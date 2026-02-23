Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Украине накрыли колл-центры мошенников, от которых страдали жители Латвии. ВИДЕО (3)

Редакция PRESS 23 февраля, 2026 17:42

17 февраля Государственная полиция Латвии совместно с зарубежными правоохранительными органами, Евроюстом и прокуратурой прекратила деятельность организованной преступной группы, которая из украинского города Днепр управляла несколькими мошенническими колл-центрами, сообщает Госполиция.

Преступники занимались инвестиционным мошенничеством в отношении жителей Европы, в том числе Латвии. В рамках операции задержаны 11 человек, начат уголовный процесс, расследование продолжается.

Международная операция была проведена в середине февраля сотрудниками Управления по борьбе с киберпреступностью Государственной полиции Латвии совместно с прокуратурой Рижского судебного округа, Евроюстом, а также правоохранительными органами Литвы и Украины. В ходе неё в Днепре были ликвидированы несколько колл-центров, входивших в структуру преступной сети.

Следствие установило, что группировка создала разветвлённую систему филиалов, где сотрудников обучали обманывать людей, создавая иллюзию инвестиций в криптовалюты. Потерпевшим демонстрировали фиктивную прибыль на специально созданных платформах, после чего выманивали реальные деньги. Часть сотрудников колл-центров выступала в роли «консультантов», убеждая жертв вкладывать средства, а другие предлагали «помощь» в возврате уже потерянных денег, тем самым повторно их обманывая.

По данным полиции, преступная группа незаконно получала более 100 тысяч евро в месяц. Среди пострадавших есть жители различных европейских стран, включая Латвию.

В ходе операции на территории Украины были проведены 32 обыска в офисах, по местам жительства и в транспортных средствах подозреваемых. Изъяты компьютеры, мобильные телефоны, серверное оборудование, носители информации, документы, SIM-карты, автомобили, включая машины премиум-класса, а также около 400 тысяч евро наличными.

Всего задержаны 11 человек, десяти из них суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, одному — домашний арест. Уголовный процесс начат по фактам мошенничества, отмывания преступных доходов и участия в организованной преступной группе.

Государственная полиция подчёркивает, что телефонное и инвестиционное мошенничество остаются одними из самых распространённых видов киберпреступлений в Латвии. Жителей призывают проявлять бдительность, тщательно проверять законность инвестиционных предложений, не устанавливать программы удалённого доступа по просьбе незнакомцев, не передавать данные интернет-банка и не доверять лицам, обещающим вернуть ранее утраченные средства. При малейших подозрениях рекомендуется немедленно обращаться в полицию и информировать свой банк.

