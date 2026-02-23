Сбил и скрылся: полиция ищет очевидцев трагического ДТП

В это время автомобиль BMW совершил наезд на пешехода. От полученных травм пострадавший скончался.
Если вы стали свидетелем этого ДТП, просьба обращаться в полицию по телефонам: 67086661 или 112.
Полиция просит отозваться свидетелей трагической аварии, которая произошла 16 февраля, в 19.20 в Юдажи, напротив дома номер 3 по улице Эзера.
В Риге на улице Баускас в понедельник грузовой автомобиль столкнулся с трамваем, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.
В знак солидарности с Украиной и в ответ на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) и Международной федерации лыжного спорта разрешить десяти спортсменам из стран-агрессоров участвовать в зимних Паралимпийских играх-2026, было принято решение не участвовать в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Милане-Кортине ни в каком формате, сообщает Латвийский паралимпийский комитет (ЛПК).
28 февраля 2026 года в 13:00 в Риге, у офиса Нацблока на ул. Торня 4-1Б состоится пикет против новой статьи в законе о защите прав потребителей. Эта статья запрещает обслуживание клиентов на языках стран, не являющихся членами ЕС или кандидатами в ЕС, в том числе - на русском языке.
Государственное акционерное общество «Государственная недвижимость» (VNĪ) начало первые ценовые опросы для реализации имущества, перешедшего в собственность государства, приняв эту функцию от Службы государственных доходов. В рамках первых опросов можно приобрести ювелирные изделия, транспортные средства и другие предметы. Ознакомиться с доступными лотами можно в разделе аукционов на сайте vni.lv. Первые ценовые опросы завершатся 27 февраля, сообщил член правления VNĪ Андрис Варна.
При руководстве министра образования и науки Латвии Анды Чакши («Новое Единство») Министерство образования и науки (IZM) реализовало беспрецедентную схему, позволившую исключить из закупки компанию, предложившую самую низкую цену на поставку компьютеров, пишет inc-baltics.com.
Семимесячный японский макак по кличке Панч стал звездой соцсетей. Видео из зоопарка Ichikawa Zoo разлетелись по миру: маленькая обезьянка сжимает мягкую игрушку и прячется от взрослых сородичей.
Интеграция украинских беженцев в Латвии постепенно улучшается, однако по-прежнему остаются проблемы, особенно в сферах здравоохранения и трудоустройства, свидетельствует опрос Агентства ООН по делам беженцев за 2025 год.
