1000 «королев» и смертельная свадьба: как в Бельгии спасают чёрную пчелу

Причина — не фестиваль и не ярмарка мёда.

А так называемый «брачный полёт».

В небо поднимаются около 1000 молодых пчелиных королев — и спариваются с трутнями прямо в воздухе. После спаривания самец погибает. Королева же возвращается с запасом генетического материала, которого ей хватит на годы.

Так ежегодно пытаются спасти европейскую тёмную пчелу, Apis mellifera mellifera, местный подвид медоносной пчелы, который считается исчезающим.

Когда-то эта пчела была широко распространена в северной и западной Европе. Но в XX веке пчеловоды начали массово завозить гибридных пчёл — более «продуктивных». В итоге тёмная пчела почти растворилась в смешанных популяциях.

В Chimay создали своего рода генетическое убежище. На территории более 30 тысяч гектаров разрешено держать только тёмных пчёл. Пчеловоды бронируют «место» для своих молодых королев, словно кемпинг, и через две недели забирают уже оплодотворённых самок домой — иногда за 300 километров.

Мёда такие пчёлы дают меньше.

Зато они устойчивее к холоду, влажности и резким климатическим скачкам. В дождливые сезоны они теряют меньше колоний. Им требуется меньше подкормки зимой.

Некоторые специалисты считают, что именно местные подвиды пчёл лучше справляются с болезнями и паразитами, чем импортные.

«Пчёлы — не взаимозаменяемые детали», — говорят бельгийские пчеловоды.

В мире, где фиксируют рекордные массовые вымирания пчёл, в одном небольшом бельгийском городе каждое лето поднимается в небо тысяча чёрных королев.

И всё решается в воздухе.

