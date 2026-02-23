«Америка катится в…» Акунин наехал на Трампа — ему ответил русский эмигрант

Сейчас из Америки полезло, поперло то скверное, что в ней тоже имеется. И приобрело физический облик. Трамп, конечно, настоящая «мечта американофоба». Этакий клишированный Янки, какими их изображали на карикатурах в том же «Крокодиле». Шумный, нахрапистый, хвастливый. «I was extremely brave!» « I’m an extremely stable genius!» «I’m very highly educated!».

В 2020-е годы в выгребную яму провалилось сначала реноме России (окей, оно никогда особенно привлекательным не было, но все-таки Толстоевский, Schtschelkuntschik, Gagarin). Теперь в том же направлении катится и Америка. Первое для меня стало трагедией, но и второе тоже надрывает душу. America, America, God shed His grace on thee, нас так долго учили любить твои запретные плоды...

Срочно нужно создавать движение MADA: Make America Decent Again".

"На этот пост ему ответил Вадим Ольшевский, американец, математик и блогер.

КАК СОЗДАТЕЛЬ ФАНДОРИНА СТАЛ ПОЛИТТЕХНОЛОГОМ. Прежде чем разобрать трансформацию Акунина в пропагандиста, необходимо обязательно отдать ему должное. Его таланту, профессионализму, работоспособности, личной смелости и его огромному вкладу.

Очень не хочется его критиковать, так что давайте сразу договоримся, что это будет в основном лишь разбор его последнего текста (ссылка в первом комментарии). Но многие другие недавние посты автора точно такие же.

Итак, текст Акунина – это блестящий образец политехнологической манипуляции целевой аудиторией (55+, западниками советской закалки). Но это не аналитический текст. Это идентификационная колонка (identity signaling essay). То есть, это именно манипуляция, где задача не доказать, а создать эмоциональную рамку принадлежности.

Подробнее:

- Фрейминг ностальгии. Акунин пишет: я, например, ее (Америку) полюбил за то, что ее не любили программа «Время» и журнал «Крокодил».

Акунин мгновенно отсекает ненужную аудиторию и берет в оборот «своих» — позднесоветскую интеллигенцию, людей, которые читали самиздат и слушали «Голос Америки».

- Фрейминг иммунизации (inoculation strategy). Акунин себя позиционирует не просто как критика, а как бывшего сторонника. То есть, факт биографии используется как сигнал - я объективен. Акунин заранее снимает обвинение в антиамериканизме.

- Нарратив упадка. Америка была идеалом, а сейчас деградировала. Контраст прошлого и настоящего через ностальгию снимает необходимость доказательств.

- Прием «Соломенного чучела» и карикатуризация. Сравнение Трампа с карикатурой из «Крокодила», цитирование его хвастливых фраз. Акунин не анализирует причины популярности Трампа (инфляцию, миграцию, недовольство рабочего класса). Он сводит сложный политический феномен к плоской карикатуре. В риторике это называется Reductio ad absurdum (доведение до абсурда). Трамп здесь — не политик, а просто невоспитанный жлоб, «клишированный янки». Для аудитории Акунина, которая ценит манеры и интеллект, это самое страшное клеймо.

Но это не анализ — это архетипический образ. Создаётся узнаваемый культурный шаблон, который читатель уже знает. То есть, сложный феномен заменён символом.

- Ложная аналогия (перенос эмоционального груза). Россия провалилась в выгребную яму, а сейчас туда на всех парах проваливается Америка.

Что общего в процессах в РФ в 90-х и обострение поляризации в США? Ничего. Но Акунин утилизирует готовую сильную боль своей целевой аудитории и проецирует ее на Америку.

- Использование культурных кодов. Tolstoevsky, Schtschelkuntschik, Gagarin», отсылка к песне Наутилуса. Это «пасхалки» для умных. Акунин как бы говорит: «мы с вами образованные люди, мы понимаем эти цитаты, в отличие от этой хвастливой толпы». Политтехнологи называют это tribal signaling.

- Моральное позиционирование. В тексте нет аналитической логики, он не бьёт на интеллект. Логика там риторическая. Автор не столько говорит о США, сколько сообщает «Я — человек определённого морального лагеря». Если и вы моральный человек, то и вы должны так же чувствовать.

- Перехват повестки (субверсия слогана). Предложение заменить MAGA на MADA: Make America Decent Again. Классический политтехнологический прием — взять главное оружие оппонента и перевернуть его.

Недостатки текста. Нулевая польза. Целевая аудитория поставит лайк с энтузиазмом. Мол, как сказано! Но ни один человек других взглядов не увидит в тексте ровным счетом ничего. Таким образом, текст является заявлением автора: я антитрампист. Это не об Америке. Акунин говорит: вот кем я являюсь.

Разобрав текст Акунина, я все же добавлю к этому несколько слов о его авторе.

Акунин — эстет. Вся его литература построена на культе благородства, сдержанности, хороших манер, чести и интеллектуального аристократизма. Трамп же — это триумф анти-интеллектуализма и громкого шоу. Для писателя, живущего в мире тонких смыслов, лозунги большими буквами, хвастовство и нарушение политического этикета — это физически невыносимо. Акунин оценивает политику не по экономическим показателям (ВВП, инфляция, налоги), а по эстетическим и этическим. Это неверный подход, манипулятивный. Политтехнологи называют это aesthetic politics framing.

Такой подход мог быть плодотворным для анализа политики 19 века, когда все сводилось к персонажам + моральным ролям. Геополитика была борьбой десятка мировых лидеров. Сейчас же мир усложнился экспоненциально. И Акунин как эксперт просто не тянет в наше время. Это как перенести Эвклида в наше время и поручить ему разработку искусственного интеллекта и нейросетей или теорию сложности (P vs NP). Или квантовую механику.

Эвклид бы плавал! Его великолепный когнитивный инструмент предназначен для другого, старого типа задач.

Так же и Акунин, он не видит институционного анализа, экономики, демографии. Все, что он делает – он низводит сложнейшую реальность до уровня карикатур из Крокодила.

Но Акунин не один такой, так что его текст многим любителям метафор понравится".