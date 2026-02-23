Добавить такую статью в закон предложил депутат Сейма от Нацблока Наурис Пунтулис. 10 февраля комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике поддержала его предложение 6 голосами из 10.

На заседании комиссии эксперты раскритиковали эту статью - ведь она для персонала просто дублирует существующий закон о госязыке. А для потребителя она его ужесточает, обязывая его общаться на латышском или на языках стран ЕС и кандидатов в ЕС.

"Этот закон усложнит жизнь не только русскоязычным латвийцам, но и тем беженцам из Украины и мигрантам, которые не знают ни латышского, ни английского, но могут говорить по-русски. На родном языке мигранта тоже будет не обслужить, если его страна не планирует вступать в ЕС.

Н. Пунтулис желает, чтобы нормы, целенаправленно исключающие русский язык, были внесены и в другие законы. В прошлом году русский уже исчез из банкоматов и интернет-банкинга. На очереди - отрасль микрокредитов и частные радиостанции, вещающие на русском", - говорит организатор акции протеста Валерий Крижевич.

Протестующие призовут депутатов Сейма отвергнуть изменения в законе о защите прав потребителей, предложенные Н. Пунтулисом.

"Уродуя законы дискриминационными нормами, националисты не только дают пищу путинской пропаганде, но и озлобляют русскоговорящие нацменьшинства. Это мешает всем вместе противостоять российской агрессии.

Приходите напомнить Нацблоку и депутатам Сейма, что надо решать существующие проблемы. А не создавать новые, усложняя жизнь людям дискриминацией и национальной рознью! Что нельзя дерусифицировать законы только ради рейтинга", - призывает Крижевич.