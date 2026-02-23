Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Исчезновение супруга: как это оформить по закону?

«Семь секретов» 23 февраля, 2026 10:34

Юридическая консультация 0 комментариев

-Я вышла замуж в 2017 году. Где-то через год мы перестали жить вместе. Какое-то время с мужем еще общались, но потом он пропал. Номер телефона перестал быть активным, со съемной квартиры он съехал. Ничего про него не знаю. Сейчас я собираюсь замуж. Можно объявить мужа пропавшим без вести через суд и на этом основании аннулировать брак?

В латвийском праве не предусмотрена процедура признания лица пропавшим без вести в судебном порядке. Возможна только процедура признания лица умершим, которая, согласно статье 377 Гражданского закона, допускается по истечении десяти лет с конца года получения последних сведений о лице либо через пять лет, если на тот момент ему было не менее 70 лет.

Основания для признания брака недействительным

Признать брак недействительным можно только по основаниям, указанным в статьях 60–67 Гражданского закона, например, если брак был фиктивным, супруги состояли между собой в неразрешенном родстве и пр. Отсутствие супруга, его исчезновение или невозможность установить его местонахождение не относятся к основаниям признания брака недействительным.

Расторжение брака, если место жительства супруга неизвестно

Вместе с тем законодательство допускает расторжение брака в ситуации, когда место жительства второго супруга неизвестно. В соответствии со статьей 70 Гражданского закона, суд расторгает брак по заявлению одного из супругов. Согласно статьям 71–73 этого же закона, брак считается распавшимся, если отсутствует совместная жизнь и нет оснований ожидать ее восстановления; при этом предполагается, что брак распался, если супруги проживают раздельно не менее одного года.

Рассмотрение иска без участия ответчика

Согласно части четвертой статьи 236 Гражданско-процессуального закона, если место жительства ответчика неизвестно, дело может быть рассмотрено без его участия при условии надлежащего вызова в суд. В случае невозможности обычного извещения вызов осуществляется через публикацию в официальном издании Latvijas Vēstnesis в порядке статьи 59 данного закона, после чего суд вправе рассмотреть дело по истечении одного месяца.

Заключение

Таким образом, в вашей ситуации, скорее всего, единственным юридически корректным способом является обращение в суд с иском о расторжении брака, так как отсутствие связи с мужем и неизвестность его местонахождения не препятствуют разводу. После вступления решения суда в законную силу вы сможете зарегистрировать новый брак.

 

Мексиканский курорт Пуэрто Вальярта оказался в эпицентре масштабной силовой операции. После ликвидации лидера картеля Jalisco New Generation Cartel — Немесио Осегеры Сервантеса, известного как «El Mencho», в штате Халиско вспыхнула волна ответного насилия.

15 лет, 120 стран, более 600 выпусков и миллиарды просмотров - одно из самых популярных тревел-шоу в мире «Орёл и Решка» отмечает юбилей. В честь праздничной даты команда подготовила для преданных поклонников особый подарок -  дайджест-сезон с лучшими моментами за полтора десятилетия в эфире. Кроме того, уже в пилотном выпуске создатели шоу анонсировали новый проект “Орёл и Решка. По блату”, который впервые в истории предлагает то, о чём 15 лет мечтали миллионы зрителей - стать ведущим любимой передачи и проснуться знаменитым.

В связи с намерениями Венгрии блокировать новейшие санкции Европейского союза (ЕС) против России министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что Сообщество не может стать заложником Будапешта.

Теракт во Львове был организован по заказу российских спецслужб, а исполнительницу завербовали через телеграм, заявил Владимир Зеленский.

В ближайшие недели в Латвии ожидаются оттепель, дожди и мокрый снег, и при таких погодных условиях покрытие гравийных автодорог станет скользким, предупреждает ГООО "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Спецслужбы и МИД Латвии годами призывают не совершать таких поездок, предупреждают о риске задержания и вербовки. Однако автобусы в Минск продолжают ходить, турфирмы предлагают путёвки, в соцсетях полно восторженных отзывов о посещении Белоруссии. Корреспондент LSM.lv Эмилия Гаспарян пообщалась и с теми, кто туда ездит, и с организаторами поездок, и с теми, кто побывал за решёткой в Белоруссии.

