Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Февраля Завтра: Almants, Haralds
Доступность

«Америка катится в…» Акунин наехал на Трампа — ему ответил русский эмигрант

Редакция PRESS 23 февраля, 2026 09:58

Важно 0 комментариев

"К Америке неравнодушны все. Кто-то ее сильно любит, кто-то сильно не любит. Ее есть за что сильно любить и сильно не любить. Я, например, ее в свое время полюбил за то, что ее не любили программа «Время» и журнал «Крокодил», - написал на своей странице ФБ Борис Акунин aka Чхартишвили.

Сейчас из Америки полезло, поперло то скверное, что в ней тоже имеется. И приобрело физический облик. Трамп, конечно, настоящая «мечта американофоба». Этакий клишированный Янки, какими их изображали на карикатурах в том же «Крокодиле». Шумный, нахрапистый, хвастливый. «I was extremely brave!» « I’m an extremely stable genius!» «I’m very highly educated!».

В 2020-е годы в выгребную яму провалилось сначала реноме России (окей, оно никогда особенно привлекательным не было, но все-таки Толстоевский, Schtschelkuntschik, Gagarin). Теперь в том же направлении катится и Америка. Первое для меня стало трагедией, но и второе тоже надрывает душу. America, America, God shed His grace on thee, нас так долго учили любить твои запретные плоды...

Срочно нужно создавать движение MADA: Make America Decent Again".

"На этот пост ему ответил Вадим Ольшевский, американец, математик и блогер. 

КАК СОЗДАТЕЛЬ ФАНДОРИНА СТАЛ ПОЛИТТЕХНОЛОГОМ. Прежде чем разобрать трансформацию Акунина в пропагандиста, необходимо обязательно отдать ему должное. Его таланту, профессионализму, работоспособности, личной смелости и его огромному вкладу.

Очень не хочется его критиковать, так что давайте сразу договоримся, что это будет в основном лишь разбор его последнего текста (ссылка в первом комментарии). Но многие другие недавние посты автора точно такие же.

Итак, текст Акунина – это блестящий образец политехнологической манипуляции целевой аудиторией (55+, западниками советской закалки). Но это не аналитический текст. Это идентификационная колонка (identity signaling essay). То есть, это именно манипуляция, где задача не доказать, а создать эмоциональную рамку принадлежности.

Подробнее:

- Фрейминг ностальгии. Акунин пишет: я, например, ее (Америку) полюбил за то, что ее не любили программа «Время» и журнал «Крокодил».

Акунин мгновенно отсекает ненужную аудиторию и берет в оборот «своих» — позднесоветскую интеллигенцию, людей, которые читали самиздат и слушали «Голос Америки».

- Фрейминг иммунизации (inoculation strategy). Акунин себя позиционирует не просто как критика, а как бывшего сторонника. То есть, факт биографии используется как сигнал - я объективен. Акунин заранее снимает обвинение в антиамериканизме.

- Нарратив упадка. Америка была идеалом, а сейчас деградировала. Контраст прошлого и настоящего через ностальгию снимает необходимость доказательств.

- Прием «Соломенного чучела» и карикатуризация. Сравнение Трампа с карикатурой из «Крокодила», цитирование его хвастливых фраз. Акунин не анализирует причины популярности Трампа (инфляцию, миграцию, недовольство рабочего класса). Он сводит сложный политический феномен к плоской карикатуре. В риторике это называется Reductio ad absurdum (доведение до абсурда). Трамп здесь — не политик, а просто невоспитанный жлоб, «клишированный янки». Для аудитории Акунина, которая ценит манеры и интеллект, это самое страшное клеймо.

Но это не анализ — это архетипический образ. Создаётся узнаваемый культурный шаблон, который читатель уже знает. То есть, сложный феномен заменён символом.

- Ложная аналогия (перенос эмоционального груза). Россия провалилась в выгребную яму, а сейчас туда на всех парах проваливается Америка.

Что общего в процессах в РФ в 90-х и обострение поляризации в США? Ничего. Но Акунин утилизирует готовую сильную боль своей целевой аудитории и проецирует ее на Америку.

