Работа для школьников летом: начинается прием заявок работодателей

© LETA 23 февраля, 2026 07:40

Новости Латвии 0 комментариев

С сегодняшнего дня Государственное агентство занятости (ГАЗ) начинает прием заявок от работодателей на участие в программе трудоустройства школьников летом 2026 года, сообщили в ГАЗ.

Работодателям необходимо подать заявки до 15 марта в электронном виде, заполнив анкету с информацией о предлагаемых вакансиях для школьников на сайте резюме и вакансий Государственного агентства занятости.

Директор департамента ГАЗ по мероприятиям занятости Павел Белисов пояснил, что программа летнего трудоустройства школьников позволяет работодателям в летний период при государственной поддержке привлекать дополнительную рабочую силу, одновременно предоставляя молодежи возможность получить ценный опыт работы, развить профессиональные навыки и познакомиться с рабочей средой.

Белисов призывает работодателей не откладывать подачу заявок на последний момент, так как они будут рассматриваться в порядке очередности и спрос может превысить доступное финансирование. Поданные заявки и их соответствие условиям программы оценит специальная комиссия.

О принятом решении ГАЗ уведомит работодателя в электронном виде, отправив сообщение на электронный адрес предприятия, и, в случае положительного решения, предложит заключить договор о создании утвержденных рабочих мест.

Решение о второй очереди приема заявок работодателей, предварительно запланированной с 30 марта по 15 апреля, будет принято после завершения первого этапа, с учетом оценки спроса и доступного финансирования.

Программа летней занятости школьников ГАЗ совместно с работодателями будет реализована с 1 июня по 31 августа.

Работодатель, который при поддержке ГАЗ трудоустроит школьника, получит дотацию на месячную зарплату в размере 50% от установленной в стране минимальной месячной заработной платы. Если будет трудоустроен школьник с инвалидностью, дотация составит 100% минимальной месячной зарплаты. ГАЗ также оплатит обязательные медицинские осмотры школьника, если они предусмотрены нормативными актами, и застрахует его от несчастных случаев на рабочем месте. Кроме того, выделяется дотация на зарплату руководителя школьника. Работодатель, в свою очередь, обязан обеспечить софинансирование заработной платы школьника, уплату налогов и компенсацию за неиспользованный отпуск.

Месячная зарплата школьника за работу на полную ставку должна составлять не менее установленной в стране минимальной зарплаты - 780 евро до уплаты налогов.

К программе летней занятости привлекаются школьники в возрасте от 15 до 20 лет, обучающиеся в учреждениях общего, специального или профессионального образования. Учащийся может быть трудоустроен на срок от одного до двух месяцев. Правила программы предусматривают возможность заключения соглашения между работодателем и конкретным школьником о рабочем месте.

В ГАЗ напоминают, что школьников нельзя трудоустраивать на работу, связанную с повышенным риском для их безопасности, здоровья, нравственности или развития.

Как сообщалось, летом 2025 года программу трудоустройства школьников реализовали 830 работодателей, которые предложили 7173 рабочих места по 254 профессиям. В прошлом году в мероприятии приняли участие 11 127 молодых людей.

Комментарии (0)

Мексиканский курорт Пуэрто Вальярта оказался в эпицентре масштабной силовой операции. После ликвидации лидера картеля Jalisco New Generation Cartel — Немесио Осегеры Сервантеса, известного как «El Mencho», в штате Халиско вспыхнула волна ответного насилия.

15 лет, 120 стран, более 600 выпусков и миллиарды просмотров - одно из самых популярных тревел-шоу в мире «Орёл и Решка» отмечает юбилей. В честь праздничной даты команда подготовила для преданных поклонников особый подарок -  дайджест-сезон с лучшими моментами за полтора десятилетия в эфире. Кроме того, уже в пилотном выпуске создатели шоу анонсировали новый проект “Орёл и Решка. По блату”, который впервые в истории предлагает то, о чём 15 лет мечтали миллионы зрителей - стать ведущим любимой передачи и проснуться знаменитым.

В связи с намерениями Венгрии блокировать новейшие санкции Европейского союза (ЕС) против России министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что Сообщество не может стать заложником Будапешта.

Теракт во Львове был организован по заказу российских спецслужб, а исполнительницу завербовали через телеграм, заявил Владимир Зеленский.

В ближайшие недели в Латвии ожидаются оттепель, дожди и мокрый снег, и при таких погодных условиях покрытие гравийных автодорог станет скользким, предупреждает ГООО "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

-Я вышла замуж в 2017 году. Где-то через год мы перестали жить вместе. Какое-то время с мужем еще общались, но потом он пропал. Номер телефона перестал быть активным, со съемной квартиры он съехал. Ничего про него не знаю. Сейчас я собираюсь замуж. Можно объявить мужа пропавшим без вести через суд и на этом основании аннулировать брак?

Спецслужбы и МИД Латвии годами призывают не совершать таких поездок, предупреждают о риске задержания и вербовки. Однако автобусы в Минск продолжают ходить, турфирмы предлагают путёвки, в соцсетях полно восторженных отзывов о посещении Белоруссии. Корреспондент LSM.lv Эмилия Гаспарян пообщалась и с теми, кто туда ездит, и с организаторами поездок, и с теми, кто побывал за решёткой в Белоруссии.

