прогнозам синоптиков, погода будет переменчивой. 

Предлагают освободить от подоходного налога родителей, содержащих двух и более детей

Такие поправки к закону о подоходном налоге с населения (ПНН) инициировала оппозиционная партия "Латвия на первом месте".

Команда ледокола «Варма» спасла людей с дрейфующей льдины в море

Об этом агентству LETA сообщили в управлении Рижского свободного порта.

Экономист: налоги снова придётся повышать. Само собой, после выборов

Такой невесёлый прогноз даёт на портале pietiek.com экономист Гунтарс Витолс.