- Использование культурных кодов. Tolstoevsky, Schtschelkuntschik, Gagarin», отсылка к песне Наутилуса. Это «пасхалки» для умных. Акунин как бы говорит: «мы с вами образованные люди, мы понимаем эти цитаты, в отличие от этой хвастливой толпы». Политтехнологи называют это tribal signaling.

- Моральное позиционирование. В тексте нет аналитической логики, он не бьёт на интеллект. Логика там риторическая. Автор не столько говорит о США, сколько сообщает «Я — человек определённого морального лагеря». Если и вы моральный человек, то и вы должны так же чувствовать.

- Перехват повестки (субверсия слогана). Предложение заменить MAGA на MADA: Make America Decent Again. Классический политтехнологический прием — взять главное оружие оппонента и перевернуть его.

Недостатки текста. Нулевая польза. Целевая аудитория поставит лайк с энтузиазмом. Мол, как сказано! Но ни один человек других взглядов не увидит в тексте ровным счетом ничего. Таким образом, текст является заявлением автора: я антитрампист. Это не об Америке. Акунин говорит: вот кем я являюсь.

Разобрав текст Акунина, я все же добавлю к этому несколько слов о его авторе.

Акунин — эстет. Вся его литература построена на культе благородства, сдержанности, хороших манер, чести и интеллектуального аристократизма. Трамп же — это триумф анти-интеллектуализма и громкого шоу. Для писателя, живущего в мире тонких смыслов, лозунги большими буквами, хвастовство и нарушение политического этикета — это физически невыносимо. Акунин оценивает политику не по экономическим показателям (ВВП, инфляция, налоги), а по эстетическим и этическим. Это неверный подход, манипулятивный. Политтехнологи называют это aesthetic politics framing.

Такой подход мог быть плодотворным для анализа политики 19 века, когда все сводилось к персонажам + моральным ролям. Геополитика была борьбой десятка мировых лидеров. Сейчас же мир усложнился экспоненциально. И Акунин как эксперт просто не тянет в наше время. Это как перенести Эвклида в наше время и поручить ему разработку искусственного интеллекта и нейросетей или теорию сложности (P vs NP). Или квантовую механику.

Эвклид бы плавал! Его великолепный когнитивный инструмент предназначен для другого, старого типа задач.

Так же и Акунин, он не видит институционного анализа, экономики, демографии. Все, что он делает – он низводит сложнейшую реальность до уровня карикатур из Крокодила.

Но Акунин не один такой, так что его текст многим любителям метафор понравится".

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Карлис Даукштс: Очень опасные манёвры, Третья мировая может начаться не в Украине, а…
Важно

Карлис Даукштс: Очень опасные манёвры, Третья мировая может начаться не в Украине, а…

Так нужна нам Rail Baltica или пора её заканчивать: Бен Латковскис
Важно

Так нужна нам Rail Baltica или пора её заканчивать: Бен Латковскис

Балтийское море стремительно мелеет: редкая климатическая аномалия
Важно

Балтийское море стремительно мелеет: редкая климатическая аномалия

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

“Орел и Решка. По Блату”: в честь юбилея легендарного шоу место ведущего впервые можно будет купить (ВИДЕО)

История и культура 11:06

История и культура 0 комментариев

15 лет, 120 стран, более 600 выпусков и миллиарды просмотров - одно из самых популярных тревел-шоу в мире «Орёл и Решка» отмечает юбилей. В честь праздничной даты команда подготовила для преданных поклонников особый подарок -  дайджест-сезон с лучшими моментами за полтора десятилетия в эфире. Кроме того, уже в пилотном выпуске создатели шоу анонсировали новый проект “Орёл и Решка. По блату”, который впервые в истории предлагает то, о чём 15 лет мечтали миллионы зрителей - стать ведущим любимой передачи и проснуться знаменитым.

