Раев: настоящая пропасть между словами и делами в поддержку Украины

© LETA 23 февраля, 2026 08:41

Важно

Существует реальный разрыв между словами и делами в поддержку Украины в западном мире, заявил военный эксперт и депутат латвийского Сейма Игорь Раев (полковник запаса НВС) в интервью программе «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении.

Он пояснил, что ситуация на фронте по-прежнему сложная, и поддержки Украины со стороны западных стран недостаточно. В прошлом году значительную часть военной поддержки Украине оказали скандинавские страны, включая Латвию, которые нельзя назвать крупными экономическими и военными державами. Раев выразил недоумение по поводу того, почему другие европейские страны не принимают более активного участия в оказании реальной помощи Украине.

Говоря о возможной переброске солдат из европейских стран в Украину, Раев подчеркнул, что в настоящее время неясно, в каком формате будет осуществляться такая операция, поскольку планов по отправке на фронт сил, способных участвовать в реальных боевых действиях, нет, а есть лишь цель оказать моральную поддержку. При этом он признал, что участие солдат из европейских стран в военных действиях будет означать участие Европы и НАТО в войне.

Раев подчеркнул, что вопрос об увеличении объема американской помощи после окончания президентства Дональда Трампа в настоящее время является относительно отдаленной перспективой, поскольку это означало бы, что Украине придется воевать еще три года, что, в свою очередь, повлечет за собой очень большие потери. По мнению эксперта, это не было бы лучшим решением.

Украине удалось использовать слабые места в российской армии для проведения отдельных контрнаступлений, такие как плохая связь и обмен данными между подразделениями, но ситуация остается сложной.

Завтра, 24 февраля, исполнится четыре года с момента полномасштабного вторжения России в Украину.

Балтийское море стремительно мелеет: редкая климатическая аномалия
Так нужна нам Rail Baltica или пора её заканчивать: Бен Латковскис
Русская, французская, баварская: что нам продают под видом горчицы
Курорт в огне: армия, дроны и .. застрявшие туристы!

Мексиканский курорт Пуэрто Вальярта оказался в эпицентре масштабной силовой операции. После ликвидации лидера картеля Jalisco New Generation Cartel — Немесио Осегеры Сервантеса, известного как «El Mencho», в штате Халиско вспыхнула волна ответного насилия.

“Орел и Решка. По Блату”: в честь юбилея легендарного шоу место ведущего впервые можно будет купить (ВИДЕО)

15 лет, 120 стран, более 600 выпусков и миллиарды просмотров - одно из самых популярных тревел-шоу в мире «Орёл и Решка» отмечает юбилей. В честь праздничной даты команда подготовила для преданных поклонников особый подарок -  дайджест-сезон с лучшими моментами за полтора десятилетия в эфире. Кроме того, уже в пилотном выпуске создатели шоу анонсировали новый проект “Орёл и Решка. По блату”, который впервые в истории предлагает то, о чём 15 лет мечтали миллионы зрителей - стать ведущим любимой передачи и проснуться знаменитым.

ЕС не может стать заложником Венгрии: литовский министр о блокировании санкций против РФ

В связи с намерениями Венгрии блокировать новейшие санкции Европейского союза (ЕС) против России министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что Сообщество не может стать заложником Будапешта.

Украинские власти тоже предлагают ограничить Телеграм — после теракта в Львове

Теракт во Львове был организован по заказу российских спецслужб, а исполнительницу завербовали через телеграм, заявил Владимир Зеленский.

LVC предупреждает о скользких гравийных автодорогах во время оттепели

В ближайшие недели в Латвии ожидаются оттепель, дожди и мокрый снег, и при таких погодных условиях покрытие гравийных автодорог станет скользким, предупреждает ГООО "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Исчезновение супруга: как это оформить по закону?

-Я вышла замуж в 2017 году. Где-то через год мы перестали жить вместе. Какое-то время с мужем еще общались, но потом он пропал. Номер телефона перестал быть активным, со съемной квартиры он съехал. Ничего про него не знаю. Сейчас я собираюсь замуж. Можно объявить мужа пропавшим без вести через суд и на этом основании аннулировать брак?

«Я не слушаю предупреждений»: почему тысячи жителей Латвии продолжают ездить в Белоруссию

Спецслужбы и МИД Латвии годами призывают не совершать таких поездок, предупреждают о риске задержания и вербовки. Однако автобусы в Минск продолжают ходить, турфирмы предлагают путёвки, в соцсетях полно восторженных отзывов о посещении Белоруссии. Корреспондент LSM.lv Эмилия Гаспарян пообщалась и с теми, кто туда ездит, и с организаторами поездок, и с теми, кто побывал за решёткой в Белоруссии.

