Чего ждать от последней недели февраля? Всё-таки оттепели! Но снега нам ещё подвалит

© LETA 22 февраля, 2026 16:30

Согласно прогнозам синоптиков, погода будет переменчивой. 

Страну пересекут несколько зон осадков, во многих местах они принесут снег, а при повышении температуры - мокрый снег. Местами также ожидается гололедица.

В первой половине недели ночи ещё будут холодными, местами столбик термометра будет падать ниже -10 градусов, днём же во многих местах ожидается плюсовая температура. В Курземе с четверга, 26 февраля, а в Латгалии с пятницы, 27 февраля, среднесуточная температура воздуха будет выше нуля, так что на большей части территории страны ожидается оттепель.

В понедельник, 23 февраля, погода будет преимущественно облачной, ночь пройдёт без существенных осадков, в отдельных районах образуется туман. С утра Латвию с юго-запада пересечёт зона осадков, на большей части территории она принесёт снег и мокрый снег, кое-где на западе снежный покров увеличится на 1-3 см. Местами в западных и центральных районах ожидается гололедица.

Будет дуть юго-восточный и восточный ветер, от слабого до умеренного. Ночью похолодает до -7-12 градусов, на побережье и в западных районах - до  -3-8 градусов. Днём потеплеет до +1...-2 градусов.

Зона осадков продолжит пересекать территорию Латвии и 24 февраля. Будет преимущественно облачно, до полудня, в основном в центральных и западных районах, пройдут снегопады, местами возможна гололедица. Толщина снежного покрова кое-где увеличится на 1-2 см. После полудня местами прояснится, будет дуть слабый ветер. Минимальная температура воздуха ночью - от -2 до -7 градусов, днём от +1 до -2 градусов.

В среду, 25 февраля, усилится влияние антициклона. Повысится атмосферное давление, будет сухо, ветер будет слабым, на обширной территории рассеются облака. В ночь на четверг, 26 февраля, небо прояснится и в восточных районах, так что температура воздуха может понизиться до -12-17 градусов. Где облачность будет больше, температура воздуха и по ночам, и днём в среду сохранится в пределах от -3 до -8 градусов, теплее будет лишь на побережье.

Во вторую половину недели погоду снова будут определять циклоны, облаков станет больше, время от времени ожидаются осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега. И днём, и ночью, на большей части территории страны температура воздуха будет в пределах от 0 до +5 градусов, так что оттепель ожидается на обширной территории. Однако иногда по ночам столбик термометра ещё будет падать ниже нулевой отметки. Станет дуть южный ветер, от слабого до умеренного, в четверг и в ночь на пятницу на Куремском побережье - порывами до 15 м/с.

«Постановлением суда в целом удовлетворена»: как Ланга отреагировала на штраф в 200 евро
«Постановлением суда в целом удовлетворена»: как Ланга отреагировала на штраф в 200 евро (1)

«Памятник «Новому единству» и его правлению»: неприглядная картина на границе (ВИДЕО)
«Памятник «Новому единству» и его правлению»: неприглядная картина на границе (ВИДЕО) (3)

Не пугать дождём и снегом: идёт сбор подписей, чтобы навели порядок в системе оповещений
Не пугать дождём и снегом: идёт сбор подписей, чтобы навели порядок в системе оповещений

Мужчина попытался проникнуть в охраняемую зону резиденции Трампа, он убит

Мужчина был застрелен после проникновения в охраняемую зону резиденции Трампа Мар-а-Лаго, сообщает Секретная служба.

«Памятник «Новому единству» и его правлению»: неприглядная картина на границе (ВИДЕО)

На границе с Литвой, в Медуми, пользователь платформы "Х" заметил нечто, его не порадовавшее. Настолько, что даже не поленился заснять и выложить в сеть видео, на котором виден пограничный столб. Когда-то на столбе висел герб Латвии, но его то ли кто-то оторвал, то ли он сам отвалился. 

Предлагают освободить от подоходного налога родителей, содержащих двух и более детей

Такие поправки к закону о подоходном налоге с населения (ПНН) инициировала оппозиционная партия "Латвия на первом месте".

Не пугать дождём и снегом: идёт сбор подписей, чтобы навели порядок в системе оповещений

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за то, чтобы были установлены более жёсткие и чётко определённые критерии для использования системы сотового оповещения - чтобы уведомления присылали лишь в таких ситуациях, когда реально необходимы конкретные и мгновенные действия со стороны населения.

Команда ледокола «Варма» спасла людей с дрейфующей льдины в море

Об этом агентству LETA сообщили в управлении Рижского свободного порта.

Экономист: налоги снова придётся повышать. Само собой, после выборов

Такой невесёлый прогноз даёт на портале pietiek.com экономист Гунтарс Витолс.