15 лет, 120 стран, более 600 выпусков и миллиарды просмотров - одно из самых популярных тревел-шоу в мире «Орёл и Решка» отмечает юбилей. В честь праздничной даты команда подготовила для преданных поклонников особый подарок -  дайджест-сезон с лучшими моментами за полтора десятилетия в эфире. Кроме того, уже в пилотном выпуске создатели шоу анонсировали новый проект “Орёл и Решка. По блату”, который впервые в истории предлагает то, о чём 15 лет мечтали миллионы зрителей - стать ведущим любимой передачи и проснуться знаменитым.

Читать
Загрузка

ЕС не может стать заложником Венгрии: литовский министр о блокировании санкций против РФ

Мир 10:50

Мир 0 комментариев

В связи с намерениями Венгрии блокировать новейшие санкции Европейского союза (ЕС) против России министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что Сообщество не может стать заложником Будапешта.

В связи с намерениями Венгрии блокировать новейшие санкции Европейского союза (ЕС) против России министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что Сообщество не может стать заложником Будапешта.

Читать

Украинские власти тоже предлагают ограничить Телеграм — после теракта в Львове

Мир 10:43

Мир 0 комментариев

Теракт во Львове был организован по заказу российских спецслужб, а исполнительницу завербовали через телеграм, заявил Владимир Зеленский.

Теракт во Львове был организован по заказу российских спецслужб, а исполнительницу завербовали через телеграм, заявил Владимир Зеленский.

Читать

LVC предупреждает о скользких гравийных автодорогах во время оттепели

Новости Латвии 10:38

Новости Латвии 0 комментариев

В ближайшие недели в Латвии ожидаются оттепель, дожди и мокрый снег, и при таких погодных условиях покрытие гравийных автодорог станет скользким, предупреждает ГООО "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

В ближайшие недели в Латвии ожидаются оттепель, дожди и мокрый снег, и при таких погодных условиях покрытие гравийных автодорог станет скользким, предупреждает ГООО "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Читать

Исчезновение супруга: как это оформить по закону?

Юридическая консультация 10:34

Юридическая консультация 0 комментариев

-Я вышла замуж в 2017 году. Где-то через год мы перестали жить вместе. Какое-то время с мужем еще общались, но потом он пропал. Номер телефона перестал быть активным, со съемной квартиры он съехал. Ничего про него не знаю. Сейчас я собираюсь замуж. Можно объявить мужа пропавшим без вести через суд и на этом основании аннулировать брак?

-Я вышла замуж в 2017 году. Где-то через год мы перестали жить вместе. Какое-то время с мужем еще общались, но потом он пропал. Номер телефона перестал быть активным, со съемной квартиры он съехал. Ничего про него не знаю. Сейчас я собираюсь замуж. Можно объявить мужа пропавшим без вести через суд и на этом основании аннулировать брак?

Читать

«Я не слушаю предупреждений»: почему тысячи жителей Латвии продолжают ездить в Белоруссию

Выбор редакции 10:24

Выбор редакции 0 комментариев

Спецслужбы и МИД Латвии годами призывают не совершать таких поездок, предупреждают о риске задержания и вербовки. Однако автобусы в Минск продолжают ходить, турфирмы предлагают путёвки, в соцсетях полно восторженных отзывов о посещении Белоруссии. Корреспондент LSM.lv Эмилия Гаспарян пообщалась и с теми, кто туда ездит, и с организаторами поездок, и с теми, кто побывал за решёткой в Белоруссии.

Спецслужбы и МИД Латвии годами призывают не совершать таких поездок, предупреждают о риске задержания и вербовки. Однако автобусы в Минск продолжают ходить, турфирмы предлагают путёвки, в соцсетях полно восторженных отзывов о посещении Белоруссии. Корреспондент LSM.lv Эмилия Гаспарян пообщалась и с теми, кто туда ездит, и с организаторами поездок, и с теми, кто побывал за решёткой в Белоруссии.

Читать

Длинные розовые волосы: в розыск объявлена пропавшая девушка (ФОТО)

Важно 10:22

Важно 0 комментариев

Государственная полиция разыскивает пропавшую без вести Даниэлу Бивайне, 2009 года рождения.

Государственная полиция разыскивает пропавшую без вести Даниэлу Бивайне, 2009 года рождения.

Читать