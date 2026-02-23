Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Робокопа вызывали? Вместо патрульных полиция может прислать дрон

23 февраля, 2026

Полиция в Вильнюсе планирует провести эксперимент — в определённых случаях реагировать на происшествия путем отправки дрона.

«В настоящее время в Вильнюсе стартовал пилотный проект. Совместно с самоуправлением мы ищем возможность реагировать на определённые события с помощью дронов. На место происшествия прилетает дрон, сотрудники видят живое изображение, реальную ситуацию, и зачастую патрульным даже не нужно ехать», — сообщил в понедельник на пресс-конференции генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас.

По его словам, сейчас проходят испытания такой системы с четырьмя дронами.

Планируется расширять эту систему, так как, по словам генерального комиссара, во многих случаях физическое присутствие полицейских не обязательно. Например, при техническом дорожно-транспортном происшествии, когда люди не пострадали, дрон фиксирует положение автомобилей, и этого достаточно для заполнения деклараций.

«С помощью дронов можно реагировать не только на дорожно-транспортные происшествия, но и на различные другие инциденты. Это могут быть заставленные въезды во дворы, заблокированные автомобили и масса других событий», — рассказал глава полиции о возможностях использования беспилотников.

По его утверждению, дроны с тепловизорами могут быть очень эффективны при поимке воров автомобильных катализаторов, действующих по ночам.

По данным Паулаускаса, в прошлом году ряды литовской полиции сократились на 31 сотрудника — это минимум за последнее десятилетие.

«У нас есть амбиция увеличивать сообщество литовской полиции. В прошлом году количество полицейских уменьшилось всего на 31 человека, это самое небольшое сокращение полиции за последнее десятилетие», — сказал он.

По данным Департамента полиции, в этом году со службы ушли или были уволены 37 сотрудников, принято 13 новых. В предыдущие годы службу ежемесячно покидали в среднем 45 сотрудников.

Прошлой осенью Паулаускас выражал опасения, что в случае невыполнения обещаний по повышению зарплат службу в полиции могут оставить несколько сотен человек, однако в итоге был найден компромисс.

«К счастью, в конце года были приняты поправки к Уставу внутренней службы, предусматривающие ежемесячную компенсацию в размере 300 евро для сотрудников, которые уже имеют право выйти в запас. Это удержало часть офицеров, которые, возможно, уже подумывали об уходе. Но по данным одного-двух месяцев ещё нельзя делать выводы. Мы прекрасно понимаем, что зарплаты полицейских должны быть значительно выше», — сказал генеральный комиссар.

В литовской полиции сейчас целых 45% сотрудников составляют женщины.

«Такой гендерный баланс имеет и преимущества, и недостатки. В ситуациях, где требуется физическая сила, экипажам, состоящим из парней или мужчин, решать проблемы легче. Но научными исследованиями доказано, что случаев сопротивления женщинам-полицейским бывает значительно меньше, чем мужчинам», — отметил Паулаускас.

Кроме того, сотрудников обучают использованию компенсационных средств — электрошока, газа и других приспособлений.

«Такие средства компенсируют отсутствие или слабость физической силы, но позволяют задерживать лиц и исполнять свой долг», — сказал генеральный комиссар.

Комментируя криминогенную ситуацию, Паулаускас подчеркнул, что преступность в Литве в целом снижается, за исключением двух категорий: растет число преступлений, связанных с наркотиками, и увеличиваются суммы, выманиваемые мошенниками.

Количество преступлений росло с 2021 года, а в прошлом году начало снижаться. В 2024 году в Литве было зарегистрировано 44 тыс. 531 преступное деяние, в прошлом году — 40 тыс. 490.

По словам Паулаускаса, больше всего совершается краж. Другие наиболее популярные преступления — насилие в ближайшем окружении, телефонное мошенничество, вождение в нетрезвом состоянии (более полутора промилле) и распоряжение наркотическими веществами.

В пятерку тяжких и очень тяжких преступлений входят распоряжение наркотиками, мошенничество, сексуальное насилие, тяжкое причинение вреда здоровью и изнасилования.

«Многие колл-центры находятся за границей, это осложняет расследование мошенничеств», — сказал Паулаускас.

По его словам, раскрывается примерно четверть случаев мошенничества.

Значительно сократилось количество убийств. В прошлом году в стране было убито 73 человека, в то время как десятилетие назад за год регистрировалось в три раза больше убийств.

«Профессиональных убийств мы не регистрировали уже много лет. Большинство из них — бытовые», — сказал генеральный комиссар.

В Риге на улице Баускас в понедельник грузовой автомобиль столкнулся с трамваем, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

В знак солидарности с Украиной и в ответ на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) и Международной федерации лыжного спорта разрешить десяти спортсменам из стран-агрессоров участвовать в зимних Паралимпийских играх-2026, было принято решение не участвовать в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Милане-Кортине ни в каком формате, сообщает Латвийский паралимпийский комитет (ЛПК).

28 февраля 2026 года в 13:00 в Риге, у офиса Нацблока на ул. Торня 4-1Б состоится пикет против новой статьи в законе о защите прав потребителей. Эта статья запрещает обслуживание клиентов на языках стран, не являющихся членами ЕС или кандидатами в ЕС, в том числе - на русском языке.

Государственное акционерное общество «Государственная недвижимость» (VNĪ) начало первые ценовые опросы для реализации имущества, перешедшего в собственность государства, приняв эту функцию от Службы государственных доходов. В рамках первых опросов можно приобрести ювелирные изделия, транспортные средства и другие предметы. Ознакомиться с доступными лотами можно в разделе аукционов на сайте vni.lv. Первые ценовые опросы завершатся 27 февраля, сообщил член правления VNĪ Андрис Варна.

При руководстве министра образования и науки Латвии Анды Чакши («Новое Единство») Министерство образования и науки (IZM) реализовало беспрецедентную схему, позволившую исключить из закупки компанию, предложившую самую низкую цену на поставку компьютеров, пишет inc-baltics.com.

Семимесячный японский макак по кличке Панч стал звездой соцсетей. Видео из зоопарка Ichikawa Zoo разлетелись по миру: маленькая обезьянка сжимает мягкую игрушку и прячется от взрослых сородичей.

Интеграция украинских беженцев в Латвии постепенно улучшается, однако по-прежнему остаются проблемы, особенно в сферах здравоохранения и трудоустройства, свидетельствует опрос Агентства ООН по делам беженцев за 2025 год.

