Крупнейший набор в армию: более трети призывников не проходят по здоровью

Набрать такое количество призывников будет непросто, поскольку треть добровольцев и примерно половина призванных в обязательном порядке отсеиваются из-за неподходящего состояния здоровья, сообщила программа Латвийского телевидения "De facto".

В январе начался шестой призыв в СГО, а сейчас набирают полторы тысячи молодых людей, которые начнут 11-месячную службу в июле. Хотя на этот призыв добровольно подало заявки рекордное число молодых людей, дополнительно для службы в обязательном порядке путем жеребьевки было отобрано еще 400 человек.

Это связано с тем, что из добровольцев по состоянию здоровья не будет призвана примерно треть, а из отобранных по жребию - до половины молодых людей.

На июльский призыв 2025 года добровольно подали заявки 783 человека, а службу начали 566 (72%). Из 800 отобранных в обязательном порядке к службе приступили 176 (22%) - здесь отсев произошел не только по состоянию здоровья, но и по другим причинам.

Физическая подготовка призывников перед началом службы отдельно не оценивается, а требования к состоянию здоровья - такие же, как для военнослужащих профессиональной службы.

"Этот подход себя оправдал, потому что через отбор мы в целом поняли, какие существуют проблемы, в каких сферах здоровья есть сложности и на что в дальнейшем следовало бы обратить больше внимания", - рассказала советник Министерства обороны по вопросам медицинского обеспечения Бирута Клейна. Во время первых призывов проверку состояния здоровья молодых людей проводил медицинский центр армии, а с декабря 2024 года заключен договор с ООО "Dziedniecība". Обследование призывников со всей Латвии проводится в поликлинике в Кенгарагсе.

