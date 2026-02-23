Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Оставьте русский язык в торговле: в Риге готовится акция протеста (3)

Редакция PRESS 23 февраля, 2026 18:29

Важно 3 комментариев

28 февраля 2026 года в 13:00 в Риге, у офиса Нацблока на ул. Торня 4-1Б состоится пикет против новой статьи в законе о защите прав потребителей. Эта статья запрещает обслуживание клиентов на языках стран, не являющихся членами ЕС или кандидатами в ЕС, в том числе - на русском языке.

Добавить такую статью в закон предложил депутат Сейма от Нацблока Наурис Пунтулис. 10 февраля комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике поддержала его предложение 6 голосами из 10.

На заседании комиссии эксперты раскритиковали эту статью - ведь она для персонала просто дублирует существующий закон о госязыке. А для потребителя она его ужесточает, обязывая его общаться на латышском или на языках стран ЕС и кандидатов в ЕС.

"Этот закон усложнит жизнь не только русскоязычным латвийцам, но и тем беженцам из Украины и мигрантам, которые не знают ни латышского, ни английского, но могут говорить по-русски. На родном языке мигранта тоже будет не обслужить, если его страна не планирует вступать в ЕС.

Н. Пунтулис желает, чтобы нормы, целенаправленно исключающие русский язык, были внесены и в другие законы. В прошлом году русский уже исчез из банкоматов и интернет-банкинга. На очереди - отрасль микрокредитов и частные радиостанции, вещающие на русском", - говорит организатор акции протеста Валерий Крижевич.

Протестующие призовут депутатов Сейма отвергнуть изменения в законе о защите прав потребителей, предложенные Н. Пунтулисом. 

"Уродуя законы дискриминационными нормами, националисты не только дают пищу путинской пропаганде, но и озлобляют русскоговорящие нацменьшинства. Это мешает всем вместе противостоять российской агрессии.

Приходите напомнить Нацблоку и депутатам Сейма, что надо решать существующие проблемы. А не создавать новые, усложняя жизнь людям дискриминацией и национальной рознью! Что нельзя дерусифицировать законы только ради рейтинга", - призывает Крижевич.

Стал случайным героем: имантчанин отбил бабушку у грабителей
Виноваты соцсети: продавцы гранул не справились с ажиотажем. А что сейчас?
Авария в Пардаугаве: грузовик не уступил дорогу трамваю
Авария в Пардаугаве: грузовик не уступил дорогу трамваю (3)

В Риге на улице Баускас в понедельник грузовой автомобиль столкнулся с трамваем, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Латвия распродает ценности с молотка: среди лотов творение Дома Фаберже (3)

Государственное акционерное общество «Государственная недвижимость» (VNĪ) начало первые ценовые опросы для реализации имущества, перешедшего в собственность государства, приняв эту функцию от Службы государственных доходов. В рамках первых опросов можно приобрести ювелирные изделия, транспортные средства и другие предметы. Ознакомиться с доступными лотами можно в разделе аукционов на сайте vni.lv. Первые ценовые опросы завершатся 27 февраля, сообщил член правления VNĪ Андрис Варна.

84 евро за провод: как МОН намеренно переплатило миллионы за компьютеры для школ (3)

При руководстве министра образования и науки Латвии Анды Чакши («Новое Единство») Министерство образования и науки (IZM) реализовало беспрецедентную схему, позволившую исключить из закупки компанию, предложившую самую низкую цену на поставку компьютеров, пишет inc-baltics.com.

Малыш с игрушкой вместо мамы: история Панчa растрогала мир (3)

Семимесячный японский макак по кличке Панч стал звездой соцсетей. Видео из зоопарка Ichikawa Zoo разлетелись по миру: маленькая обезьянка сжимает мягкую игрушку и прячется от взрослых сородичей.

Проблемы интеграции: украинские беженцы вливаются в латвийское общество (3)

Интеграция украинских беженцев в Латвии постепенно улучшается, однако по-прежнему остаются проблемы, особенно в сферах здравоохранения и трудоустройства, свидетельствует опрос Агентства ООН по делам беженцев за 2025 год.

Разреженный воздух против диабета? Учёные нашли неожиданный механизм (3)

Люди, живущие высоко в горах, реже страдают диабетом — это наблюдение известно давно. Но почему так происходит, долго оставалось загадкой.

