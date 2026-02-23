Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Курорт в огне: армия, дроны и .. застрявшие туристы!

Редакция PRESS 23 февраля, 2026 11:18

0 комментариев

Мексиканский курорт Пуэрто Вальярта оказался в эпицентре масштабной силовой операции. После ликвидации лидера картеля Jalisco New Generation Cartel — Немесио Осегеры Сервантеса, известного как «El Mencho», в штате Халиско вспыхнула волна ответного насилия.

И это была не просто уличная перестрелка.

По сообщениям местных СМИ и международных агентств, федеральные силы при поддержке армии задействовали тяжёлую технику и дроны. В ряде районов вспыхнули поджоги, на трассах появились баррикады, фиксировались вооружённые столкновения. Видео в соцсетях показывают пассажиров, укрывающихся в аэропорту Гвадалахара на фоне выстрелов.

 

Власти призвали жителей и туристов оставаться в помещениях. Дороги к аэропортам местами были перекрыты.

Аэропорт Пуэрто Вальярта сообщил, что 22 февраля все международные рейсы и большинство внутренних отменены по решению авиакомпаний. Не менее 30 самолётов развернулись или ушли на запасные аэродромы. Десятки других рейсов отменены.

В результате тысячи туристов оказались заблокированы на курорте.

Британский МИД и посольство США рекомендовали своим гражданам находиться в укрытии и следовать указаниям властей. Сам аэропорт утверждает, что внутри терминалов сохраняется безопасность, а объект охраняется Национальной гвардией и военными.

При этом карибские курорты, включая Канкун, находятся примерно в тысяче миль от зоны событий и работают штатно.

Но в Халиско сейчас не отпускная картинка из рекламы.

Авария в Пардаугаве: грузовик не уступил дорогу трамваю

18:35

0 комментариев

В Риге на улице Баускас в понедельник грузовой автомобиль столкнулся с трамваем, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

В Риге на улице Баускас в понедельник грузовой автомобиль столкнулся с трамваем, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Загрузка

Оставьте русский язык в торговле: в Риге готовится акция протеста

18:29

0 комментариев

28 февраля 2026 года в 13:00 в Риге, у офиса Нацблока на ул. Торня 4-1Б состоится пикет против новой статьи в законе о защите прав потребителей. Эта статья запрещает обслуживание клиентов на языках стран, не являющихся членами ЕС или кандидатами в ЕС, в том числе - на русском языке.

28 февраля 2026 года в 13:00 в Риге, у офиса Нацблока на ул. Торня 4-1Б состоится пикет против новой статьи в законе о защите прав потребителей. Эта статья запрещает обслуживание клиентов на языках стран, не являющихся членами ЕС или кандидатами в ЕС, в том числе - на русском языке.

Латвия распродает ценности с молотка: среди лотов творение Дома Фаберже

18:21

0 комментариев

Государственное акционерное общество «Государственная недвижимость» (VNĪ) начало первые ценовые опросы для реализации имущества, перешедшего в собственность государства, приняв эту функцию от Службы государственных доходов. В рамках первых опросов можно приобрести ювелирные изделия, транспортные средства и другие предметы. Ознакомиться с доступными лотами можно в разделе аукционов на сайте vni.lv. Первые ценовые опросы завершатся 27 февраля, сообщил член правления VNĪ Андрис Варна.

Государственное акционерное общество «Государственная недвижимость» (VNĪ) начало первые ценовые опросы для реализации имущества, перешедшего в собственность государства, приняв эту функцию от Службы государственных доходов. В рамках первых опросов можно приобрести ювелирные изделия, транспортные средства и другие предметы. Ознакомиться с доступными лотами можно в разделе аукционов на сайте vni.lv. Первые ценовые опросы завершатся 27 февраля, сообщил член правления VNĪ Андрис Варна.

84 евро за провод: как МОН намеренно переплатило миллионы за компьютеры для школ

18:17

0 комментариев

При руководстве министра образования и науки Латвии Анды Чакши («Новое Единство») Министерство образования и науки (IZM) реализовало беспрецедентную схему, позволившую исключить из закупки компанию, предложившую самую низкую цену на поставку компьютеров, пишет inc-baltics.com.

При руководстве министра образования и науки Латвии Анды Чакши («Новое Единство») Министерство образования и науки (IZM) реализовало беспрецедентную схему, позволившую исключить из закупки компанию, предложившую самую низкую цену на поставку компьютеров, пишет inc-baltics.com.

Малыш с игрушкой вместо мамы: история Панчa растрогала мир

18:13

0 комментариев

Семимесячный японский макак по кличке Панч стал звездой соцсетей. Видео из зоопарка Ichikawa Zoo разлетелись по миру: маленькая обезьянка сжимает мягкую игрушку и прячется от взрослых сородичей.

Семимесячный японский макак по кличке Панч стал звездой соцсетей. Видео из зоопарка Ichikawa Zoo разлетелись по миру: маленькая обезьянка сжимает мягкую игрушку и прячется от взрослых сородичей.

Проблемы интеграции: украинские беженцы вливаются в латвийское общество

18:12

0 комментариев

Интеграция украинских беженцев в Латвии постепенно улучшается, однако по-прежнему остаются проблемы, особенно в сферах здравоохранения и трудоустройства, свидетельствует опрос Агентства ООН по делам беженцев за 2025 год.

Интеграция украинских беженцев в Латвии постепенно улучшается, однако по-прежнему остаются проблемы, особенно в сферах здравоохранения и трудоустройства, свидетельствует опрос Агентства ООН по делам беженцев за 2025 год.

Разреженный воздух против диабета? Учёные нашли неожиданный механизм

17:46

0 комментариев

Люди, живущие высоко в горах, реже страдают диабетом — это наблюдение известно давно. Но почему так происходит, долго оставалось загадкой.

Люди, живущие высоко в горах, реже страдают диабетом — это наблюдение известно давно. Но почему так происходит, долго оставалось загадкой.

