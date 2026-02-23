Капибарята из Рижского зоопарка получили имена

Малыши появились на свет в сентябре (сначала один, через несколько недель — ещё четверо), и за неполный месяц число капибар в зоопарке выросло с трёх до восьми. Все пятеро активно растут, резвятся и осваивают мир под присмотром трёх взрослых особей — Оскара, Тиндры и Трусе. Как и принято у капибар, материнский уход за малышами осуществляют сообща.

Имена выбирали всем миром: зоопарк пригласил жителей Латвии предлагать варианты в комментариях в Facebook и Instagram. Пришло множество креативных, смешных и трогательных идей — выбрать было непросто.

Наблюдать за пушистыми «картошками» можно круглосуточно в прямой трансляции на сайте зоопарка (тишина только с 10 до 12 часов дня, когда идёт уборка). Зимой капибары живут в тёплом помещении, а весной вернутся на открытую экспозицию.