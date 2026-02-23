Робокопа вызывали? Вместо патрульных полиция может прислать дрон

«В настоящее время в Вильнюсе стартовал пилотный проект. Совместно с самоуправлением мы ищем возможность реагировать на определённые события с помощью дронов. На место происшествия прилетает дрон, сотрудники видят живое изображение, реальную ситуацию, и зачастую патрульным даже не нужно ехать», — сообщил в понедельник на пресс-конференции генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас.

По его словам, сейчас проходят испытания такой системы с четырьмя дронами.

Планируется расширять эту систему, так как, по словам генерального комиссара, во многих случаях физическое присутствие полицейских не обязательно. Например, при техническом дорожно-транспортном происшествии, когда люди не пострадали, дрон фиксирует положение автомобилей, и этого достаточно для заполнения деклараций.

«С помощью дронов можно реагировать не только на дорожно-транспортные происшествия, но и на различные другие инциденты. Это могут быть заставленные въезды во дворы, заблокированные автомобили и масса других событий», — рассказал глава полиции о возможностях использования беспилотников.

По его утверждению, дроны с тепловизорами могут быть очень эффективны при поимке воров автомобильных катализаторов, действующих по ночам.

По данным Паулаускаса, в прошлом году ряды литовской полиции сократились на 31 сотрудника — это минимум за последнее десятилетие.

«У нас есть амбиция увеличивать сообщество литовской полиции. В прошлом году количество полицейских уменьшилось всего на 31 человека, это самое небольшое сокращение полиции за последнее десятилетие», — сказал он.

По данным Департамента полиции, в этом году со службы ушли или были уволены 37 сотрудников, принято 13 новых. В предыдущие годы службу ежемесячно покидали в среднем 45 сотрудников.

Прошлой осенью Паулаускас выражал опасения, что в случае невыполнения обещаний по повышению зарплат службу в полиции могут оставить несколько сотен человек, однако в итоге был найден компромисс.

«К счастью, в конце года были приняты поправки к Уставу внутренней службы, предусматривающие ежемесячную компенсацию в размере 300 евро для сотрудников, которые уже имеют право выйти в запас. Это удержало часть офицеров, которые, возможно, уже подумывали об уходе. Но по данным одного-двух месяцев ещё нельзя делать выводы. Мы прекрасно понимаем, что зарплаты полицейских должны быть значительно выше», — сказал генеральный комиссар.

В литовской полиции сейчас целых 45% сотрудников составляют женщины.

«Такой гендерный баланс имеет и преимущества, и недостатки. В ситуациях, где требуется физическая сила, экипажам, состоящим из парней или мужчин, решать проблемы легче. Но научными исследованиями доказано, что случаев сопротивления женщинам-полицейским бывает значительно меньше, чем мужчинам», — отметил Паулаускас.

Кроме того, сотрудников обучают использованию компенсационных средств — электрошока, газа и других приспособлений.

«Такие средства компенсируют отсутствие или слабость физической силы, но позволяют задерживать лиц и исполнять свой долг», — сказал генеральный комиссар.

Комментируя криминогенную ситуацию, Паулаускас подчеркнул, что преступность в Литве в целом снижается, за исключением двух категорий: растет число преступлений, связанных с наркотиками, и увеличиваются суммы, выманиваемые мошенниками.

Количество преступлений росло с 2021 года, а в прошлом году начало снижаться. В 2024 году в Литве было зарегистрировано 44 тыс. 531 преступное деяние, в прошлом году — 40 тыс. 490.

По словам Паулаускаса, больше всего совершается краж. Другие наиболее популярные преступления — насилие в ближайшем окружении, телефонное мошенничество, вождение в нетрезвом состоянии (более полутора промилле) и распоряжение наркотическими веществами.

В пятерку тяжких и очень тяжких преступлений входят распоряжение наркотиками, мошенничество, сексуальное насилие, тяжкое причинение вреда здоровью и изнасилования.

«Многие колл-центры находятся за границей, это осложняет расследование мошенничеств», — сказал Паулаускас.

По его словам, раскрывается примерно четверть случаев мошенничества.

Значительно сократилось количество убийств. В прошлом году в стране было убито 73 человека, в то время как десятилетие назад за год регистрировалось в три раза больше убийств.

«Профессиональных убийств мы не регистрировали уже много лет. Большинство из них — бытовые», — сказал генеральный комиссар.