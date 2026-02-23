Балтийское море стремительно мелеет: редкая климатическая аномалия

В то время как уровень воды в Мировом океане продолжает повышаться, Балтийское море в начале февраля потеряло около 275 миллиардов тонн воды, а его уровень оказался на 67 см ниже среднего уровня, зафиксированного в 1886 году.

По словам доктора Томаш Киевски из Института океанологии Польской академии наук, хотя подобная ситуация не наблюдалась последние 140 лет, она объясняется атмосферными факторами. "Это яркий пример влияния изменения климата на окружающую среду. Арктика здесь играет ключевую роль", - отметил он.

"Эффект открытого холодильника"

Почему вода уходит из бассейна Балтийского моря, если общий уровень океана растет? Эксперты объясняют это сочетанием сильных восточных ветров, зоны высокого давления и отсутствием значительных атмосферных фронтов.

"Продолжительные сильные восточные ветры вытеснили водные массы через Датские проливы в Северное море, что привело к падению уровня воды во всём бассейне", - сообщили в Институте океанологии. Пока сохраняется такая метеорологическая конфигурация, вода "удерживается" в юго-восточной части бассейнов, а уровень локально снижается.

Киевски добавляет, что такие явления - не доказательство отсутствия изменений климата, а, наоборот, результат сложных аномалий, вызванных, в частности, таянием ледников в Арктике. "Само изменение климата проявляется в многочисленных погодных аномалиях, а не только в общем потеплении", - поясняет он.

По словам исследователя, массовые отклонения связаны с распадом полярного вихря - циркуляции воздуха в верхних слоях атмосферы, который удерживает холод в Арктике. "Масса холодного воздуха начинает «разгерметизироваться», влияя на атмосферные течения, - говорит он. - Мы в шутку называем это эффектом открытого холодильника: ведь когда мы открываем холодильник, то холодный воздух вырывается наружу, и нам становится прохладно".

Последствия для Балтики

Сочетание антропогенных и естественных факторов постепенно приводит к обмелению Балтийского моря. Более тёплые, менее солёные воды способствуют росту цианобактерий и цветению водорослей, что снижает уровень кислорода и угрожает местной флоре и фауне.

Исследовательница Анна Сова отмечает, что потепление Арктики происходит примерно в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру. В результате северные виды смещаются на север, вызывая "бореализацию" и конкуренцию с местной арктической фауной, что может приводить к сокращению численности эндемичных видов.

Во время исследований с 2004 по 2020 год Сова заметила снижение плотности эндемичных бриофитов Harmeria scutulata, что свидетельствует о реорганизации видовых сообществ на арктическом твёрдом дне.

Океаны и коралловые рифы под угрозой

По словам Киевски, рост температуры глобального океана уже необратим, но можно частично замедлить вымирание отдельных видов. Самая большая угроза касается коралловых рифов: при повышении температуры на 1,5 °C погибнет 70–90 % коралловых полипов.

На фотографии, предоставленной Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA), изображен мертвый роговой коралл на рифе Кэрисфорт 9 февраля 2024 года. Ben Edmonds/AP

"Обесцвечивание кораллов вызывает разрушение целых экосистем, что приводит к краху рыбной промышленности", - говорит он. Разработка подводных редкоземельных месторождений лишь усугубляет деградацию среды, поскольку рассеивает осадочные породы и лишает обитателей океана доступа к свету и пространству.

Балтика: есть ли надежда?

Балтийское море известно как одно из самых загрязнённых. Однако, по мнению Киевски, худший период уже позади. Благодаря координированной политике стран Балтии и установке очистных сооружений, наблюдается частичное восстановление экосистем. Например, в заливе Пак возвращается морская трава и водоросли, а уровень загрязнения пластиком не увеличивался последние 30 лет.

Тем не менее, гидрология Балтики требует длительного времени для очистки, и современный минимум уровня воды ускоряет этот процесс, но полноценное восстановление займет ещё десятки лет. В то же время экосистемы продолжают испытывать давление климатических изменений.

"Наиболее эффективное, что мы можем сделать для защиты морей и океанов, — это не вмешиваться", - заключает Киевски. По мнению экспертов, некомпетентное вмешательство человека уже нанесло океанам серьёзный ущерб.