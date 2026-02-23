В Польше задержан предполагаемый шпион из Белоруссии

По данным ABW, задержание стало возможным в результате сотрудничества польской спецслужбы с Федеральным ведомством по охране конституции Германии (BfV) и разведкой Литвы. Мужчина заключен под стражу на предварительный срок три месяца. Если суд признает его виновным, ему грозит лишение свободы минимум на пять лет,

Польша - один из важнейших политических и военных союзников Украины, обороняющейся от российской военной агрессии. Варшава неоднократно обвиняла спецслужбы РФ и ее союзницы - Белоруссии в переброске шпионов в страну и вербовке диверсантов.