“Орел и Решка. По Блату”: в честь юбилея легендарного шоу место ведущего впервые можно будет купить (ВИДЕО)

23 февраля, 2026 11:06

История и культура

15 лет, 120 стран, более 600 выпусков и миллиарды просмотров - одно из самых популярных тревел-шоу в мире «Орёл и Решка» отмечает юбилей. В честь праздничной даты команда подготовила для преданных поклонников особый подарок -  дайджест-сезон с лучшими моментами за полтора десятилетия в эфире. Кроме того, уже в пилотном выпуске создатели шоу анонсировали новый проект “Орёл и Решка. По блату”, который впервые в истории предлагает то, о чём 15 лет мечтали миллионы зрителей - стать ведущим любимой передачи и проснуться знаменитым.

За годы существования проекта практически каждый, кто появлялся в кадре «Орла и Решки» - Бадоева, Бедняков, Птушкин, Никитюк, Ивлеева, Тодоренко - становился международной звездой с миллионами поклонников по всему миру. Кастинг в каждый новый сезон пытались любыми путями пройти десятки тысяч людей, а создатели шоу не единожды признавались, что за возможность “договориться” о месте ведущего им предлагали миллионы. Теперь впервые в истории программы его вполне легально.. можно купить.

В основе “Орел и Решка. По блату” - простая, но прежде невозможная идея: любой желающий может заказать собственный выпуск «Орла и Решки», где главным ведущим становится он сам. Рядом в кадре - те, кого он выберет: партнёр, друзья, семья или целая команда.

Над эпизодом работает золотой состав проекта - режиссеры и операторы, сформировавшие визуальный стиль шоу за полтора десятилетия, и редакторы, умеющие превратить обычную прогулку в захватывающий сюжет. Съемки проходят в любой точке мира по выбору участника и в зависимости от запроса: будь то подарок на свадьбу, юбилей или просто дерзкий вызов самому себе.

Правила при этом остаются неизменными: монетка решает всё - либо баснословная роскошь с безлимитной картой, либо $100 в кармане и приключения, которые не купишь ни за какие деньги. По завершении съемок участник сам определяет судьбу эпизода - он может выйти на платформах шоу и зажечь новую телезвезду или навсегда остаться в личных архивах и превратиться в семейную реликвию.

Новый формат анонсировала лично генеральный продюсер «Орла и Решки» Нателла Крапивина - в специальном видеообращении, записанном в одной из музыкальных студий Риги.  

«За 15 лет существования проекта мне неоднократно предлагали деньги за место ведущего. Я неизменно отказывала, потому что это против правил проекта. Но в наш юбилейный пятнадцатый год мы меняем правила», - заявила Крапивина.

Первый эпизод лучших моментов в истории “Орла и Решки” уже доступен на официальном YouTube-канале шоу. Стоимость частного выпуска стартует от 100 000 евро за человека

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Русская, французская, баварская: что нам продают под видом горчицы
Русская, французская, баварская: что нам продают под видом горчицы

Так нужна нам Rail Baltica или пора её заканчивать: Бен Латковскис
Так нужна нам Rail Baltica или пора её заканчивать: Бен Латковскис

Раев: настоящая пропасть между словами и делами в поддержку Украины
Раев: настоящая пропасть между словами и делами в поддержку Украины

Курорт в огне: армия, дроны и .. застрявшие туристы!

Всюду жизнь

Мексиканский курорт Пуэрто Вальярта оказался в эпицентре масштабной силовой операции. После ликвидации лидера картеля Jalisco New Generation Cartel — Немесио Осегеры Сервантеса, известного как «El Mencho», в штате Халиско вспыхнула волна ответного насилия.

Мексиканский курорт Пуэрто Вальярта оказался в эпицентре масштабной силовой операции. После ликвидации лидера картеля Jalisco New Generation Cartel — Немесио Осегеры Сервантеса, известного как «El Mencho», в штате Халиско вспыхнула волна ответного насилия.

ЕС не может стать заложником Венгрии: литовский министр о блокировании санкций против РФ

Мир

В связи с намерениями Венгрии блокировать новейшие санкции Европейского союза (ЕС) против России министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что Сообщество не может стать заложником Будапешта.

В связи с намерениями Венгрии блокировать новейшие санкции Европейского союза (ЕС) против России министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что Сообщество не может стать заложником Будапешта.

Украинские власти тоже предлагают ограничить Телеграм — после теракта в Львове

Мир

Теракт во Львове был организован по заказу российских спецслужб, а исполнительницу завербовали через телеграм, заявил Владимир Зеленский.

Теракт во Львове был организован по заказу российских спецслужб, а исполнительницу завербовали через телеграм, заявил Владимир Зеленский.

LVC предупреждает о скользких гравийных автодорогах во время оттепели

Новости Латвии

В ближайшие недели в Латвии ожидаются оттепель, дожди и мокрый снег, и при таких погодных условиях покрытие гравийных автодорог станет скользким, предупреждает ГООО "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

В ближайшие недели в Латвии ожидаются оттепель, дожди и мокрый снег, и при таких погодных условиях покрытие гравийных автодорог станет скользким, предупреждает ГООО "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Исчезновение супруга: как это оформить по закону?

Юридическая консультация

-Я вышла замуж в 2017 году. Где-то через год мы перестали жить вместе. Какое-то время с мужем еще общались, но потом он пропал. Номер телефона перестал быть активным, со съемной квартиры он съехал. Ничего про него не знаю. Сейчас я собираюсь замуж. Можно объявить мужа пропавшим без вести через суд и на этом основании аннулировать брак?

-Я вышла замуж в 2017 году. Где-то через год мы перестали жить вместе. Какое-то время с мужем еще общались, но потом он пропал. Номер телефона перестал быть активным, со съемной квартиры он съехал. Ничего про него не знаю. Сейчас я собираюсь замуж. Можно объявить мужа пропавшим без вести через суд и на этом основании аннулировать брак?

«Я не слушаю предупреждений»: почему тысячи жителей Латвии продолжают ездить в Белоруссию

Выбор редакции

Спецслужбы и МИД Латвии годами призывают не совершать таких поездок, предупреждают о риске задержания и вербовки. Однако автобусы в Минск продолжают ходить, турфирмы предлагают путёвки, в соцсетях полно восторженных отзывов о посещении Белоруссии. Корреспондент LSM.lv Эмилия Гаспарян пообщалась и с теми, кто туда ездит, и с организаторами поездок, и с теми, кто побывал за решёткой в Белоруссии.

Спецслужбы и МИД Латвии годами призывают не совершать таких поездок, предупреждают о риске задержания и вербовки. Однако автобусы в Минск продолжают ходить, турфирмы предлагают путёвки, в соцсетях полно восторженных отзывов о посещении Белоруссии. Корреспондент LSM.lv Эмилия Гаспарян пообщалась и с теми, кто туда ездит, и с организаторами поездок, и с теми, кто побывал за решёткой в Белоруссии.

