Работа для школьников летом: начинается прием заявок работодателей

Работодателям необходимо подать заявки до 15 марта в электронном виде, заполнив анкету с информацией о предлагаемых вакансиях для школьников на сайте резюме и вакансий Государственного агентства занятости.

Директор департамента ГАЗ по мероприятиям занятости Павел Белисов пояснил, что программа летнего трудоустройства школьников позволяет работодателям в летний период при государственной поддержке привлекать дополнительную рабочую силу, одновременно предоставляя молодежи возможность получить ценный опыт работы, развить профессиональные навыки и познакомиться с рабочей средой.

Белисов призывает работодателей не откладывать подачу заявок на последний момент, так как они будут рассматриваться в порядке очередности и спрос может превысить доступное финансирование. Поданные заявки и их соответствие условиям программы оценит специальная комиссия.

О принятом решении ГАЗ уведомит работодателя в электронном виде, отправив сообщение на электронный адрес предприятия, и, в случае положительного решения, предложит заключить договор о создании утвержденных рабочих мест.

Решение о второй очереди приема заявок работодателей, предварительно запланированной с 30 марта по 15 апреля, будет принято после завершения первого этапа, с учетом оценки спроса и доступного финансирования.

Программа летней занятости школьников ГАЗ совместно с работодателями будет реализована с 1 июня по 31 августа.

Работодатель, который при поддержке ГАЗ трудоустроит школьника, получит дотацию на месячную зарплату в размере 50% от установленной в стране минимальной месячной заработной платы. Если будет трудоустроен школьник с инвалидностью, дотация составит 100% минимальной месячной зарплаты. ГАЗ также оплатит обязательные медицинские осмотры школьника, если они предусмотрены нормативными актами, и застрахует его от несчастных случаев на рабочем месте. Кроме того, выделяется дотация на зарплату руководителя школьника. Работодатель, в свою очередь, обязан обеспечить софинансирование заработной платы школьника, уплату налогов и компенсацию за неиспользованный отпуск.

Месячная зарплата школьника за работу на полную ставку должна составлять не менее установленной в стране минимальной зарплаты - 780 евро до уплаты налогов.

К программе летней занятости привлекаются школьники в возрасте от 15 до 20 лет, обучающиеся в учреждениях общего, специального или профессионального образования. Учащийся может быть трудоустроен на срок от одного до двух месяцев. Правила программы предусматривают возможность заключения соглашения между работодателем и конкретным школьником о рабочем месте.

В ГАЗ напоминают, что школьников нельзя трудоустраивать на работу, связанную с повышенным риском для их безопасности, здоровья, нравственности или развития.

Как сообщалось, летом 2025 года программу трудоустройства школьников реализовали 830 работодателей, которые предложили 7173 рабочих места по 254 профессиям. В прошлом году в мероприятии приняли участие 11 127 молодых людей.