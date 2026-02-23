Покорит ли Вену лирическая песня на латышском языке: подготовка к «Евровидению» (ВИДЕО)

Что думают фанаты Евровидения о нашем выборе отправить на большой конкурс исполнительницу Atvara с песней Ēnā («В тени») и о шансах этой песни в Вене?

Песня, которая трогает

Самым преданным фанатам Евровидения не нужно было даже видеть выступление и оформление сцены, чтобы почувствовать силу песни. Ēnā Atvara уже после ее публикации в ноябре получила высокую оценку 4,5 звезды на крупнейшем портале фанатов Евровидения Eurovision World, где указаны также слова песни с переводом на разных языках.

Слова песни публика оценивает очень положительно, понимая важность выбора тяжелой, часто замалчиваемой темы, а также способность Atvara искренне говорить об этом, учитывая ее личный опыт и привязанность к этой теме.

Пока большая часть баллад фокусируется на теме любви, Atvara пронзительно говорит об алкоголизме в семье и о том, как это влияет на самых маленьких и незащищенных членов семьи.

К тому же неподдельный восторг со стороны иностранцев заслуживает тот факт, что Латвия второй год подряд отправляет на Евровидение песню на латышском языке.

Для многих слушателей язык звучит экзотично и совершенно отлично от других европейских языков, таким образом композиция позволяет узнать больше о звучании нашего языка.

Визуальное решение на высоте

Увидев исполнение песни, иностранцев охватывает еще большее волнение и сопереживание. Хотя зрители признают, что в первых нотах финального выступления можно услышать напряжение Atvaras, оно со временем уменьшается и остается только фантастическое вокальное исполнение в сочетании с интересным визуальным оформлением. Многие фанаты отмечают, что выступление Atvaras уже сейчас полностью готово к большой сцене Евровидения и отлично отражает послание песни — даже если слова непонятны, силуэт маленькой девочки в тени и осколки стекла, образующие стакан, — однозначные символы.

Однако есть и фанаты, которые считают, что оформление к концу слишком переполнено различными деталями и, возможно, вместо летающих стеклянных осколков следовало бы выбрать какое-то более минималистичное решение. В любом случае работа режиссера выступления Papa Chi не оставляет никого равнодушным!

Ценным дополнением к выступлению Atvara было бы добавление субтитров, подобно тому, как представитель Италии Лучо Корси (Lucio Corsi) сделал в своем выступлении в прошлом году. Добавив субтитры на английском языке, и зарубежные зрители могли бы легче воспринять заложенные в песню эмоции.

Сейчас из известных песен Евровидения в топе платформы фанатов конкурса My Eurovision Scoreboard Латвия находится на 11 месте. Топ составляют мнения 23 535 фанатов, и его лидеры сейчас — Кипр, Греция и Дания. В свою очередь, в прогнозах букмекеров на момент написания этой статьи Atvara разместилась на 19 позиции, значительно опережая остальные страны Балтии.

ФОТО скриншот видео