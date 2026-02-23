Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Крупнейший набор в армию: более трети призывников не проходят по здоровью

© LETA 23 февраля, 2026 09:27

После вторжения России в Украину Латвия решила увеличить численность армии, поэтому в июле 2023 года была введена служба государственной обороны (СГО). Сейчас идет отбор молодых людей для июльского призыва, который станет крупнейшим со времени введения СГО - призвать планируется 1,5 тыс. человек, а с 2028 года ежегодно службу должны будут начинать 4 тыс. молодых людей.

Набрать такое количество призывников будет непросто, поскольку треть добровольцев и примерно половина призванных в обязательном порядке отсеиваются из-за неподходящего состояния здоровья, сообщила программа Латвийского телевидения "De facto".

В январе начался шестой призыв в СГО, а сейчас набирают полторы тысячи молодых людей, которые начнут 11-месячную службу в июле. Хотя на этот призыв добровольно подало заявки рекордное число молодых людей, дополнительно для службы в обязательном порядке путем жеребьевки было отобрано еще 400 человек.

Это связано с тем, что из добровольцев по состоянию здоровья не будет призвана примерно треть, а из отобранных по жребию - до половины молодых людей.

На июльский призыв 2025 года добровольно подали заявки 783 человека, а службу начали 566 (72%). Из 800 отобранных в обязательном порядке к службе приступили 176 (22%) - здесь отсев произошел не только по состоянию здоровья, но и по другим причинам.

Физическая подготовка призывников перед началом службы отдельно не оценивается, а требования к состоянию здоровья - такие же, как для военнослужащих профессиональной службы.

"Этот подход себя оправдал, потому что через отбор мы в целом поняли, какие существуют проблемы, в каких сферах здоровья есть сложности и на что в дальнейшем следовало бы обратить больше внимания", - рассказала советник Министерства обороны по вопросам медицинского обеспечения Бирута Клейна. Во время первых призывов проверку состояния здоровья молодых людей проводил медицинский центр армии, а с декабря 2024 года заключен договор с ООО "Dziedniecība". Обследование призывников со всей Латвии проводится в поликлинике в Кенгарагсе.

(Lsm.lv)

Русская, французская, баварская: что нам продают под видом горчицы
Русская, французская, баварская: что нам продают под видом горчицы

Раев: настоящая пропасть между словами и делами в поддержку Украины
Раев: настоящая пропасть между словами и делами в поддержку Украины

Балтийское море стремительно мелеет: редкая климатическая аномалия
Балтийское море стремительно мелеет: редкая климатическая аномалия

Курорт в огне: армия, дроны и .. застрявшие туристы!

Мексиканский курорт Пуэрто Вальярта оказался в эпицентре масштабной силовой операции. После ликвидации лидера картеля Jalisco New Generation Cartel — Немесио Осегеры Сервантеса, известного как «El Mencho», в штате Халиско вспыхнула волна ответного насилия.

Загрузка

“Орел и Решка. По Блату”: в честь юбилея легендарного шоу место ведущего впервые можно будет купить (ВИДЕО)

15 лет, 120 стран, более 600 выпусков и миллиарды просмотров - одно из самых популярных тревел-шоу в мире «Орёл и Решка» отмечает юбилей. В честь праздничной даты команда подготовила для преданных поклонников особый подарок -  дайджест-сезон с лучшими моментами за полтора десятилетия в эфире. Кроме того, уже в пилотном выпуске создатели шоу анонсировали новый проект “Орёл и Решка. По блату”, который впервые в истории предлагает то, о чём 15 лет мечтали миллионы зрителей - стать ведущим любимой передачи и проснуться знаменитым.

ЕС не может стать заложником Венгрии: литовский министр о блокировании санкций против РФ

В связи с намерениями Венгрии блокировать новейшие санкции Европейского союза (ЕС) против России министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что Сообщество не может стать заложником Будапешта.

Украинские власти тоже предлагают ограничить Телеграм — после теракта в Львове

Теракт во Львове был организован по заказу российских спецслужб, а исполнительницу завербовали через телеграм, заявил Владимир Зеленский.

LVC предупреждает о скользких гравийных автодорогах во время оттепели

В ближайшие недели в Латвии ожидаются оттепель, дожди и мокрый снег, и при таких погодных условиях покрытие гравийных автодорог станет скользким, предупреждает ГООО "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Исчезновение супруга: как это оформить по закону?

-Я вышла замуж в 2017 году. Где-то через год мы перестали жить вместе. Какое-то время с мужем еще общались, но потом он пропал. Номер телефона перестал быть активным, со съемной квартиры он съехал. Ничего про него не знаю. Сейчас я собираюсь замуж. Можно объявить мужа пропавшим без вести через суд и на этом основании аннулировать брак?

«Я не слушаю предупреждений»: почему тысячи жителей Латвии продолжают ездить в Белоруссию

Спецслужбы и МИД Латвии годами призывают не совершать таких поездок, предупреждают о риске задержания и вербовки. Однако автобусы в Минск продолжают ходить, турфирмы предлагают путёвки, в соцсетях полно восторженных отзывов о посещении Белоруссии. Корреспондент LSM.lv Эмилия Гаспарян пообщалась и с теми, кто туда ездит, и с организаторами поездок, и с теми, кто побывал за решёткой в Белоруссии.

