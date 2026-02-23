ЕС не может стать заложником Венгрии: литовский министр о блокировании санкций против РФ

«Мы не можем стать заложниками одного государства (...). Если другие страны в какой-то мере поднимают конкретные вопросы, связанные с дальнейшей деятельностью их предприятий, то у нас есть Венгрия, которая принципиально просто блокирует и всё», — заявил министр в понедельник в эфире LRT перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в воскресенье заявил, что Будапешт заблокирует санкции, если Украина не откроет основной нефтепровод, по которому нефть поставляется в страну.

Украинские ведомства утверждают, что нефтепровод «Дружба», идущий из России через её территорию в Словакию и Венгрию, был закрыт после того, как в январе ему был нанесён ущерб в ходе российской атаки.

По словам Будриса, нефтепровод не заблокирован, а повреждён российскими силами, поэтому в настоящее время он находится на ремонте.

Он также отметил, что страны Южной Европы неоднократно предлагали различные альтернативы того, как Венгрия могла бы обеспечить поставки нефти.

«Венгрии это не подходит. Хочет свою российскую нефть, потому что это дешево, здорово, может, пахнет она вкуснее, чем другая нефть, и всё. Я вижу здесь много политики», — сказал он.