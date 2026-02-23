“Орел и Решка. По Блату”: в честь юбилея легендарного шоу место ведущего впервые можно будет купить (ВИДЕО)

За годы существования проекта практически каждый, кто появлялся в кадре «Орла и Решки» - Бадоева, Бедняков, Птушкин, Никитюк, Ивлеева, Тодоренко - становился международной звездой с миллионами поклонников по всему миру. Кастинг в каждый новый сезон пытались любыми путями пройти десятки тысяч людей, а создатели шоу не единожды признавались, что за возможность “договориться” о месте ведущего им предлагали миллионы. Теперь впервые в истории программы его вполне легально.. можно купить.

В основе “Орел и Решка. По блату” - простая, но прежде невозможная идея: любой желающий может заказать собственный выпуск «Орла и Решки», где главным ведущим становится он сам. Рядом в кадре - те, кого он выберет: партнёр, друзья, семья или целая команда.

Над эпизодом работает золотой состав проекта - режиссеры и операторы, сформировавшие визуальный стиль шоу за полтора десятилетия, и редакторы, умеющие превратить обычную прогулку в захватывающий сюжет. Съемки проходят в любой точке мира по выбору участника и в зависимости от запроса: будь то подарок на свадьбу, юбилей или просто дерзкий вызов самому себе.

Правила при этом остаются неизменными: монетка решает всё - либо баснословная роскошь с безлимитной картой, либо $100 в кармане и приключения, которые не купишь ни за какие деньги. По завершении съемок участник сам определяет судьбу эпизода - он может выйти на платформах шоу и зажечь новую телезвезду или навсегда остаться в личных архивах и превратиться в семейную реликвию.

Новый формат анонсировала лично генеральный продюсер «Орла и Решки» Нателла Крапивина - в специальном видеообращении, записанном в одной из музыкальных студий Риги.

«За 15 лет существования проекта мне неоднократно предлагали деньги за место ведущего. Я неизменно отказывала, потому что это против правил проекта. Но в наш юбилейный пятнадцатый год мы меняем правила», - заявила Крапивина.

Первый эпизод лучших моментов в истории “Орла и Решки” уже доступен на официальном YouTube-канале шоу. Стоимость частного выпуска стартует от 100 000 евро за человека