Исчезновение супруга: как это оформить по закону?

В латвийском праве не предусмотрена процедура признания лица пропавшим без вести в судебном порядке. Возможна только процедура признания лица умершим, которая, согласно статье 377 Гражданского закона, допускается по истечении десяти лет с конца года получения последних сведений о лице либо через пять лет, если на тот момент ему было не менее 70 лет.

Основания для признания брака недействительным

Признать брак недействительным можно только по основаниям, указанным в статьях 60–67 Гражданского закона, например, если брак был фиктивным, супруги состояли между собой в неразрешенном родстве и пр. Отсутствие супруга, его исчезновение или невозможность установить его местонахождение не относятся к основаниям признания брака недействительным.

Расторжение брака, если место жительства супруга неизвестно

Вместе с тем законодательство допускает расторжение брака в ситуации, когда место жительства второго супруга неизвестно. В соответствии со статьей 70 Гражданского закона, суд расторгает брак по заявлению одного из супругов. Согласно статьям 71–73 этого же закона, брак считается распавшимся, если отсутствует совместная жизнь и нет оснований ожидать ее восстановления; при этом предполагается, что брак распался, если супруги проживают раздельно не менее одного года.

Рассмотрение иска без участия ответчика

Согласно части четвертой статьи 236 Гражданско-процессуального закона, если место жительства ответчика неизвестно, дело может быть рассмотрено без его участия при условии надлежащего вызова в суд. В случае невозможности обычного извещения вызов осуществляется через публикацию в официальном издании Latvijas Vēstnesis в порядке статьи 59 данного закона, после чего суд вправе рассмотреть дело по истечении одного месяца.

Заключение

Таким образом, в вашей ситуации, скорее всего, единственным юридически корректным способом является обращение в суд с иском о расторжении брака, так как отсутствие связи с мужем и неизвестность его местонахождения не препятствуют разводу. После вступления решения суда в законную силу вы сможете зарегистрировать новый брак.