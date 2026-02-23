Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Подарок» от многодетной семьи: неблагодарность жильцов шокировала мужчину (ВИДЕО) (2)

Редакция PRESS 23 февраля, 2026 16:36

Важно 2 комментариев

В социальных сетях широкий резонанс вызвала публикация владельца дома, который рассказал о неприятном опыте сдачи своего имущества многодетной семье. За несколько дней запись собрала сотни реакций и комментариев, вновь подняв вопрос об ответственности арендаторов и рисках для собственников.

По словам мужчины, он передал дом в пользование без арендной платы — при условии, что семья будет оплачивать коммунальные услуги (электроэнергию, вывоз мусора и налог на недвижимость) и поддерживать порядок. Однако договорённости, как он утверждает, выполнены не были.

На платформе Facebook он написал: «Я в шоке и не знаю, как поступить. Сдал дом (точнее, просто дал пользоваться, аренду не брал) с условием содержать его в порядке и платить за электричество, мусор и налог на недвижимость. Некоторое время за свет платили честно, но в конце января деньги за потреблённую электроэнергию не внесли.

Я работаю дальнобойщиком и бываю дома редко. Когда приехал на свою собственность, был больше чем шокирован её состоянием. К тому же не оплачен счёт за электричество — более 700 евро. Возможно, повреждена и система центрального отопления. Что делать с такой семьёй с тремя детьми, которая так поступает?»

В комментариях мнения разделились. Одни советуют обратиться в муниципальную социальную службу и сиротский суд, чтобы оценить условия жизни детей. Другие отмечают, что собственник сам пошёл на риск и в подобных случаях необходимо юридически грамотно оформлять договоры.

«Я бы обратилась в социальную службу и сиротский суд, чтобы оценили, могут ли дети оставаться с такими родителями. Впервые вижу такое. Ужас. Где вы находитесь? Не берём на себя чужую вину, но можем подумать, как помочь друг другу. Весной готова помочь привести участок в порядок — организуйте субботник в обмен на шашлык», — пишет Солвита.

«Вы уверены, что сдавали людям? Больше похоже на свинарник!» — замечает Симона.

«Это не просто беспорядок — это разгромленное имущество!» — подчёркивает Сандра.

«Да у нас курятник выглядит намного чище!» — добавляет Дайга.

«У меня тоже был подобный опыт. Обязательно нужен человек, который контролирует ситуацию в квартире, пока вы в отъезде. И договор — тот, что был у меня, можно было хоть на гвоздь повесить», — делится Аивия.

