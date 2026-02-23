Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Капибарята из Рижского зоопарка получили имена

Редакция PRESS 23 февраля, 2026 13:34

Всюду жизнь 0 комментариев

Пятеро детёнышей капибар, родившихся в Рижском зоопарке осенью 2025 года, наконец получили имена. Теперь «фантастическую пятёрку» зовут Анда, Фрида, Страуме, Тамис и Максимуис Отто.

Малыши появились на свет в сентябре (сначала один, через несколько недель — ещё четверо), и за неполный месяц число капибар в зоопарке выросло с трёх до восьми. Все пятеро активно растут, резвятся и осваивают мир под присмотром трёх взрослых особей — Оскара, Тиндры и Трусе. Как и принято у капибар, материнский уход за малышами осуществляют сообща.

Имена выбирали всем миром: зоопарк пригласил жителей Латвии предлагать варианты в комментариях в Facebook и Instagram. Пришло множество креативных, смешных и трогательных идей — выбрать было непросто.

Наблюдать за пушистыми «картошками» можно круглосуточно в прямой трансляции на сайте зоопарка (тишина только с 10 до 12 часов дня, когда идёт уборка). Зимой капибары живут в тёплом помещении, а весной вернутся на открытую экспозицию.

Стал случайным героем: имантчанин отбил бабушку у грабителей
Стал случайным героем: имантчанин отбил бабушку у грабителей

Оставьте русский язык в торговле: в Риге готовится акция протеста
Оставьте русский язык в торговле: в Риге готовится акция протеста (3)

Авария в Пардаугаве: грузовик не уступил дорогу трамваю
Авария в Пардаугаве: грузовик не уступил дорогу трамваю

Авария в Пардаугаве: грузовик не уступил дорогу трамваю

В Риге на улице Баускас в понедельник грузовой автомобиль столкнулся с трамваем, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Латвия распродает ценности с молотка: среди лотов творение Дома Фаберже

Государственное акционерное общество «Государственная недвижимость» (VNĪ) начало первые ценовые опросы для реализации имущества, перешедшего в собственность государства, приняв эту функцию от Службы государственных доходов. В рамках первых опросов можно приобрести ювелирные изделия, транспортные средства и другие предметы. Ознакомиться с доступными лотами можно в разделе аукционов на сайте vni.lv. Первые ценовые опросы завершатся 27 февраля, сообщил член правления VNĪ Андрис Варна.

84 евро за провод: как МОН намеренно переплатило миллионы за компьютеры для школ

При руководстве министра образования и науки Латвии Анды Чакши («Новое Единство») Министерство образования и науки (IZM) реализовало беспрецедентную схему, позволившую исключить из закупки компанию, предложившую самую низкую цену на поставку компьютеров, пишет inc-baltics.com.

Малыш с игрушкой вместо мамы: история Панчa растрогала мир

Семимесячный японский макак по кличке Панч стал звездой соцсетей. Видео из зоопарка Ichikawa Zoo разлетелись по миру: маленькая обезьянка сжимает мягкую игрушку и прячется от взрослых сородичей.

Проблемы интеграции: украинские беженцы вливаются в латвийское общество

Интеграция украинских беженцев в Латвии постепенно улучшается, однако по-прежнему остаются проблемы, особенно в сферах здравоохранения и трудоустройства, свидетельствует опрос Агентства ООН по делам беженцев за 2025 год.

Разреженный воздух против диабета? Учёные нашли неожиданный механизм

Люди, живущие высоко в горах, реже страдают диабетом — это наблюдение известно давно. Но почему так происходит, долго оставалось загадкой.

Виноваты соцсети: продавцы гранул не справились с ажиотажем. А что сейчас?

В январе Латвию накрыли самые сильные за последние годы морозы, поэтому домохозяйствам, отапливающимся гранулами, пришлось расходовать больше топлива, чем обычно.

