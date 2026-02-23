Ушла за подарками — начала новую жизнь: мать троих детей нашли спустя 24 года

Мишель Хандли Смит исчезла в декабре 2001 года. Ей было 38. Она вышла из дома в городе Эден, штат Северная Каролина, чтобы купить рождественские подарки — и не вернулась.

Дома остались трое детей — 19, 14 и 7 лет.

Её искали годами. Делом занимались местные службы и ФБР. Машину — зелёный Pontiac 1995 года — так и не нашли. Семья не знала, оплакивать её или ждать.

И вот спустя 24 года офис шерифа округа Рокингем сообщил: Мишель найдена. «Жива и здорова».

По данным правоохранителей, 19 февраля поступила новая информация, а уже на следующий день следователи связались с ней. Женщина попросила не раскрывать её местонахождение.

Для семьи это шок.

«Мне хочется выйти на улицу и кричать: она жива!» — сказала двоюродная сестра.

Дочь Мишель написала в соцсетях:

«Я в восторге, я злюсь, я разбита — я вся в эмоциях».

Она призналась, что не знает, будет ли у неё снова отношения с матерью, но добавила: «Моя мама — всего лишь человек, как и мы все».

Годы поисков.

Слёзы.

Страница в Facebook с призывом «Верните Мишель домой».

А теперь — другая реальность.

Иногда исчезновение — это не конец истории.