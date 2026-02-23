Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
ЕС не может стать заложником Венгрии: литовский министр о блокировании санкций против РФ

© LETA 23 февраля, 2026 10:50

Мир

В связи с намерениями Венгрии блокировать новейшие санкции Европейского союза (ЕС) против России министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что Сообщество не может стать заложником Будапешта.

«Мы не можем стать заложниками одного государства (...). Если другие страны в какой-то мере поднимают конкретные вопросы, связанные с дальнейшей деятельностью их предприятий, то у нас есть Венгрия, которая принципиально просто блокирует и всё», — заявил министр в понедельник в эфире LRT перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в воскресенье заявил, что Будапешт заблокирует санкции, если Украина не откроет основной нефтепровод, по которому нефть поставляется в страну.

Украинские ведомства утверждают, что нефтепровод «Дружба», идущий из России через её территорию в Словакию и Венгрию, был закрыт после того, как в январе ему был нанесён ущерб в ходе российской атаки.

По словам Будриса, нефтепровод не заблокирован, а повреждён российскими силами, поэтому в настоящее время он находится на ремонте.

Он также отметил, что страны Южной Европы неоднократно предлагали различные альтернативы того, как Венгрия могла бы обеспечить поставки нефти.

«Венгрии это не подходит. Хочет свою российскую нефть, потому что это дешево, здорово, может, пахнет она вкуснее, чем другая нефть, и всё. Я вижу здесь много политики», — сказал он.

Так нужна нам Rail Baltica или пора её заканчивать: Бен Латковскис
Так нужна нам Rail Baltica или пора её заканчивать: Бен Латковскис

Раев: настоящая пропасть между словами и делами в поддержку Украины
Раев: настоящая пропасть между словами и делами в поддержку Украины

Балтийское море стремительно мелеет: редкая климатическая аномалия
Балтийское море стремительно мелеет: редкая климатическая аномалия

“Орел и Решка. По Блату”: в честь юбилея легендарного шоу место ведущего впервые можно будет купить (ВИДЕО)

История и культура 11:06

История и культура 0 комментариев

15 лет, 120 стран, более 600 выпусков и миллиарды просмотров - одно из самых популярных тревел-шоу в мире «Орёл и Решка» отмечает юбилей. В честь праздничной даты команда подготовила для преданных поклонников особый подарок -  дайджест-сезон с лучшими моментами за полтора десятилетия в эфире. Кроме того, уже в пилотном выпуске создатели шоу анонсировали новый проект “Орёл и Решка. По блату”, который впервые в истории предлагает то, о чём 15 лет мечтали миллионы зрителей - стать ведущим любимой передачи и проснуться знаменитым.

15 лет, 120 стран, более 600 выпусков и миллиарды просмотров - одно из самых популярных тревел-шоу в мире «Орёл и Решка» отмечает юбилей. В честь праздничной даты команда подготовила для преданных поклонников особый подарок -  дайджест-сезон с лучшими моментами за полтора десятилетия в эфире. Кроме того, уже в пилотном выпуске создатели шоу анонсировали новый проект “Орёл и Решка. По блату”, который впервые в истории предлагает то, о чём 15 лет мечтали миллионы зрителей - стать ведущим любимой передачи и проснуться знаменитым.

Украинские власти тоже предлагают ограничить Телеграм — после теракта в Львове

Мир 10:43

Мир 0 комментариев

Теракт во Львове был организован по заказу российских спецслужб, а исполнительницу завербовали через телеграм, заявил Владимир Зеленский.

Теракт во Львове был организован по заказу российских спецслужб, а исполнительницу завербовали через телеграм, заявил Владимир Зеленский.

LVC предупреждает о скользких гравийных автодорогах во время оттепели

Новости Латвии 10:38

Новости Латвии 0 комментариев

В ближайшие недели в Латвии ожидаются оттепель, дожди и мокрый снег, и при таких погодных условиях покрытие гравийных автодорог станет скользким, предупреждает ГООО "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

В ближайшие недели в Латвии ожидаются оттепель, дожди и мокрый снег, и при таких погодных условиях покрытие гравийных автодорог станет скользким, предупреждает ГООО "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Исчезновение супруга: как это оформить по закону?

Юридическая консультация 10:34

Юридическая консультация 0 комментариев

-Я вышла замуж в 2017 году. Где-то через год мы перестали жить вместе. Какое-то время с мужем еще общались, но потом он пропал. Номер телефона перестал быть активным, со съемной квартиры он съехал. Ничего про него не знаю. Сейчас я собираюсь замуж. Можно объявить мужа пропавшим без вести через суд и на этом основании аннулировать брак?

-Я вышла замуж в 2017 году. Где-то через год мы перестали жить вместе. Какое-то время с мужем еще общались, но потом он пропал. Номер телефона перестал быть активным, со съемной квартиры он съехал. Ничего про него не знаю. Сейчас я собираюсь замуж. Можно объявить мужа пропавшим без вести через суд и на этом основании аннулировать брак?

«Я не слушаю предупреждений»: почему тысячи жителей Латвии продолжают ездить в Белоруссию

Выбор редакции 10:24

Выбор редакции 0 комментариев

Спецслужбы и МИД Латвии годами призывают не совершать таких поездок, предупреждают о риске задержания и вербовки. Однако автобусы в Минск продолжают ходить, турфирмы предлагают путёвки, в соцсетях полно восторженных отзывов о посещении Белоруссии. Корреспондент LSM.lv Эмилия Гаспарян пообщалась и с теми, кто туда ездит, и с организаторами поездок, и с теми, кто побывал за решёткой в Белоруссии.

Спецслужбы и МИД Латвии годами призывают не совершать таких поездок, предупреждают о риске задержания и вербовки. Однако автобусы в Минск продолжают ходить, турфирмы предлагают путёвки, в соцсетях полно восторженных отзывов о посещении Белоруссии. Корреспондент LSM.lv Эмилия Гаспарян пообщалась и с теми, кто туда ездит, и с организаторами поездок, и с теми, кто побывал за решёткой в Белоруссии.

Длинные розовые волосы: в розыск объявлена пропавшая девушка (ФОТО)

Важно 10:22

Важно 0 комментариев

Государственная полиция разыскивает пропавшую без вести Даниэлу Бивайне, 2009 года рождения.

Государственная полиция разыскивает пропавшую без вести Даниэлу Бивайне, 2009 года рождения.

