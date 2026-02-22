Чего ждать от последней недели февраля? Всё-таки оттепели! Но снега нам ещё подвалит

Страну пересекут несколько зон осадков, во многих местах они принесут снег, а при повышении температуры - мокрый снег. Местами также ожидается гололедица.

В первой половине недели ночи ещё будут холодными, местами столбик термометра будет падать ниже -10 градусов, днём же во многих местах ожидается плюсовая температура. В Курземе с четверга, 26 февраля, а в Латгалии с пятницы, 27 февраля, среднесуточная температура воздуха будет выше нуля, так что на большей части территории страны ожидается оттепель.

В понедельник, 23 февраля, погода будет преимущественно облачной, ночь пройдёт без существенных осадков, в отдельных районах образуется туман. С утра Латвию с юго-запада пересечёт зона осадков, на большей части территории она принесёт снег и мокрый снег, кое-где на западе снежный покров увеличится на 1-3 см. Местами в западных и центральных районах ожидается гололедица.

Будет дуть юго-восточный и восточный ветер, от слабого до умеренного. Ночью похолодает до -7-12 градусов, на побережье и в западных районах - до -3-8 градусов. Днём потеплеет до +1...-2 градусов.

Зона осадков продолжит пересекать территорию Латвии и 24 февраля. Будет преимущественно облачно, до полудня, в основном в центральных и западных районах, пройдут снегопады, местами возможна гололедица. Толщина снежного покрова кое-где увеличится на 1-2 см. После полудня местами прояснится, будет дуть слабый ветер. Минимальная температура воздуха ночью - от -2 до -7 градусов, днём от +1 до -2 градусов.

В среду, 25 февраля, усилится влияние антициклона. Повысится атмосферное давление, будет сухо, ветер будет слабым, на обширной территории рассеются облака. В ночь на четверг, 26 февраля, небо прояснится и в восточных районах, так что температура воздуха может понизиться до -12-17 градусов. Где облачность будет больше, температура воздуха и по ночам, и днём в среду сохранится в пределах от -3 до -8 градусов, теплее будет лишь на побережье.

Во вторую половину недели погоду снова будут определять циклоны, облаков станет больше, время от времени ожидаются осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега. И днём, и ночью, на большей части территории страны температура воздуха будет в пределах от 0 до +5 градусов, так что оттепель ожидается на обширной территории. Однако иногда по ночам столбик термометра ещё будет падать ниже нулевой отметки. Станет дуть южный ветер, от слабого до умеренного, в четверг и в ночь на пятницу на Куремском побережье - порывами до 15 м/с.