Мужчина попытался проникнуть в охраняемую зону резиденции Трампа, он убит

22 февраля, 2026 17:36

Важно 0 комментариев

Мужчина был застрелен после проникновения в охраняемую зону резиденции Трампа Мар-а-Лаго, сообщает Секретная служба.

Инцидент произошел около 01:30 по времени восточного побережья (06:30 по Гринвичу). Мужчина, которому было около 20 лет, был замечен возле северных ворот с предметом, похожим на дробовик, и канистрой с топливом. Его личность пока не разглашается.

По данным Секретной службы, в тот момент на месте не было никого из лиц, находящихся под ее защитой.

Согласно президентскому графику, Дональд Трамп в эти выходные находится в Белом доме.

По словам шерифа округа Палм-Бич Рика Брэдшоу, охрана обнаружила, что в 01:30 по местному времени мужчина проник во внутреннюю зону Мар-а-Лаго. Сотрудники Секретной службы обнаружили белого мужчину с канистрой бензина и ружьем.

Охрана приказала мужчине бросить их. Он бросил канистру и поднял ружье в позицию для стрельбы. В этот момент агенты открыли огонь, чтобы «нейтрализовать угрозу».

По словам Брэдшоу, в инциденте участвовали две службы — Секретная служба и офис шерифа. Его участники в тот момент были оснащены закрепленными на теле камерами.

По его словам, мужчина находился «внутри внутреннего периметра». Единственные слова, которые охранники сказали мужчине, были: «Бросьте предметы».

Полиция пока не знает, сколько выстрелов было произведено, равно как и то, было ли ружье подозреваемого заряжено – это установит расследование.

Пресс-секретарь ФБР Бретт Скайлс сообщил, что район, в котором произошла стрельба, находился под охраной Секретной службы, и ФБР расследует происшествие.

Он попросил всех, кто живет поблизости, проверить свои наружные камеры видеонаблюдения на предмет чего-либо необычного и связаться с офисом шерифа Вест-Палм-Бич, если они заметят что-либо подозрительное.

Хотя мотивы мужчины, который был застрелен, до сих пор не ясны, это не первый случай, когда полицейские сталкиваются с вооруженными подозреваемыми при охране Дональда Трампа.

В сентябре 2024 года агент Секретной службы США заметил винтовку, торчащую из кустов в Trump International Golf Club в Вест-Палм-Бич. Мужчина, позже идентифицированный как Райан Рут, сбежал, но был пойман.

Впоследствии Рут был признан виновным в покушении на Трампа и в феврале 2026 года приговорен к пожизненному заключению.

А в июле 2024 года 20-летний Томас Мэтью Крукс выстрелил в Трампа, когда тот выступал на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания. Крукс был убит ответным огнем. Еще один человек также был убит, двое других получили серьезные ранения, а Трамп был ранен в ухо.

