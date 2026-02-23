Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
1000 «королев» и смертельная свадьба: как в Бельгии спасают чёрную пчелу

Редакция PRESS 23 февраля, 2026 13:20

Животные 0 комментариев

Каждое лето в бельгийский город Шиме съезжаются пчеловоды из Франции, Германии и Нидерландов.

Причина — не фестиваль и не ярмарка мёда.

А так называемый «брачный полёт».

В небо поднимаются около 1000 молодых пчелиных королев — и спариваются с трутнями прямо в воздухе. После спаривания самец погибает. Королева же возвращается с запасом генетического материала, которого ей хватит на годы.

Так ежегодно пытаются спасти европейскую тёмную пчелу, Apis mellifera mellifera, местный подвид медоносной пчелы, который считается исчезающим.

Когда-то эта пчела была широко распространена в северной и западной Европе. Но в XX веке пчеловоды начали массово завозить гибридных пчёл — более «продуктивных». В итоге тёмная пчела почти растворилась в смешанных популяциях.

В Chimay создали своего рода генетическое убежище. На территории более 30 тысяч гектаров разрешено держать только тёмных пчёл. Пчеловоды бронируют «место» для своих молодых королев, словно кемпинг, и через две недели забирают уже оплодотворённых самок домой — иногда за 300 километров.

Мёда такие пчёлы дают меньше.
Зато они устойчивее к холоду, влажности и резким климатическим скачкам. В дождливые сезоны они теряют меньше колоний. Им требуется меньше подкормки зимой.

Некоторые специалисты считают, что именно местные подвиды пчёл лучше справляются с болезнями и паразитами, чем импортные.

«Пчёлы — не взаимозаменяемые детали», — говорят бельгийские пчеловоды.

В мире, где фиксируют рекордные массовые вымирания пчёл, в одном небольшом бельгийском городе каждое лето поднимается в небо тысяча чёрных королев.

И всё решается в воздухе.
 

В Риге на улице Баускас в понедельник грузовой автомобиль столкнулся с трамваем, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Государственное акционерное общество «Государственная недвижимость» (VNĪ) начало первые ценовые опросы для реализации имущества, перешедшего в собственность государства, приняв эту функцию от Службы государственных доходов. В рамках первых опросов можно приобрести ювелирные изделия, транспортные средства и другие предметы. Ознакомиться с доступными лотами можно в разделе аукционов на сайте vni.lv. Первые ценовые опросы завершатся 27 февраля, сообщил член правления VNĪ Андрис Варна.

При руководстве министра образования и науки Латвии Анды Чакши («Новое Единство») Министерство образования и науки (IZM) реализовало беспрецедентную схему, позволившую исключить из закупки компанию, предложившую самую низкую цену на поставку компьютеров, пишет inc-baltics.com.

Семимесячный японский макак по кличке Панч стал звездой соцсетей. Видео из зоопарка Ichikawa Zoo разлетелись по миру: маленькая обезьянка сжимает мягкую игрушку и прячется от взрослых сородичей.

Интеграция украинских беженцев в Латвии постепенно улучшается, однако по-прежнему остаются проблемы, особенно в сферах здравоохранения и трудоустройства, свидетельствует опрос Агентства ООН по делам беженцев за 2025 год.

Люди, живущие высоко в горах, реже страдают диабетом — это наблюдение известно давно. Но почему так происходит, долго оставалось загадкой.

В январе Латвию накрыли самые сильные за последние годы морозы, поэтому домохозяйствам, отапливающимся гранулами, пришлось расходовать больше топлива, чем обычно.

