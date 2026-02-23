Курорт в огне: армия, дроны и .. застрявшие туристы!

И это была не просто уличная перестрелка.

По сообщениям местных СМИ и международных агентств, федеральные силы при поддержке армии задействовали тяжёлую технику и дроны. В ряде районов вспыхнули поджоги, на трассах появились баррикады, фиксировались вооружённые столкновения. Видео в соцсетях показывают пассажиров, укрывающихся в аэропорту Гвадалахара на фоне выстрелов.

BREAKING: Nemesio Oseguera Cervantes, widely known as El Mencho and leader of the Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), has reportedly been killed in a Mexican military operation. His death has triggered violent reprisals across parts of Mexico, with burning vehicles, road… pic.twitter.com/fr325l6hWw — Paloma (@paloma_datgirl) February 23, 2026

Власти призвали жителей и туристов оставаться в помещениях. Дороги к аэропортам местами были перекрыты.

Аэропорт Пуэрто Вальярта сообщил, что 22 февраля все международные рейсы и большинство внутренних отменены по решению авиакомпаний. Не менее 30 самолётов развернулись или ушли на запасные аэродромы. Десятки других рейсов отменены.

В результате тысячи туристов оказались заблокированы на курорте.

Британский МИД и посольство США рекомендовали своим гражданам находиться в укрытии и следовать указаниям властей. Сам аэропорт утверждает, что внутри терминалов сохраняется безопасность, а объект охраняется Национальной гвардией и военными.

При этом карибские курорты, включая Канкун, находятся примерно в тысяче миль от зоны событий и работают штатно.

Но в Халиско сейчас не отпускная картинка из рекламы.