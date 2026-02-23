Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Февраля Завтра: Almants, Haralds
Доступность

Ушла за подарками — начала новую жизнь: мать троих детей нашли спустя 24 года

Редакция PRESS 23 февраля, 2026 14:19

Всюду жизнь 0 комментариев

В США разворачивается история, в которую трудно поверить.

Мишель Хандли Смит исчезла в декабре 2001 года. Ей было 38. Она вышла из дома в городе Эден, штат Северная Каролина, чтобы купить рождественские подарки — и не вернулась.

Дома остались трое детей — 19, 14 и 7 лет.

Её искали годами. Делом занимались местные службы и ФБР. Машину — зелёный Pontiac 1995 года — так и не нашли. Семья не знала, оплакивать её или ждать.

И вот спустя 24 года офис шерифа округа Рокингем сообщил: Мишель найдена. «Жива и здорова».

По данным правоохранителей, 19 февраля поступила новая информация, а уже на следующий день следователи связались с ней. Женщина попросила не раскрывать её местонахождение.

Для семьи это шок.

«Мне хочется выйти на улицу и кричать: она жива!» — сказала двоюродная сестра.

Дочь Мишель написала в соцсетях:
«Я в восторге, я злюсь, я разбита — я вся в эмоциях».
Она призналась, что не знает, будет ли у неё снова отношения с матерью, но добавила: «Моя мама — всего лишь человек, как и мы все».

Годы поисков.
Слёзы.
Страница в Facebook с призывом «Верните Мишель домой».

А теперь — другая реальность.

Иногда исчезновение — это не конец истории.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Подарок» от многодетной семьи: неблагодарность жильцов шокировала мужчину (ВИДЕО)
Важно

«Подарок» от многодетной семьи: неблагодарность жильцов шокировала мужчину (ВИДЕО) (2)

Авария в Пардаугаве: грузовик не уступил дорогу трамваю
Важно

Авария в Пардаугаве: грузовик не уступил дорогу трамваю

«Жизнь прекрасна»: неприятный инцидент в Риге с экс-министром из Эстонии
Важно

«Жизнь прекрасна»: неприятный инцидент в Риге с экс-министром из Эстонии (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Авария в Пардаугаве: грузовик не уступил дорогу трамваю

Важно 18:35

Важно 0 комментариев

В Риге на улице Баускас в понедельник грузовой автомобиль столкнулся с трамваем, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

В Риге на улице Баускас в понедельник грузовой автомобиль столкнулся с трамваем, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Читать
Загрузка

Бойкот Паралимпийских игр: команда Латвии пропустит церемонию открытия

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

В знак солидарности с Украиной и в ответ на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) и Международной федерации лыжного спорта разрешить десяти спортсменам из стран-агрессоров участвовать в зимних Паралимпийских играх-2026, было принято решение не участвовать в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Милане-Кортине ни в каком формате, сообщает Латвийский паралимпийский комитет (ЛПК).

В знак солидарности с Украиной и в ответ на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) и Международной федерации лыжного спорта разрешить десяти спортсменам из стран-агрессоров участвовать в зимних Паралимпийских играх-2026, было принято решение не участвовать в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Милане-Кортине ни в каком формате, сообщает Латвийский паралимпийский комитет (ЛПК).

Читать

Оставьте русский язык в торговле: в Риге готовится акция протеста

Важно 18:29

Важно 0 комментариев

28 февраля 2026 года в 13:00 в Риге, у офиса Нацблока на ул. Торня 4-1Б состоится пикет против новой статьи в законе о защите прав потребителей. Эта статья запрещает обслуживание клиентов на языках стран, не являющихся членами ЕС или кандидатами в ЕС, в том числе - на русском языке.

28 февраля 2026 года в 13:00 в Риге, у офиса Нацблока на ул. Торня 4-1Б состоится пикет против новой статьи в законе о защите прав потребителей. Эта статья запрещает обслуживание клиентов на языках стран, не являющихся членами ЕС или кандидатами в ЕС, в том числе - на русском языке.

Читать

Латвия распродает ценности с молотка: среди лотов творение Дома Фаберже

Важно 18:21

Важно 0 комментариев

Государственное акционерное общество «Государственная недвижимость» (VNĪ) начало первые ценовые опросы для реализации имущества, перешедшего в собственность государства, приняв эту функцию от Службы государственных доходов. В рамках первых опросов можно приобрести ювелирные изделия, транспортные средства и другие предметы. Ознакомиться с доступными лотами можно в разделе аукционов на сайте vni.lv. Первые ценовые опросы завершатся 27 февраля, сообщил член правления VNĪ Андрис Варна.

Государственное акционерное общество «Государственная недвижимость» (VNĪ) начало первые ценовые опросы для реализации имущества, перешедшего в собственность государства, приняв эту функцию от Службы государственных доходов. В рамках первых опросов можно приобрести ювелирные изделия, транспортные средства и другие предметы. Ознакомиться с доступными лотами можно в разделе аукционов на сайте vni.lv. Первые ценовые опросы завершатся 27 февраля, сообщил член правления VNĪ Андрис Варна.

Читать

84 евро за провод: как МОН намеренно переплатило миллионы за компьютеры для школ

Выбор редакции 18:17

Выбор редакции 0 комментариев

При руководстве министра образования и науки Латвии Анды Чакши («Новое Единство») Министерство образования и науки (IZM) реализовало беспрецедентную схему, позволившую исключить из закупки компанию, предложившую самую низкую цену на поставку компьютеров, пишет inc-baltics.com.

При руководстве министра образования и науки Латвии Анды Чакши («Новое Единство») Министерство образования и науки (IZM) реализовало беспрецедентную схему, позволившую исключить из закупки компанию, предложившую самую низкую цену на поставку компьютеров, пишет inc-baltics.com.

Читать

Малыш с игрушкой вместо мамы: история Панчa растрогала мир

Животные 18:13

Животные 0 комментариев

Семимесячный японский макак по кличке Панч стал звездой соцсетей. Видео из зоопарка Ichikawa Zoo разлетелись по миру: маленькая обезьянка сжимает мягкую игрушку и прячется от взрослых сородичей.

Семимесячный японский макак по кличке Панч стал звездой соцсетей. Видео из зоопарка Ichikawa Zoo разлетелись по миру: маленькая обезьянка сжимает мягкую игрушку и прячется от взрослых сородичей.

Читать

Проблемы интеграции: украинские беженцы вливаются в латвийское общество

Новости Латвии 18:12

Новости Латвии 0 комментариев

Интеграция украинских беженцев в Латвии постепенно улучшается, однако по-прежнему остаются проблемы, особенно в сферах здравоохранения и трудоустройства, свидетельствует опрос Агентства ООН по делам беженцев за 2025 год.

Интеграция украинских беженцев в Латвии постепенно улучшается, однако по-прежнему остаются проблемы, особенно в сферах здравоохранения и трудоустройства, свидетельствует опрос Агентства ООН по делам беженцев за 2025 год.

Читать